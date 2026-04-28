Garmin Flagship Store thu hút khách sau lễ khai trương tại Hà Nội

Không khí sôi động trong những ngày đầu mở cửa cho thấy sức hút của mô hình bán lẻ kết hợp trải nghiệm mà thương hiệu đang theo đuổi.

Trước đó, trong chiều 26/4, Garmin tổ chức sự kiện khai trương cửa hàng tại AEON Mall Long Biên (Hà Nội). Chương trình diễn ra từ 15h đến 17h với sự tham gia của đại diện Garmin, đối tác cùng đông đảo khách tham quan, cộng đồng yêu công nghệ và thể thao.

Nghi thức cắt băng khai trương được tổ chức trang trọng, đánh dấu sự hiện diện của cửa hàng Flagship Garmin quy mô lớn tại Hà Nội.

Đại diện Garmin thực hiện nghi thức cắt băng khai trương Flagship Store tại AEON Mall Long Biên (Ảnh: Garmin).

Không chỉ tạo chú ý trong ngày ra mắt, cửa hàng mới của Garmin còn tiếp tục ghi nhận lượng khách ghé thăm trong những ngày sau đó. Nhiều người tìm đến để khám phá không gian mới, tìm hiểu các dòng đồng hồ thể thao, thiết bị theo dõi sức khỏe, đồng thời tham gia các hoạt động tương tác được duy trì tại cửa hàng đến hết ngày 1/5.

Cửa hàng nằm tại tầng 1 AEON Mall Long Biên, đối diện lối ra vào số 4, thuận tiện để khách tham quan tìm kiếm và trải nghiệm trong dịp nghỉ lễ.

Bên trong Garmin Flagship Store mới tại Hà Nội

Cửa hàng mới của Garmin được phát triển theo mô hình đa khu vực, có diện tích hơn 100m2 và bố trí theo hướng mở với các khu chức năng như trưng bày sản phẩm, tư vấn, nghỉ chân và trải nghiệm thực tế.

Theo định hướng được Garmin chia sẻ trong sự kiện, đây không chỉ là một không gian bán lẻ, mà còn là trung tâm trải nghiệm, nơi khách hàng có thể trực tiếp khám phá hệ sinh thái thiết bị thể thao và sức khỏe của Garmin.

Không gian trưng bày được bố trí theo từng nhóm sản phẩm, giúp khách tham quan dễ hình dung hơn về cách các thiết bị được ứng dụng trong đời sống thường ngày. Trong những ngày đầu mở cửa, đây cũng là khu vực thu hút nhiều người dừng lại để tìm hiểu các dòng đồng hồ thể thao và thiết bị sức khỏe của Garmin.

Khách tham quan tìm hiểu và trải nghiệm sản phẩm tại khu trưng bày của Garmin trong những ngày đầu mở cửa (Ảnh: Garmin).

Tiếp đó, khu tư vấn và nghỉ chân được thiết kế theo phong cách sang trọng, tạo cảm giác thư giãn và cho phép khách hàng có thêm thời gian tìm hiểu sản phẩm trước khi đưa ra lựa chọn.

Khách hàng được nhân viên Garmin hỗ trợ tìm hiểu và lựa chọn các dòng đồng hồ phù hợp (Ảnh: Garmin).

Một điểm nhấn khác là khu vực Golf Simulator. So với mô hình bán lẻ công nghệ thông thường, việc tích hợp khu trải nghiệm trực tiếp giúp không gian cửa hàng trở nên sinh động hơn, đồng thời mở rộng cách người dùng tiếp cận sản phẩm.

Đây cũng là khu vực nhận được nhiều sự quan tâm của khách ghé thăm trong thời gian đầu cửa hàng đi vào hoạt động.

Khách tham quan thích thú trải nghiệm thử thách đánh bóng vào khoảng cách mục tiêu tại khu vực Golf Simulator (Ảnh: Garmin).

Ưu đãi và trải nghiệm tiếp nối sau lễ khai trương

Nếu không gian cửa hàng là yếu tố giữ chân khách tham quan, thì chuỗi hoạt động sau khai trương là phần tiếp tục duy trì sức nóng cho điểm bán mới.

Theo kế hoạch chương trình khai trương, các hoạt động này diễn ra từ 26/4 đến hết 1/5, trong khi chương trình khuyến mại được áp dụng từ 25/4 đến 1/5. Riêng hoạt động bốc thăm trúng thưởng được tổ chức trong ngày khai trương 26/4.

Khách tham quan trải nghiệm tính năng Health Snapshot để theo dõi các chỉ số sức khỏe cá nhân tại cửa hàng (Ảnh: Garmin).

Khách tham quan có thể trải nghiệm Health Snapshot, tham gia Instinct Challenge hoặc thử sức tại khu vực Golf Simulator.

Mỗi hoạt động được thiết kế ngắn gọn, dễ tham gia và gắn với những nhóm sản phẩm cụ thể của Garmin. Thông qua đó, người dùng không chỉ xem sản phẩm mà còn có cơ hội tương tác trực tiếp với tính năng, hiểu rõ hơn cách thiết bị vận hành trong thực tế. Người tham gia còn có cơ hội nhận quà tặng như móc khóa, tất, khăn đa năng, áo thun hoặc một số phụ kiện thể thao.

Khách tham quan tham gia hoạt động Instinct Challenge với thử thách điều khiển vòng kim loại trong sự kiện khai trương (Ảnh: Garmin).

Song song với đó, Garmin triển khai chương trình ưu đãi cho nhiều dòng sản phẩm nhân dịp khai trương cửa hàng mới. Theo thông tin từ chương trình, mức giảm giá cao nhất lên tới 42%, áp dụng cho một số dòng đồng hồ thể thao, đồng hồ sức khỏe và golf.

Không gian mới, hoạt động tại chỗ và chương trình ưu đãi là những yếu tố giúp cửa hàng duy trì sự quan tâm sau lễ khai trương. Với những người đang tìm hiểu các thiết bị thể thao và sức khỏe, Garmin Flagship Store tại AEON Mall Long Biên là điểm đến đáng cân nhắc trong dịp nghỉ lễ.

Ở góc độ chiến lược, Garmin Flagship Store tại AEON Mall Long Biên là bước mở rộng của Garmin tại Việt Nam, nơi hãng hiện có gần 40 cửa hàng thương hiệu trên toàn quốc.

Việc đưa vào hoạt động cửa hàng quy mô lớn nhất miền Bắc không chỉ nối dài sự hiện diện của Garmin tại Hà Nội, mà còn cho thấy định hướng đầu tư dài hạn vào mô hình bán lẻ kết hợp trải nghiệm.

Trong bối cảnh nhu cầu theo dõi sức khỏe, tập luyện cá nhân và ứng dụng công nghệ vào đời sống ngày càng được quan tâm, cửa hàng mới được kỳ vọng sẽ trở thành điểm chạm giúp người dùng tiếp cận sản phẩm theo cách trực quan và gần gũi hơn.