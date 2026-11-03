Tập đoàn FPT vừa đưa nhà máy Kiểm thử và Đóng gói chip bán dẫn vào vận hành thử nghiệm tại Khu công nghiệp Yên Phong II-C, tỉnh Bắc Ninh.

Nhà máy Kiểm thử và Đóng gói chip bán dẫn FPT (FPT Analysis Technologies Joint Stock Company) có diện tích 1.600 m², gồm 6 dây chuyền với công suất thiết kế tối đa 300 triệu chip/năm.

Nhà máy kiểm thử và đóng gói chip bán dẫn tiên phong của Việt Nam đi vào vận hành thử nghiệm giai đoạn 1 (Ảnh: FPT).

Trong giai đoạn đầu, nhà máy tập trung kiểm tra chức năng, chất lượng và độ tin cậy của chip bán dẫn, hướng tới cung cấp dịch vụ cho các doanh nghiệp trong nước và quốc tế.

Đáng chú ý, nhà máy sử dụng hệ thống kiểm thử tự động ATE Tester kết hợp thiết bị Handler để kiểm tra và phân loại chip đạt hoặc không đạt yêu cầu. Khu vực kiểm thử được bố trí trong phòng sạch Class 10.000 (ISO Class 7) nhằm kiểm soát bụi và các yếu tố môi trường.

Ngoài kiểm tra chức năng, các kỹ sư còn đánh giá độ bền của chip trong điều kiện nhiệt độ cao, thay đổi nhiệt độ liên tục hoặc môi trường có độ ẩm khác nhau.

Nhà máy được chuẩn bị hạ tầng kỹ thuật, lắp đặt thiết bị chuyên dụng, tích hợp hệ thống, xây dựng quy trình kiểm thử và đội ngũ nhân lực đảm bảo tiêu chuẩn quốc tế (Ảnh: FPT).

FPT cũng đang nghiên cứu ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) nhằm hỗ trợ tự động hóa quá trình phát triển chương trình kiểm thử chip, từ chuẩn hóa dữ liệu, thiết lập cấu hình đến đánh giá kết quả.

Theo kế hoạch, nhà máy dự kiến triển khai đơn hàng kiểm thử chip đầu tiên cho đối tác Hàn Quốc, đánh dấu bước khởi đầu trong hoạt động cung cấp dịch vụ kiểm thử bán dẫn của FPT.

Về nhân lực, FPT xây dựng đội ngũ chuyên gia, kỹ sư giàu kinh nghiệm trong lĩnh vực kiểm thử và đóng gói chip, bao gồm các chuyên gia từng có nhiều năm làm việc tại nhà máy Intel Việt Nam.

Từ tháng 12/2026, doanh nghiệp dự kiến phối hợp với Trường Cao đẳng FPT Polytechnic triển khai chương trình thí điểm, tạo điều kiện để sinh viên thực hành trên dây chuyền kiểm thử chip thực tế.

Trong thời gian tới, FPT đặt mục tiêu mở rộng năng lực kiểm thử chuyên sâu, phát triển công nghệ đóng gói chip, góp phần nâng cao vị thế của Việt Nam trong chuỗi cung ứng bán dẫn toàn cầu.