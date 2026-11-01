Điểm tuần: iPhone Duo gây tranh cãi, Apple ra loạt sản phẩm mới

iPhone Duo hỏng màn hình

Ngay trong ngày đầu iPhone Duo mở bán, một số người dùng đã chia sẻ hình ảnh máy bị nứt màn hình dọc khu vực bản lề. Điểm chung ở nhiều trường hợp là vết hỏng xuất hiện ở nửa dưới màn hình trong, gần đường gập. Một số máy còn xuất hiện các đường pixel sáng chạy ngang màn hình.

Chiếc iPhone Duo xuất hiện vùng đen và các đường sọc trên màn hình trong sau khi phát ra tiếng “tách” lúc mở máy (Ảnh: Reddit).

Apple cho biết công ty đã ghi nhận một số lượng nhỏ iPhone Duo gặp sự cố màn hình. Hãng cho biết người dùng bị ảnh hưởng nên liên hệ AppleCare để được đổi thiết bị.

Tuy nhiên, hãng không tiết lộ nguyên nhân gây ra hiện tượng nứt màn hình và cũng chưa cho biết có kế hoạch thay đổi thiết kế hoặc quy trình sản xuất hay không.

Internet di động Việt Nam lọt top 8 toàn cầu

Theo báo cáo từ Speedtest, tốc độ tải xuống trung bình của Internet di động toàn cầu đạt 110,41Mbps, trong khi tốc độ tải lên đạt 13,99Mbps. Với Internet cố định, các thông số tương ứng là 134,75Mbps và 67,99Mbps.

Tốc độ Internet di động Việt Nam xếp thứ 8 (Ảnh: Trung Nam).

Tại Việt Nam, tốc độ tải xuống trung bình của Internet di động tăng từ 151,78Mbps vào tháng 1 lên 230,31Mbps trong tháng 9. Nhờ đó, thứ hạng của Việt Nam tăng từ vị trí 29 lên vị trí thứ 8 thế giới. Đây là lần đầu nước ta lọt vào nhóm 8 quốc gia có Internet di động nhanh nhất toàn cầu.

Tại châu Á, Việt Nam đứng thứ 5, sau Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất, Qatar, Kuwait và Hàn Quốc. Trong khu vực Đông Nam Á, Việt Nam dẫn đầu về tốc độ Internet di động.

Apple ra mắt loạt thiết bị mới

Tuần qua, Apple đã giới thiệu hàng loạt sản phẩm từ máy tính bảng cho đến laptop thế hệ mới. Trong đó, iPad mini 8 trở thành mẫu máy tính bảng cỡ nhỏ đầu tiên của hãng chuyển sang sử dụng màn hình OLED.

Máy sử dụng chip A20 Pro, với CPU có hiệu năng đa luồng cao hơn tối đa 60%, trong khi GPU nhanh hơn tới 2,7 lần. Thiết bị chạy iPadOS 27, hỗ trợ Apple Intelligence và Siri AI.

MacBook Pro màn hình cảm ứng có phần khuyết Dynamic Island tương tự như trên iPhone (Ảnh: TheVerge).

Apple cũng công bố MacBook Pro và iMac sử dụng chip M6 thế hệ mới. M6 sở hữu bộ xử lý đồ họa 12 lõi và hệ thống Neural Engine kép, mỗi hệ thống gồm 16 lõi xử lý. Apple cho biết những thành phần này giúp tăng tốc độ thực hiện các tác vụ trí tuệ nhân tạo (AI) trực tiếp trên thiết bị.

Trong khi đó, iMac mới vẫn giữ nguyên thiết kế và các tùy chọn màu sắc của thế hệ trước. Sản phẩm sở hữu màn hình Retina 24 inch, độ phân giải 4,5K, tích hợp camera 12 megapixel hỗ trợ tính năng Center Stage.

Ngoài ra, Apple còn giới thiệu MacBook Pro mới với màn hình cảm ứng kích thước 14 và 16 inch. Giá bán cao nhất tại Việt Nam lên tới 428,6 triệu đồng khi chọn cấu hình tối đa và các phần mềm, dịch vụ đi kèm.

Quạt không cánh và máy lọc không khí lọt vào danh sách của TIME

Quạt không cánh Dreame MF10 được vinh danh trong hạng mục Product Design - những sản phẩm sở hữu sự đột phá trong thiết kế cũng như trải nghiệm người dùng. Công nghệ khuếch đại luồng gió động mang lại khả năng khuếch đại luồng gió lên tới 16 lần, tốc độ gió tối đa 18m/s và tầm gió xa tới 13m.

Dreame FP10 phù hợp với những gia đình nuôi thú cưng (Ảnh: Thế Anh).

Trong khi đó, máy lọc không khí Dreame FP10 được thiết kế để giải quyết bài toán lọc không khí trong những gia đình nuôi thú cưng. FP10 sở hữu công nghệ con lăn tự làm sạch đầu tiên trên thế giới, chủ động loại bỏ lông thú khỏi bề mặt màng lọc và thu gom ngăn chứa riêng, giúp giảm gánh nặng dọn dẹp hàng ngày cho chủ nuôi.

Vụ hack lớn nhất lịch sử giới tiền số

Tối 29/10, sàn giao dịch tiền điện tử lớn nhất thế giới Binance đã trở thành nạn nhân của một vụ tấn công mạng với thiệt hại ước tính 6,3 tỷ USD. Phần lớn số tài sản bị đánh cắp được chuyển đi chỉ trong khoảng 20-30 phút.

Binance vừa trở thành nạn nhân của một vụ tấn công mạng lớn nhất trong lịch sử tiền số (Ảnh: CNBC).

Theo các chuyên gia phân tích, tin tặc nhắm vào những ví tiền điện tử của Binance trên ít nhất 10 blockchain, bao gồm Ethereum, Bitcoin, Tron và Solana. Số tài sản bị rút sau đó được chuyển đến nhiều địa chỉ do cùng một đối tượng kiểm soát. Theo Chainalysis, tài sản liên tục được chuyển qua nhiều giao dịch theo một quy trình có dấu hiệu được lập trình sẵn.

Binance cho biết đã dành hơn 6,3 tỷ USD từ nguồn vốn công ty để bù đắp thất thoát. Trong khi đó, khoảng 3 tỷ USD tài sản bị đánh cắp đã được các công ty khác phong tỏa.

Microsoft chi tiền cho 60.000 nhân viên tự nguyện nghỉ việc

Theo Reuters, Microsoft đang triển khai chương trình tự nguyện nghỉ việc có nhận gói hỗ trợ tài chính dành cho khoảng 60.000 nhân viên. Số lượng này tương đương hơn một phần tư quy mô nhân sự toàn cầu của công ty.

Microsoft triển khai chương trình hỗ trợ tài chính cho nhân viên tự nguyện thôi việc nhằm tối ưu hóa chi phí vận hành (Ảnh: CNN).

Nguồn tin nội bộ tiết lộ diện áp dụng khá rộng, trải dài từ các nhóm phát triển trợ lý ảo Copilot, trải nghiệm trí tuệ nhân tạo (AI), cho tới bộ phận tài chính, nhân sự, máy chơi game Xbox và mảng thiết bị Windows.

Trong khi đó, lực lượng làm kinh doanh thương mại, bán hàng và an ninh sẽ tiếp tục duy trì ổn định, không thuộc diện tham gia.