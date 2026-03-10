GADS CDP: Nền tảng giúp doanh nghiệp tăng trưởng bằng các chiến dịch tự động qua Zalo OA và Mini App

Trong bối cảnh thị trường ngày càng cạnh tranh, doanh nghiệp đang phải phân bổ ngân sách marketing một cách linh hoạt hơn giữa việc thu hút khách hàng mới và chăm sóc khách hàng hiện hữu.

Cùng với sự phát triển của các nền tảng số, hành vi người tiêu dùng cũng thay đổi nhanh chóng, đòi hỏi doanh nghiệp phải tối ưu hiệu quả chuyển đổi và nâng cao chất lượng tương tác.

Hoạt động chăm sóc sau bán ở không ít đơn vị còn phân tán, thiếu dữ liệu tập trung để cá nhân hóa thông điệp, khiến việc xây dựng mối quan hệ dài hạn với khách hàng chưa đạt hiệu quả như kỳ vọng.

Tại điểm bán, nhiều cửa hàng đã đầu tư hệ thống màn hình tivi hoặc LED nhằm gia tăng trải nghiệm. Tuy nhiên, phần lớn các thiết bị này chủ yếu phục vụ mục đích trình chiếu thông tin một chiều và chưa được khai thác như một công cụ tương tác với khách hàng.

Điều này đặt ra nhu cầu về những giải pháp có thể kết hợp giữa trải nghiệm tại cửa hàng và khả năng ghi nhận dữ liệu một cách tự nhiên, làm nền tảng cho các hoạt động chăm sóc tự động và cá nhân hóa sau đó.

Nền tảng dữ liệu và marketing automation (tự động hóa tiếp thị) trong chiến lược tăng trưởng

Từ nhu cầu đó, các nền tảng CDP dần trở thành một phần quan trọng trong hệ thống vận hành marketing của doanh nghiệp. Đây là công cụ cho phép ghi nhận phân tích hành vi khách hàng từ nhiều điểm chạm, từ đó hình thành cái nhìn toàn diện về nhu cầu của từng nhóm đối tượng.

GADS CDP là một startup công nghệ Việt phát triển nền tảng CDP kết hợp hệ thống chăm sóc khách hàng tự động. Thông qua CDP, doanh nghiệp có thể phân nhóm khách hàng và triển khai các kịch bản chăm sóc cá nhân hóa như đặt lịch, nhắc khách sử dụng dịch vụ, gửi ưu đãi sinh nhật, nhắc voucher sắp hết hạn, thông báo thăng hạng thành viên hoặc kích hoạt lại khách hàng lâu không quay lại.

Trong triển khai thực tế, hệ sinh thái Zalo được sử dụng làm trục chính, bao gồm Zalo Official Account, Zalo Mini App và ZBS. Các công cụ này giúp doanh nghiệp kết nối và chăm sóc khách hàng tự động. Đồng thời, GADS cũng hướng tới mở rộng đa kênh như Messenger để tăng điểm chạm.

Biến màn hình tại điểm bán thành kênh tương tác hai chiều

Tuy nhiên, một trong những thách thức lớn của CDP là nguồn thông tin đầu vào. Nếu chỉ phụ thuộc vào các kênh trực tuyến, doanh nghiệp có thể bỏ lỡ một lượng lớn khách hàng khách hàng đã mua hàng hoặc sử dụng dịch vụ tại cửa hàng. Từ đó, bài toán đặt ra là làm thế nào để ghi nhận thông tin một cách tự nhiên ngay tại điểm bán.

GADS thực hiện triển khai “game tương tác màn hình”, chuyển vai trò của màn hình từ “trình chiếu” sang “tương tác”. Người dùng có thể tham gia bằng cách quét mã QR hiển thị trên màn hình, để truy cập vào nền tảng như Zalo. Kết quả được cập nhật trực tiếp trên TV/LED, tạo cảm giác hoạt động đang diễn ra ngay tại không gian cửa hàng.

So với các mini game trên điện thoại, hình thức này giúp kéo dài thời gian tương tác tại chỗ, thay vì chỉ dừng lại ở một lần sử dụng dịch vụ. Hành vi của khách hàng cũng được ghi nhận một cách tự nhiên, không gây gián đoạn trải nghiệm. Đồng thời tạo ra nguồn thông tin đầu vào cho hệ thống CDP, mở ra cơ hội xây dựng mối quan hệ lâu dài với khách hàng.

Hành trình khách hàng khép kín từ trực tiếp - trực tuyến - tự động hóa

Từ điểm chạm tại cửa hàng, hành trình khách hàng được thiết kế theo hướng liền mạch, kết nối giữa trải nghiệm trực tiếp và hệ thống chăm sóc phía sau.

Cụ thể, khách hàng có thể quét mã QR hiển thị trên màn hình để truy cập vào Zalo Mini App hoặc Zalo OA, tham gia mini game hoặc nhận ưu đãi. Từ đó có thể tích điểm, nhận voucher và tham gia các chương trình ưu đãi. Đồng thời, hệ thống marketing automation sẽ tự động vận hành các kịch bản chăm sóc thông qua Zalo giúp duy trì tương tác liên tục với khách hàng sau khi rời cửa hàng.

Việc kết hợp giữa trải nghiệm tại điểm bán và hệ thống thông tin phía sau giúp doanh nghiệp xây dựng một hành trình khách hàng khép kín, từ tiếp cận, tương tác đến chăm sóc và kích hoạt quay lại.

Hiệu quả thực tế và xu hướng tăng trưởng dựa trên dữ liệu

Theo chia sẻ của Founder GADS - Nguyễn Tiến Bảo, mô hình này đã được triển khai tại nhiều điểm bán trong lĩnh vực F&B. Tại Kohaku Ramen & Udon (Lê Văn Việt), sau 4 tháng vận hành, hệ thống ghi nhận hơn 3.600 hồ sơ khách hàng, với hơn 3.000 lượt sử dụng voucher.

Tại nhà hàng Cơm Niêu TL - 126 Phổ Quang, việc ứng dụng vòng quay may mắn trên màn hình kết hợp chăm sóc khách hàng tự động đã góp phần gia tăng doanh thu khoảng 25% (theo số liệu nội bộ). Thông qua kịch bản nhắc khách quay lại theo chu kỳ 14, 30, 90 ngày, gửi ưu đãi vào các dịp lễ, Tết, sinh nhật, tích điểm đổi quà và nhắc sử dụng voucher, tần suất quay lại của khách hàng được cải thiện rõ rệt.

Những kết quả này cho thấy khi thông tin được ghi nhận một cách tự nguyện, các hoạt động chăm sóc không chỉ mang tính liên tục mà còn có khả năng cá nhân hóa, góp phần gia tăng giá trị khách hàng trong dài hạn.

