Điểm tuần: Nhiều tài khoản Facebook bị khóa, iPhone 18 Pro Max lộ giá bán

Lộ giá bán iPhone 18 Pro Max

Theo nhà phân tích Ming-Chi Kuo, mức giá mà Apple thiết lập đối với iPhone 17e và MacBook Neo cho thấy công ty có thể sẽ giữ nguyên giá iPhone 18 Pro vào cuối năm nay.

Bản dựng iPhone 18 Pro Max (Ảnh: Instant Digital).

Nhà phân tích này từng tiết lộ chiến lược của Apple đối với các mẫu iPhone 18 Pro là "tránh tăng giá càng nhiều càng tốt". iPhone 17e và MacBook Neo là minh chứng rõ ràng nhất cho điều đó. Theo đó, iPhone 18 Pro và iPhone 18 Pro Max sẽ duy trì mức giá khởi điểm lần lượt 1.099 USD và 1.199 USD.

Một số thông tin rò rỉ trước đây cho biết iPhone 18 Pro Max sẽ có thiết kế mới với màn hình đục lỗ phía trước. Đồng thời, hệ thống nhận diện khuôn mặt Face ID sẽ được đặt ẩn ở bên dưới màn hình.

Nhiều người bị khóa tài khoản Facebook

Tuần qua, nhiều người dùng Facebook tại Việt Nam đã bị khóa tài khoản mà không rõ nguyên nhân. Trong email thông báo, Facebook cho biết người dùng có 180 ngày để kháng nghị nếu cảm thấy việc đình chỉ tài khoản là do nhầm lẫn.

Một người dùng Facebook bất ngờ nhận được thông báo tài khoản bị vô hiệu với lý do không rõ ràng và buộc phải gửi kháng nghị để mở lại tài khoản (Ảnh chụp màn hình).

Nhiều người sau khi gửi kháng nghị đã được Facebook mở tài khoản trở lại. Tuy nhiên, không ít người đã không thể kháng nghị thành công và đến nay tài khoản vẫn đang bị vô hiệu.

Hầu hết những người bị khóa tài khoản đều cho biết họ không rõ lý do tại sao tài khoản của mình lại bị Facebook vô hiệu hóa, dù trước đó họ không hề đăng các nội dung vi phạm chính sách như bạo lực hay khiêu dâm.

Bộ sạc thông minh tích hợp màn hình

Anker Prime Smart Display có 3 cổng USB-C với tổng công suất 160W. Công nghệ PowerIQ 5.0 tích hợp AI giúp phân bổ điện năng, từ đó tối ưu hiệu suất khi sạc nhiều thiết bị cùng lúc. Màn hình hiển thị đầy đủ thông số vận hành, trong khi hệ thống ActiveShield 4.0 hỗ trợ kiểm soát nhiệt độ và bảo vệ thiết bị.

Các bộ sạc thông minh được thiết kế để tối ưu hiệu suất sạc và bảo vệ pin (Ảnh: Hiền Trần).

Phiên bản Anker Smart Display (100W, 3 cổng) tập trung vào nhu cầu sử dụng đa thiết bị. Sản phẩm trang bị chip GaN kép cùng công nghệ ActiveShield 3.0 nhằm duy trì nhiệt độ vận hành ổn định. Trong khi đó, Anker Smart Display (45W, gập 180 độ) có khả năng nhận diện các dòng iPhone và điều chỉnh quá trình sạc để bảo vệ pin.

Messenger.com chuẩn bị ngừng hoạt động

Khi truy cập vào Messenger.com, nhiều người dùng Việt Nam sẽ nhận được thông báo từ Meta với nội dung: “Messenger.com sẽ chuyển sang fb.com/messages vào ngày 16/4/2026. Chúng tôi biết các cuộc trò chuyện của bạn rất quan trọng và bạn không cần phải lo lắng. Bạn vẫn có thể tiếp tục chat trên Facebook và ứng dụng”.

Thông báo của Meta khi người dùng truy cập vào Messenger.com (Ảnh chụp màn hình).

Sau thời gian này, bất kỳ ai muốn gửi và nhận tin nhắn trên trình duyệt web sẽ cần sử dụng giao diện nhắn tin của Facebook. Ngoài ra, người dùng có thể sử dụng ứng dụng Messenger trên điện thoại thông minh.

Đối với những người dùng Messenger mà không liên kết với tài khoản Facebook thì chỉ có thể tiếp tục cuộc trò chuyện thông qua ứng dụng di động.

Đã có thể thay đổi địa chỉ Gmail

Trong thông báo mới nhất, Google cho biết người dùng đã có thể thay đổi địa chỉ tài khoản email sử dụng cho Gmail, lịch Google, ảnh Google, Google Drive và nhiều dịch vụ khác của công ty.

Mỗi năm, người dùng có thể thay đổi địa chỉ email tài khoản Google một lần (Ảnh: Medium).

"Nếu địa chỉ email tài khoản Google có đuôi gmail.com, thì bạn có thể thay đổi địa chỉ đó thành một địa chỉ khác có đuôi @gmail.com. Địa chỉ email trước đây có đuôi gmail.com dùng cho tài khoản Google sẽ trở thành địa chỉ email thay thế", Google cho biết.

Hiện tại, tính năng này bắt đầu được triển khai tại thị trường Mỹ. Công ty cho biết tính năng thay đổi địa chỉ email của tài khoản Google sẽ sớm được triển khai cho tất cả người dùng trên toàn cầu.

Samsung công bố 50 đại sứ sinh viên mùa 3

Galaxy Campus Friends được Samsung khởi xướng từ tháng 10/2023 (Ảnh: Samsung).

Ngày 31/3, Samsung đã công bố 50 đại sứ sinh viên Galaxy Campus Friends mùa 3. Trong hơn 4.500 hồ sơ đăng ký, 50 bạn trẻ đã được lựa chọn để truyền cảm hứng sáng tạo và kết nối cộng đồng Gen Z. Với tỷ lệ chọi 1:90, đây được đánh giá là một trong những mùa có mức độ cạnh tranh cao nhất từ trước đến nay.

Instagram thử nghiệm gói Plus

Meta đã bắt đầu thử nghiệm một gói đăng ký Instagram cao cấp tại một số quốc gia. Theo báo cáo từ TechCrunch, dịch vụ mới này được gọi là Instagram Plus và đi kèm với các tính năng độc quyền dành cho người dùng trả phí.

Meta chưa công bố mức giá chính thức của gói đăng ký Plus (Ảnh: PhoneArena).

Công ty chưa chia sẻ cụ thể những quốc gia nào đang được thử nghiệm gói đăng ký trên. Tuy nhiên, người dùng tại một số quốc gia như Nhật Bản, Mexico và Philippines cho biết đã nhìn thấy thông báo này.

Hầu hết các tính năng cao cấp mà Meta cung cấp đều liên quan đến Stories (tin). Đây là những bài đăng ảnh hoặc video ngắn có thời hạn biến mất sau 24 giờ. Trong đó, một tính năng cho phép người đăng ký xem một tin mà người khác không hề hay biết.