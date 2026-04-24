Điện thoại xa xỉ XOR: Sự khác biệt của một thương hiệu từ Anh quốc

“Made in England” là một hệ chuẩn mực

XOR xác định danh xưng “Made in England” không chỉ thể hiện sản phẩm được hoàn thiện tại Anh quốc, mà còn mang dấu ấn của tư duy thiết kế, được tạo ra trong môi trường chế tác tại Anh quốc và được lắp ráp thủ công bởi những nghệ nhân Anh quốc lành nghề.

Giám đốc thiết kế Hutch Hutchison của thương hiệu điện thoại xa xỉ XOR (Ảnh: XOR Vietnam).

Trong cách hình thành và hoàn thiện sản phẩm, XOR thể hiện rõ tinh thần “Made in England” từ tinh thần sáng tạo cho đến chuẩn mực hoàn thiện cuối cùng.

Ngôn ngữ thiết kế của thương hiệu mang dấu ấn của Hutch Hutchison - nhà thiết kế gắn liền với những cột mốc đầu tiên của điện thoại xa xỉ châu Âu.

Ở Hutch, thiết kế chưa bao giờ chỉ là hình thức. Đó là cách một vật phẩm được đặt vào đời sống của người dùng: vừa chính xác trong công năng, vừa giữ được vẻ điềm tĩnh, thanh lịch và bền vững với thời gian.

Mỗi chiếc máy XOR được hoàn thiện tại Camberley, Anh quốc, vùng đất gắn với truyền thống kỹ nghệ chính xác và chế tác thủ công của điện thoại xa xỉ Anh quốc suốt nhiều thập kỷ.

Tại đây, một chiếc XOR được lắp ráp và hoàn thiện qua hàng trăm giờ thủ công, với hơn 170 chi tiết máy, dưới bàn tay của những nghệ nhân Anh quốc lành nghề, nhằm đảm bảo tính chuẩn mực trong từng chi tiết.

Đội ngũ nghệ nhân Anh quốc đang chế tác từng chiếc điện thoại xa xỉ XOR (Ảnh: XOR Vietnam).

XOR X2 - Điện thoại thủ công đến từ Anh quốc

XOR X2 là thế hệ điện thoại xa xỉ bảo mật cao cấp của Anh Quốc được hoàn thiện theo chuẩn mực châu Âu từ những loại vật liệu quý hiếm và kỹ nghệ thủ công tại Anh.

XOR X2 Titanium là bộ sưu tập được chế tác từ titanium grade 5 - vật liệu trong ngành hàng không vũ trụ. Lưng máy làm từ da bê cao cấp thuộc thủ công tại Pháp với bảy màu sắc khác nhau, đại diện cho cách chủ nhân đặt dấu ấn riêng lên một vật phẩm xa xỉ được chế tác để đồng hành lâu dài.

Phiên bản XOR X2 Titanium Cocoa và XOR X2 Titanium Rose trong Bộ sưu tập XOR X2 Titanium (Ảnh: XOR Vietnam).

Bộ sưu tập XOR X2 Ebony sử dụng khung titanium phủ PVD đen, tạo nên bề mặt tối màu sang trọng, gọn ghẽ và mang sức nặng thị giác. Khi kết hợp cùng da bê cao cấp thuộc thủ công tại Pháp, XOR Ebony gợi nên một vẻ đẹp điềm tĩnh, kín đáo và đẳng cấp.

Phiên bản XOR X2 Ebony Crest trong Bộ sưu tập XOR X2 Ebony (Ảnh: XOR Vietnam).

Với những chủ nhân bị cuốn hút bởi chất liệu quý hiếm và vẻ đẹp hữu cơ của thủ công truyền thống, XOR X2 còn mở ra thế giới của những bộ sưu tập da cá sấu Mississippi thuộc tại Pháp. Từ BST XOR X2 Matte đến BST XOR X2 Titanium Alligator, mỗi thiết bị đều tạo nên một cảm giác sở hữu khác biệt.

Phiên bản XOR X2 Scarlet Matte trong Bộ sưu tập XOR X2 Matte (Ảnh: XOR Vietnam).

Bộ sưu tập XOR Gold ra đời dành cho những chủ nhân tinh hoa bậc nhất. Với lưng máy bọc da cá sấu Mississippi kết hợp cùng khung viền chế tác từ vàng hồng 18K và kim cương tự nhiên Thụy Sĩ, tạo nên một tổng thể vừa quý giá về vật liệu, vừa giàu chiều sâu về di sản chế tác.

Đây là dòng sản phẩm dành cho những chủ nhân không chỉ tìm kiếm một chiếc điện thoại xa xỉ, mà tìm kiếm một vật phẩm mang giá trị lâu bền và đủ phẩm chất để bước vào thế giới sưu tầm.

Phiên bản XOR X2 Elite Eternity Diamond trong Bộ sưu tập XOR Gold (Ảnh: XOR Vietnam).

Bên cạnh ngôn ngữ thiết kế và chuẩn mực vật liệu, XOR X2 còn khẳng định vị thế bằng khả năng bảo vệ dữ liệu và quyền riêng tư của chủ nhân.

Vận hành trên hệ điều hành độc quyền XOR OS phát triển tại Anh Quốc, mỗi thiết bị được định hình như một không gian giao tiếp biệt lập, mọi dữ liệu cá nhân được bảo vệ bằng nhiều lớp mã hóa và kiểm soát truy cập chặt chẽ.

Cùng với đó, XOR Shield cho phép chủ động quản lý sự riêng tư nhằm ngăn chặn các truy cập bất thường. Với XOR, bảo mật không chỉ là công nghệ, mà là một phần của chuẩn mực sống kín đáo và có chủ đích.

Trong một thời điểm mà giá trị xa xỉ ngày càng được nhìn nhận qua chiều sâu của nguồn gốc, tay nghề và hệ chuẩn mực tạo nên nó, XOR hiện diện như một minh chứng trọn vẹn cho tinh thần “Made in England”. Chính sự nhất quán ấy đã xác lập vị thế riêng của XOR trong thế giới điện thoại xa xỉ.

Sản phẩm hiện có mặt tại các điểm phân phối chính thức của XOR:

XOR Boutique: 17 Hàng Bài, Cửa Nam, Hà Nội

XOR Showroom: 5 Nguyễn Thị Duệ, Yên Hòa, Hà Nội

XOR Showroom: 89 Nguyễn Cơ Thạch, KĐT Sala, TPHCM

Website: www.xor.inc

Fanpage: https://www.facebook.com/xorvn