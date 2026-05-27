Điểm khác biệt của ASUS Zenbook DUO (2026): Chiếc laptop giá 89 triệu đồng

ASUS Zenbook DUO (2026) có giá khởi điểm khoảng 83 triệu đồng tại Việt Nam. Chỉ riêng con số đó cũng đủ khiến nhiều người mặc định đây là mẫu laptop thiên về phô diễn công nghệ hơn là phục vụ nhu cầu thực tế.

Trong thế giới laptop cao cấp, mức giá càng cao thường đồng nghĩa CPU, GPU hay RAM càng mạnh. Tuy nhiên, không phải người dùng nào cũng tận dụng hết phần hiệu năng đó trong công việc hàng ngày.

ASUS Zenbook Duo - Laptop AI với hai màn hình OLED (Ảnh: ASUS).

Zenbook DUO 2026 lại đi theo hướng khác. Thay vì chỉ nâng cấu hình, ASUS thay đổi trực tiếp trải nghiệm sử dụng bằng thiết kế hai màn hình OLED trên cùng một thiết bị. Khác biệt này không chỉ nằm ở hình thức, mà tác động trực tiếp tới cách người dùng làm việc và xử lý đa nhiệm.

Và đó cũng là lý do Zenbook DUO trở thành một trong số ít mẫu laptop cao cấp hiện nay tạo cảm giác khác biệt không chỉ trên bảng thông số, mà cả trong quá trình sử dụng.

Mang cả không gian làm việc đa màn hình vào balo

Một trong những thay đổi lớn nhất của môi trường làm việc hiện nay là việc người dùng ngày càng quen làm việc nhiều màn hình. Ở văn phòng, không khó để bắt gặp những bàn làm việc có thêm màn hình phụ dành cho email, họp trực tuyến hoặc tài liệu tham khảo.

Vấn đề chỉ xuất hiện khi phải rời khỏi bàn làm việc đó.

Khi đi công tác, làm việc ở quán cà phê hay sang một phòng họp khác, phần lớn người dùng lại quay về với một màn hình duy nhất. Những thao tác như liên tục chuyển đổi giữa cửa sổ họp và file Excel, vừa viết nội dung vừa mở tài liệu tham khảo hay chỉnh sửa video trong khi theo dõi tiến trình công việc bắt đầu khiến nhịp làm việc bị ngắt quãng.

Thiết kế hai màn hình giúp tăng hiệu suất công việc (Ảnh: ASUS).

Đây cũng là khoảng trống mà ASUS Zenbook DUO (2026) hướng tới. Thay vì yêu cầu người dùng mang thêm màn hình rời hay máy tính bảng phụ, mẫu laptop OLED mỏng nhẹ này tích hợp sẵn hai màn hình 14 inch trong cùng một thân máy. Khi dựng chân đế và tháo bàn phím rời, Zenbook DUO có thể hoạt động gần giống một máy tính để bàn mini với hai không gian hiển thị độc lập.

Khác biệt này dễ cảm nhận hơn nhiều so với việc chỉ nhìn vào cấu hình. Người làm tài chính có thể mở bảng tính ở màn hình dưới và giữ bảng điện tử hoặc cuộc họp ở màn hình trên. Người làm nội dung có thể vừa viết bài vừa theo dõi tài liệu tham khảo, trong khi lập trình viên có thể viết lệnh ở một màn hình và xem trước nội dung ở màn hình còn lại.

Zenbook DUO biến hóa linh hoạt để phục vụ đa dạng nhu cầu của người dùng (Ảnh: ASUS).

Zenbook DUO không cố thay thế workstation (máy trạm) truyền thống, mà mang một phần trải nghiệm đa màn hình vào đúng chiếc laptop người dùng có thể bỏ vào balo mỗi ngày.

Zenbook DUO (2026) đang thay đổi cách nhìn về laptop hai màn hình

Khi nhắc tới laptop hai màn hình, nhiều người thường nghĩ ngay tới những vấn đề như nặng, pin kém hoặc hiệu năng không đủ ổn định khi chạy đa nhiệm. Đây cũng là lý do nhiều mẫu hai màn hình trước đây tạo cảm giác giống thiết bị thử nghiệm hơn là một chiếc laptop để mang theo mỗi ngày.

Zenbook DUO (2026) cho thấy ASUS đang cố giải quyết những định kiến đó.

Dù sở hữu hai màn hình OLED 14 inch cùng bàn phím rời, thiết bị vẫn giữ trọng lượng khoảng 1,65kg bao gồm bàn phím. ASUS cũng giảm khoảng 70% khoảng hở giữa hai màn hình và thu gọn kích thước tổng thể khoảng 5% so với thế hệ trước, giúp trải nghiệm sử dụng liền lạc và bớt cồng kềnh hơn.

Zenbook DUO (2026) được hoàn thiện về thiết kế, độ bền, hiệu năng và pin (Ảnh: ASUS).

Về hiệu năng, Zenbook DUO được trang bị lên đến Intel® Core™ Ultra X9 (Series 3), GPU Intel Arc, RAM 32GB và nền tảng laptop AI Copilot+ PC. Với một thiết bị hướng tới khả năng đa nhiệm, đây là yếu tố quan trọng bởi hai màn hình chỉ thực sự hữu ích khi laptop đủ mạnh để xử lý đồng thời nhiều ứng dụng và cửa sổ mà không bị chậm hay giật lag.

Bài toán pin cũng được ASUS xử lý theo hướng thực tế hơn với hệ thống pin kép 99Wh. Theo công bố, thiết bị có thể đạt khoảng 12 giờ duyệt web ở chế độ hai màn hình.

Zenbook DUO cũng không hy sinh những yếu tố quen thuộc với nhóm người dùng cao cấp như cổng kết nối hay bảo mật. Máy vẫn duy trì đầy đủ Thunderbolt 4, USB-A và HDMI thay vì buộc người dùng phải mang thêm cổng chuyển đổi. Camera hồng ngoại hỗ trợ Windows Hello cũng được tích hợp để đăng nhập nhanh bằng khuôn mặt.

Zenbook DUO (2026) được hoàn thiện về thiết kế, độ bền, hiệu năng và pin (Ảnh: ASUS).

Độ bền cũng là yếu tố ASUS buộc phải giải quyết nếu muốn người dùng nghiêm túc với một thiết kế khác biệt như Zenbook DUO. Toàn bộ thân máy sử dụng Ceraluminum™, chất liệu từ nhôm oxy hoá nhẹ của ASUS, trong khi bản lề, chân đế và cơ chế kết nối bàn phím đều được thử nghiệm với hàng chục nghìn tới hàng triệu lần thao tác.

Zenbook DUO (2026) không còn mang cảm giác của một sản phẩm thử nghiệm như nhiều mẫu laptop hai màn hình trước đây. Những cải thiện về hiệu năng, trọng lượng và trải nghiệm sử dụng đang khiến thiết bị này tiến gần hơn tới một mẫu laptop AI mỏng nhẹ dành cho công việc đa nhiệm thực tế.