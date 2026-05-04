Gala “Khí chất SK” quy tụ gần 1.000 khách mời ngành lạnh

Chuyên gia ngành lạnh đánh giá cao cấu hình điều hòa SK

Trong bối cảnh người dùng ngày càng quan tâm đến chất lượng thực, phần talkshow tại gala “Khí chất SK” trở thành điểm nhấn khi đi thẳng vào yếu tố cốt lõi: cấu hình linh kiện và độ bền vận hành của một chiếc điều hòa. Tại đây, ba chuyên gia từ Liên Chi hội Điện lạnh Việt Nam đã đưa ra nhiều nhận định cụ thể về sản phẩm.

Đại diện Liên Chi hội Điện tử Điện lạnh Việt Nam, từ trái sang phải: ông Dương Quốc Khánh (Phó chủ tịch), ông Hoàng Văn Công (Chủ tịch) và ông Nguyễn Ngọc Quý (Phó chủ tịch) tại sự kiện (Ảnh: Sumikura).

Là người vừa nghiên cứu lý thuyết vừa trực tiếp thực hành, ông Nguyễn Ngọc Quý - Phó Chủ tịch Liên Chi hội kiêm giảng viên Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội cho biết, một chiếc điều hòa tốt cần hội tụ đủ ba yếu tố nền tảng, gồm kích thước dàn trao đổi nhiệt lớn, công suất quạt lớn và máy nén đúng công suất danh định. Chúng quyết định khả năng vận hành êm ái, tiết kiệm điện và độ bền. Ông đánh giá cấu hình điều hòa SK thuộc nhóm vượt trội, sẽ giúp máy thể hiện rõ giá trị qua thời gian sử dụng.

Ở góc độ thị trường, ông Hoàng Văn Công - Chủ tịch Liên Chi hội cho biết các phản hồi gần đây từ đội thợ cho thấy dòng điều hòa có cấu hình vượt trội, máy nén mạnh và dàn tốt trong thực tế đều chạy ổn định hơn, ít phát sinh lỗi vặt.

Quan điểm này được củng cố thêm khi ông Dương Quốc Khánh - Phó Chủ tịch Liên Chi hội và cũng là người hơn 12 năm vận hành trạm bảo hành, trực tiếp xác nhận tỷ lệ phát sinh ca bảo hành của điều hòa SK là rất ít.

Những đánh giá này cho thấy định hướng đầu tư vào cấu hình linh kiện, gồm dàn trao đổi nhiệt to nặng, quạt công suất lớn và đặc biệt là máy nén GMCC (Toshiba), đang tạo ra khác biệt rõ rệt về chất lượng cho điều hòa SK.

Ông Bùi Lâm Tùng - Giám đốc Kỹ thuật toàn quốc trình bày lợi thế cấu hình của điều hòa SK (Ảnh: Sumikura).

Quy mô ấn tượng với gần 1.000 kỹ thuật viên tham dự

Bên cạnh nội dung talkshow, gala “Khí chất SK” còn gây ấn tượng bởi quy mô tổ chức. Sự kiện thu hút gần 1.000 thợ điện lạnh chuyên nghiệp tại khu vực Hà Nội. Trong đó có Hội Khoa học Kỹ thuật lạnh và Điều hòa không khí Việt Nam, Liên Chi hội Điện lạnh Việt Nam và 20 chi hội tỉnh miền Bắc.

Không gian chương trình được đầu tư đồng bộ, từ sân khấu, ánh sáng đến kịch bản vận hành, tạo nên một tổng thể liền mạch. Sự tham gia đông đảo của cộng đồng kỹ thuật viên cho thấy mức độ quan tâm gắn kết giữa thương hiệu với kênh thợ.

Ông Lê Văn Hiệp - Giám đốc kinh doanh kênh GT Miền Bắc vinh danh thành viên xuất sắc tại chương trình (Ảnh: Sumikura).

Nhiều hạng mục vinh danh và nghệ thuật sôi động

Đúng với chủ đề gala, chương trình dành nhiều hoạt động để ghi nhận đóng góp của thành viên lan tỏa “khí chất”. Bên cạnh giải thưởng dành cho trạm bảo hành và cửa hàng đại lý đạt thành tích xuất sắc, hãng còn tích cực củng cố kết nối với các chi hội trong ngành. Nổi bật là qua việc trao tặng quỹ đồng hành trị giá hơn 50 triệu đồng để ủng hộ các hoạt động thiện nguyện của Liên Chi hội.

Sumikura tặng quỹ đồng hành Liên Chi hội (Ảnh: Sumikura).

Góp phần tạo nhiệt cho chương trình là các tiết mục giải trí và nghệ thuật sôi động. Xuyên suốt đêm tiệc, trò chơi bốc thăm may mắn diễn ra đầy bất ngờ. Ngoài 3.085 giải thưởng chính theo thể lệ đặt ra, rất nhiều giải phụ được tạo thêm ngay trong mạch chương trình, nhấn mạnh thêm phong cách làm - chơi hết mình và cam kết “mang giá trị lớn nhất đến cho người thân” của hãng.

Nhiều giải may mắn bất ngờ được tung ra thêm ngay trong chương trình (Ảnh: Sumikura).

Cùng với đó, sự xuất hiện của ca sĩ Duy Mạnh, Dung Hoàng Phạm, nghệ sĩ múa Minh Thu và DJ Jassy mang đến phần trình diễn và tương tác hấp dẫn, tạo không khí cuồng nhiệt để cân bằng nội dung chuyên môn và trải nghiệm giải trí cho khách mời.

Ca sĩ Duy Mạnh tương tác cùng khách mời (Ảnh: Sumikura).

Bằng cách khai thác góc nhìn kỹ thuật kết hợp tạo trải nghiệm thú vị cho cộng đồng kỹ thuật viên, “Khí chất SK” đã để lại dấu ấn rõ nét trước mùa cao điểm. Sự kiện không chỉ củng cố niềm tin về sản phẩm mà còn góp phần tăng cường kết nối giữa thương hiệu và cộng đồng kỹ thuật trên thị trường.