Đấu thầu qua mạng 2025: Năm tăng tốc của cải cách, minh bạch, hiệu quả đầu tư công

Áp lực chính sách lớn, yêu cầu chuyển đổi nhanh

2025 là năm có nhiều thay đổi về chính sách trong lĩnh vực đấu thầu. Luật số 90, Nghị định 214 và Thông tư 79 chính thức có hiệu lực với nhiều nội dung sửa đổi theo hướng đơn giản hóa thủ tục, tăng tính tự động hóa và siết chặt kỷ cương, minh bạch.

Cùng với đó, việc sắp xếp lại bộ, ngành từ ngày 1/3 và triển khai mô hình chính quyền địa phương 2 cấp từ ngày 1/7 đã làm thay đổi căn bản cơ cấu các chủ thể tham gia đấu thầu. Đây là thử thách lớn đối với năng lực phát triển, linh hoạt của hệ thống.

Theo Trung tâm Đấu thầu qua mạng quốc gia, trong suốt quá trình chuyển đổi, hệ thống vẫn duy trì vận hành ổn định, bảo đảm hoạt động đấu thầu của các đơn vị diễn ra liên tục. Toàn bộ danh mục, mã số đơn vị hành chính được cập nhật đồng bộ, kịp thời, tạo nền tảng cho việc triển khai đấu thầu qua mạng trong bối cảnh tổ chức bộ máy thay đổi sâu rộng.

Liên quan đến việc sắp xếp bộ, ngành, chính quyền địa phương 2 cấp, đã có hơn 1.126 chủ đầu tư hoàn thành liên kết tài khoản tham gia hệ thống để tiếp tục thực hiện hàng nghìn dự án, gói thầu dang dở, không làm gián đoạn tiến độ triển khai dự án, gói thầu, không làm ảnh hưởng đến kế hoạch giải ngân vốn năm 2025.

Nâng cấp đồng bộ, hướng tới người dùng

Không chỉ đáp ứng kịp thời các thay đổi về chính sách, năm 2025, hệ thống còn được nâng cấp về công nghệ, hướng tới trải nghiệm người dùng.

Nhiều tính năng mới được bổ sung trên hệ thống như: thanh toán điện tử thông qua kết nối, liên thông dữ liệu với hệ thống quản lý ngân sách và kho bạc; mở rộng phạm vi áp dụng hợp đồng điện tử; mở rộng kết nối với các ngân hàng để người dùng có nhiều lựa chọn trong việc áp dụng bảo lãnh điện tử.

Bên cạnh việc duy trì ổn định kết nối với Hệ thống thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp, đăng ký hợp tác xã, đăng ký hộ kinh doanh, Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia còn kết nối, chia sẻ dữ liệu với Cổng dịch vụ công quốc gia để cung cấp thông tin phục vụ công tác chỉ đạo điều hành.

Giao diện và menu chức năng của hệ thống (phân hệ đấu thầu điện tử) được thiết kế lại theo hướng trực quan, giảm thao tác trung gian, giúp các bên tham gia dễ tiếp cận và sử dụng hơn.

Hệ sinh thái đấu thầu qua mạng hướng tới việc tích hợp các công nghệ để đảm bảo tính minh bạch tối đa (Ảnh: Chí Cường).

Lượng hồ sơ tăng, 100% hồ sơ được xử lý đúng hạn

Theo số liệu thống kê năm 2025, mức độ sử dụng hệ thống tiếp tục tăng mạnh. Tổng số hồ sơ đăng ký, cập nhật thông tin trên hệ thống được xử lý là 94.590 hồ sơ, 5.250 hồ sơ hỗ trợ chuyển đổi email, 100% hồ sơ đăng ký tham gia hệ thống được xử lý đúng tiến độ theo quy định.

Việc duy trì kỷ luật xử lý hồ sơ được đánh giá là một trong những yếu tố then chốt tạo niềm tin cho các chủ đầu tư, nhà thầu và đơn vị tư vấn.

Đấu thầu qua mạng phủ gần như toàn bộ gói thầu đủ điều kiện, hàng triệu tỉ đồng giá trị triển khai qua hệ thống

Năm 2025 tiếp tục ghi nhận những con số ấn tượng trong triển khai đấu thầu qua mạng với tổng số 96.290 chủ đầu tư và 220.360 nhà thầu đã đăng ký tham gia hệ thống. Số lượng thông tin đấu thầu đăng tải trong năm gồm 306.692 kế hoạch lựa chọn nhà thầu, 106.800 thông báo mời thầu, 449.924 kết quả lựa chọn nhà thầu, 99.338 hợp đồng điện tử.

Số lượng gói thầu được tổ chức lựa chọn nhà thầu qua mạng trên hệ thống là 106.113 gói, tỷ lệ áp dụng đấu thầu qua mạng đạt 99,99%, tổng giá trị các gói thầu qua mạng đạt khoảng 1,2 triệu tỷ đồng. Tỷ lệ tiết kiệm trung bình năm 2025 đạt khoảng 7,29%, tăng so với năm 2024 là 5,51%.

Những con số này cho thấy đấu thầu qua mạng đã trở thành phương thức chủ đạo trong đầu tư công, góp phần nâng cao hiệu quả sử dụng vốn thông qua cạnh tranh và minh bạch.

Với những kết quả đạt được trong năm 2025, đấu thầu qua mạng đang từng bước khẳng định vai trò là công cụ trung tâm trong cải cách thủ tục hành chính và quản lý đầu tư công, đặt nền tảng cho giai đoạn phát triển tiếp theo theo hướng hiện đại, minh bạch và hiệu quả hơn.