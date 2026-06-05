Giá đồng Pi tụt xuống mức thấp kỷ lục khiến nhiều nhà đầu tư hoang mang

Chiều 4/6, giá đồng Pi đã bị tụt xuống mức thấp kỷ lục, chỉ còn 0,1186 USD, trước khi tăng nhẹ lên mức 0,13 USD. Hiện tại, giá đồng Pi đang được giao dịch quanh mức 0,12 USD.

Tính đến thời điểm hiện tại, giá đồng Pi đã mất 36,5% so với thời điểm đầu năm 2026. Hiện tại giá trị của đồng Pi đã bị sụt giảm tới 96% so với thời điểm đạt đỉnh 3 USD vào tháng 2/2025.

Giá trị đồng Pi đã bị sụt giảm 36,5% so với đầu năm và được dự đoán sẽ tiếp tục giảm trong thời gian tới (Ảnh: CoinGecko).

Trong bối cảnh giá trị đồng tiền Pi bị sụt giảm mạnh, Pi Network đã kích hoạt Giao thức 24, là một bản nâng cấp kỹ thuật quan trọng của mạng blockchain Pi Network, nhằm tối ưu hóa hiệu suất mạng lưới và sửa các lỗi kỹ thuật từ các phiên bản trước. Đây là động thái nhằm đẩy giá đồng Pi lên cao.

Tuy nhiên, trên thực tế, điều này đã không có tác động lớn nào đến giá trị của đồng Pi. Thậm chí, các nhà phân tích thị trường dự đoán giá đồng Pi sẽ còn tiếp tục giảm mạnh, xuống mức 0,10 USD trong thời gian tới, khi các nhà đầu tư đang cho thấy tâm lý lo lắng.

Ghi nhận từ công cụ PiScan cho thấy các nhà đầu tư đã nạp vào những sàn giao dịch hỗ trợ đồng Pi khoảng 1 triệu token Pi trong vòng 24 giờ qua, cho thấy áp lực bán ra đồng Pi đang gia tăng khiến giá trị của đồng tiền điện tử này khó có thể phục hồi.

Việc đồng Pi giảm giá thể hiện tâm lý chung của các nhà đầu tư tiền điện tử, khi thị trường này đang phải chứng kiến sự sụt giảm mạnh về giá trị trong những ngày gần đây. Tính riêng trong tuần này, tổng giá trị thị trường đã bị giảm khoảng 5%.

Trong đó, Bitcoin là một trong số những đồng tiền điện tử bị sụt giảm giá trị mạnh nhất. Giá trị của Bitcoin đã bị tụt xuống còn 61.351 USD, trước khi tăng trở lại 63.000 USD, giảm mạnh so với mức giá 88.700 USD hồi đầu năm.

Nghiên cứu của CoinMarketCap, trang web theo dõi dữ liệu và vốn hóa thị trường tiền điện tử uy tín nhất thế giới, cho thấy Chỉ số Sợ hãi và Tham lam của thị trường tiền điện tử (chỉ số đo lường tâm lý thị trường tiền điện tử) đã bị giảm xuống còn 20, tương đương với mức “sợ hãi cực độ” của các nhà đầu tư, điều này cho thấy các nhà đầu tư đang rất bi quan về tình hình thị trường và tích cực bán ra lượng tiền điện tử mình đang nắm giữ.

Các nhà đầu tư và cộng đồng nắm giữ đồng Pi tại Việt Nam cũng đang thể hiện sự bi quan và bắt đầu mất lòng tin vào khả năng phục hồi giá trị của đồng tiền điện tử này. Nhiều người đã bắt đầu bán tháo những đồng Pi đang nắm giữ để gỡ gạc, thay vì tiếp tục chờ đợi và hy vọng giá trị của đồng tiền điện tử này sẽ bật tăng trở lại.