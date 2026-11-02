Giá smartphone gia tăng tiếp tục gây áp lực lên nhu cầu của người tiêu dùng, đặc biệt là ở các thị trường mới nổi. Các nhà phân phối và bán lẻ cũng duy trì sự thận trọng trong việc bổ sung hàng tồn kho trước dịp mua sắm.

Thị trường di động toàn cầu sụt giảm vì chi phí sản xuất tăng cao (Ảnh: Phone Arena).

“Các thị trường mới nổi từng là động lực cốt lõi cho sự tăng trưởng sản lượng smartphone toàn cầu. Tuy vậy, phân khúc này đang chịu áp lực lớn từ việc tăng giá bán”, Sanyam Chaurasia, chuyên gia phân tích tại Omdia, cho biết.

Theo đó, châu Phi ghi nhận mức sụt giảm mạnh nhất 39% so với cùng kỳ năm ngoái. Khi chi phí gia tăng, các nhà sản xuất chuyển trọng tâm từ mở rộng thị phần sang bảo vệ biên lợi nhuận.

Khu vực châu Á - Thái Bình Dương (APAC) cũng giảm hơn 20%. Tình hình lạm phát và chi phí sinh hoạt gia tăng đã làm suy yếu sức mua, khiến người tiêu dùng hoãn việc nâng cấp hoặc chuyển sang smartphone tân trang.

Trái lại, thị trường Bắc Mỹ vẫn tương đối ổn định nhờ sự phát triển của phân khúc cao cấp cùng các chương trình trợ giá từ nhà mạng, thu cũ đổi mới và chu kỳ nâng cấp đã được định hình từ trước.

Để duy trì năng lực cạnh tranh, các nhà sản xuất smartphone đang điều chỉnh cấu hình RAM và dung lượng lưu trữ, giảm số lượng mã sản phẩm (SKU), đồng thời mở rộng các danh mục có giá trị cao hơn để bảo vệ khả năng sinh lời.

Chuyên gia dự báo thị trường di động sẽ tiếp tục sụt giảm trong năm 2027 (Ảnh: CNet).

“Dự kiến, lượng smartphone xuất khẩu toàn cầu sẽ giảm 12% trong năm 2026. Việc giá tiếp tục tăng và các chương trình khuyến mãi bị hạn chế sẽ gây áp lực lên nhu cầu trong mùa lễ hội”, Amber Liu, Trưởng bộ phận nghiên cứu tại Omdia, chia sẻ.

Thị trường smartphone toàn cầu dự kiến sẽ tiếp tục giảm trong năm 2027, nhưng tốc độ có thể chậm lại. Tình trạng thiếu hụt bộ nhớ băng thông cao (HBM) kéo dài và những hạn chế đối với nguồn cung bộ nhớ truyền thống dự kiến sẽ giữ chi phí ở mức cao.

Các nhà sản xuất buộc phải tối ưu hóa chi phí bán hàng, kênh bán lẻ và tiếp thị trong khi tìm kiếm thêm doanh thu thông qua phần mềm, dịch vụ và những sản phẩm sau bán hàng.