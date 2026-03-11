Gạ tình mượn tài khoản ngân hàng, cẩn thận biến bản thân thành đồng phạm

Tội phạm mạng đang tung ra những chiêu trò mới để lừa đảo người dùng mạng xã hội (Ảnh: Chongluadao).

Qua đó, chúng có thể biến nạn nhân thành mắt xích trong các đường dây rửa tiền xuyên quốc gia.

Thời gian gần đây, các đối tượng lừa đảo thường tiếp cận nạn nhân thông qua mạng xã hội bằng hình ảnh hào nhoáng cùng những lời tán tỉnh ngọt ngào. Sau khi tạo dựng được sự tin tưởng, chúng dần dẫn dắt câu chuyện theo hướng tình cảm hoặc hứa hẹn về một tương lai chung.

Khi nạn nhân đã mất cảnh giác, kẻ xấu bắt đầu đưa ra những lý do khẩn cấp như tài khoản ngân hàng gặp lỗi, cần nhận tiền gấp từ người thân ở nước ngoài hoặc nhờ đứng tên thực hiện giao dịch đầu tư tiền ảo.

Tin tưởng vào “người tình ảo”, không ít người đã cung cấp số tài khoản, thậm chí cả mã OTP. Họ không hề biết rằng hành động này có thể khiến mình trở thành công cụ tiếp tay cho tội phạm.

“Thực tế, mục đích của các đối tượng không dừng lại ở việc mượn tài khoản đơn thuần. Những tài khoản này ngay lập tức được sử dụng để rửa tiền, tiếp nhận dòng tiền bất hợp pháp từ các vụ lừa đảo khác hoặc chuyển tiền trái phép ra nước ngoài nhằm xóa dấu vết.

Điều này có thể dẫn tới hậu quả pháp lý nghiêm trọng cho chủ tài khoản. Dù không trực tiếp tham gia lừa đảo, người cho mượn tài khoản vẫn có thể bị xem xét trách nhiệm hình sự với vai trò đồng phạm giúp sức”, chuyên gia an ninh mạng Ngô Minh Hiếu (Hiếu PC) cho biết.

Ngoài nguy cơ bị xử lý hình sự, người cho mượn hoặc cho thuê tài khoản ngân hàng còn có thể phải đối mặt với các chế tài hành chính nghiêm khắc. Theo quy định tại Nghị định 340/2025/NĐ-CP, hành vi cho mượn, cho thuê tài khoản có thể bị xử phạt nặng.

Trong nhiều trường hợp, toàn bộ số tiền và các giao dịch liên quan trong tài khoản cũng có thể bị phong tỏa để phục vụ công tác điều tra.

Trước thực trạng này, chuyên gia Ngô Minh Hiếu khuyến cáo người dân tuyệt đối không cho mượn, cho thuê hoặc bán tài khoản ngân hàng cũng như thông tin cá nhân cho bất kỳ ai.

Người dùng cần đặc biệt cảnh giác với những lời đề nghị nhận tiền hộ, chuyển tiền giúp từ các mối quan hệ quen biết qua mạng. Trong thế giới trực tuyến, bất kỳ ai quá vồ vập hỏi về tình hình tài chính hoặc đưa ra yêu cầu liên quan đến tài khoản ngân hàng ngay từ giai đoạn đầu làm quen đều là dấu hiệu cảnh báo đáng chú ý.

Trong trường hợp đã lỡ cung cấp thông tin tài khoản hoặc phát hiện giao dịch bất thường, người dân cần nhanh chóng thực hiện các biện pháp bảo vệ.

Trước hết, hãy liên hệ ngay với ngân hàng để yêu cầu khóa tài khoản khẩn cấp. Đồng thời, chụp màn hình các tin nhắn, lưu lại lịch sử giao dịch để làm bằng chứng. Sau đó, trình báo sự việc với cơ quan công an gần nhất để được hỗ trợ và hạn chế tối đa các rủi ro pháp lý.