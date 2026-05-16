Dùng câu lệnh AI xóa vật thể thừa trên ảnh

Không ít người chụp được bức ảnh ưng ý nhưng phía sau lại xuất hiện nhiều người, đồ vật hoặc chi tiết gây rối mắt. Điều này khiến chủ thể chính kém nổi bật, tổng thể bức ảnh thiếu gọn gàng.

Thay vì phải sử dụng thêm ứng dụng chỉnh sửa ảnh, người dùng có thể tải ảnh lên các công cụ AI hỗ trợ chỉnh sửa hình ảnh và nhập câu lệnh mô tả yêu cầu. Câu lệnh càng rõ về phần cần xóa, phần cần giữ nguyên và cách tái tạo hậu cảnh, kết quả thường càng tự nhiên hơn.

Câu lệnh gợi ý:

“Xóa toàn bộ người xuất hiện ở hậu cảnh của ảnh đã tải lên. Giữ nguyên hoàn toàn nhân vật chính. Không thay đổi khuôn mặt, cơ thể, trang phục, tư thế hoặc biểu cảm của nhân vật.

Hãy tái tạo phần hậu cảnh một cách tự nhiên tại những vị trí có người bị xóa, đảm bảo phù hợp với bối cảnh gốc, kiến trúc, ánh sáng, bóng đổ và chiều sâu không gian của ảnh.

Không cắt ảnh, không làm mờ và không thêm hiệu ứng phong cách hóa. Kết quả cuối cùng phải trông như thể bức ảnh ban đầu được chụp mà không hề có người xuất hiện ở phía sau".

Lưu ý, ảnh được chỉnh sửa bằng AI chỉ nên xem là bản tham khảo. Trong một số trường hợp, công cụ có thể tái tạo sai chi tiết nền, làm biến dạng đường nét hoặc tạo ra các vùng ảnh thiếu tự nhiên. Người dùng nên kiểm tra kỹ kết quả trước khi đăng tải, đặc biệt với ảnh kỷ niệm hoặc ảnh dùng cho mục đích quan trọng.