Trong cuộc họp báo cáo kết quả kinh doanh, SanDisk tiết lộ khoảng hai phần ba nguồn cung chip nhớ của hãng cho năm 2028 đã bị khóa trong thỏa thuận dài hạn với các trung tâm dữ liệu AI. Công ty cũng dự báo nhu cầu chip nhớ sẽ tăng nhanh gấp đôi so với nguồn cung vào năm 2027.

Các trung tâm dữ liệu AI đã đặt hàng gần hết nguồn cung chip nhớ cho năm 2028 (Ảnh: PhoneArena).

SanDisk đã đạt doanh thu 11,03 tỷ USD trong quý vừa qua, tăng 378% so với năm trước. Gần một nửa trong số đó đến từ hợp đồng với các trung tâm dữ liệu, tăng 61% chỉ trong vòng 3 tháng.

SanDisk bán hầu hết chip nhớ của mình thông qua các hợp đồng dài hạn gọi là NBM, được ký trước nhiều năm. Theo Luis Visoso, Giám đốc tài chính của công ty, khoảng 50% lượng bit của SanDisk đã nằm trong hợp đồng NBM cho năm 2027 và khoảng hai phần ba cho năm 2028.

Điều này khiến tình trạng thiếu hụt chip nhớ có thể diễn ra nghiêm trọng hơn ở các ngành hàng khác như smartphone, máy tính, máy chơi game và mọi thiết bị điện tử tiêu dùng có sử dụng chip nhớ tích hợp.

Thực trạng trên khiến các nhà sản xuất smartphone như Samsung và Apple sẽ tiếp tục gặp khó khăn trong việc đảm bảo nguồn cung chip nhớ cho những mẫu máy sắp ra mắt.

Giám đốc điều hành của SanDisk, David Goeckeler, nói thêm rằng nhiều khách hàng (các công ty vận hành trung tâm dữ liệu AI) đã đánh giá thấp lượng bộ nhớ cần thiết cho hạ tầng của họ và đang quay lại mua thêm.

Nhiều dự báo cho biết tình trạng khan hiếm nguồn cung chip nhớ có thể kéo dài đến năm 2030. Vấn đề này đã gây ra nhiều tác động tiêu cực đến thị trường di động toàn cầu.

Giá smartphone có thể tăng cao do tình trạng khan hiếm chip nhớ (Ảnh: PhoneArena).

Các hãng sản xuất điện thoại đã liên tục tăng giá smartphone trong thời gian qua. Apple thậm chí còn phải điều chỉnh tăng giá của cả những mẫu iPhone đời cũ như iPhone 17.

Trong khi đó, các mẫu máy chuẩn bị ra mắt dự kiến sẽ có giá bán tăng cao so với phiên bản tiền nhiệm. Các thông tin rò rỉ cho biết Galaxy S27 Ultra sẽ có giá khởi điểm từ 1.500 USD cho bản tiêu chuẩn và lên đến hơn 2.000 USD cho bản cao cấp nhất.

Giá smartphone tăng cao tiếp tục gây áp lực lên nhu cầu của người tiêu dùng, đặc biệt là ở các thị trường mới nổi. Các nhà phân phối và bán lẻ cũng duy trì sự thận trọng trong việc bổ sung hàng tồn kho trước dịp mua sắm.

Theo báo cáo từ Omdia, lượng smartphone xuất xưởng trên toàn cầu trong quý III đã giảm 20% so với cùng kỳ năm ngoái, xuống còn 254,7 triệu thiết bị.