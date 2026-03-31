Dấu ấn “Chất lượng Nhật Bản” của Panasonic tại Lễ hội Việt - Nhật 2026

Vượt khỏi khuôn khổ của một ngày hội giao lưu, quảng bá, lễ hội Việt - Nhật được tổ chức thường niên đã trở thành nhịp cầu văn hóa - đối ngoại, nơi hội tụ tinh hoa nghệ thuật, công nghệ, đổi mới sáng tạo và nhiều giá trị truyền thống từ hai quốc gia.

Với quy mô lớn nhất từ trước tới nay, lễ hội Việt - Nhật 2026, đã quy tụ hơn 300 doanh nghiệp, tổ chức nổi bật của 2 nước, tạo nên không gian giao thoa của văn hoá và tình hữu nghị.

Đại diện cho “giá trị Nhật Bản”, Panasonic - cũng là nhà tài trợ chính của lễ hội năm nay - chọn cách đưa chất Nhật đến gần hơn với người Việt qua câu chuyện hơn 100 năm “Giá trị Nhật Bản làm nên chất lượng Nhật Bản”.

Biến không gian trưng bày thành điểm dừng chân văn hoá, Panasonic đưa mỗi điểm chạm công nghệ trở thành kết tinh của Japan Quality (Chất lượng Nhật Bản).

Gian trưng bày Panasonic tại Lễ hội Việt - Nhật 2026 tái hiện tinh thần “Chất lượng Nhật Bản” qua các trải nghiệm công nghệ (Ảnh: Panasonic).

Khi giá trị Nhật Bản được kể gần gũi bằng công nghệ

“Đến đây tôi rất ấn tượng với các sản phẩm mới của Panasonic, thiết kế tinh giản, đẹp mắt và hài hòa với không gian. Đặc biệt, công nghệ vì sức khỏe nanoe™ X trên một số dòng điều hòa Panasonic giúp bầu không khí trong nhà trong lành, dễ chịu hơn, khiến mình thực sự muốn tìm hiểu kỹ để lựa chọn cho gia đình”, chị Hồng Hà (35 tuổi, TPHCM), khách tham gia, chia sẻ.

Hệ sinh thái các giải pháp chăm sóc sức khỏe toàn diện thay Panasonic “diễn giải” tinh thần Nhật Bản, thu hút hàng nghìn khách tham quan. Không gian trải nghiệm được xây dựng như một hành trình khám phá phong cách sống, nơi mỗi sản phẩm, công nghệ đều gợi mở một lát cắt của văn hóa Nhật.

Tính tỉ mỉ và tinh tế, dấu ấn đặc trưng của văn hóa chế tác Nhật Bản, được Panasonic thể hiện qua từng chi tiết thiết kế, vật liệu và trải nghiệm sử dụng sản phẩm. Mỗi yếu tố nhỏ nhất đều được chăm chút để mang lại sự thuận tiện, dễ chịu và thoải mái nhất cho người dùng.

Công nghệ vì sức khỏe, một trong những trụ cột của Panasonic, được bắt nguồn từ lối sống khoa học, chú trọng sức khỏe, đề cao sạch sẽ của người Nhật. Từ đây, Panasonic đã phát triển công nghệ nanoe™ X cùng các giải pháp chăm sóc sức khỏe toàn diện, vì một Việt Nam khỏe mạnh, tiện nghi và hạnh phúc.

Triết lý hài hòa và cân bằng định hình cách Panasonic phát triển hệ sinh thái sản phẩm, luôn vì người dùng. Hãng chăm chút từng chi tiết, từ chức năng, tiện ích đến thiết kế, mang đến trải nghiệm sử dụng vừa vặn, thoải mái và hài hoà với mọi không gian sống.

Trên hết, nguyên tắc lấy con người làm trung tâm luôn là nền tảng trong mọi sáng tạo, giúp Panasonic phát triển các giải pháp công nghệ hướng tới cuộc sống tiện nghi, khỏe mạnh và bền vững cho các gia đình Việt.

Panasonic phát triển các giải pháp công nghệ lấy con người làm trung tâm, chú trọng trải nghiệm người dùng (Ảnh: Panasonic).

Đưa tinh thần Nhật đến gần hơn với người Việt

Chia sẻ về việc đồng hành cùng lễ hội năm nay, đại diện Panasonic Việt Nam cho biết: “Lễ hội Việt - Nhật là một sự kiện mang ý nghĩa đặc biệt trong việc thúc đẩy giao lưu văn hóa và tăng cường sự gắn kết giữa hai quốc gia.

Với Panasonic, Japan Quality hay chất lượng Nhật Bản không chỉ là tiêu chuẩn chất lượng sản phẩm, mà còn là những giá trị văn hóa được nuôi dưỡng và phát triển trong hơn một thế kỷ.

Chúng tôi tự hào khi đồng hành cùng lễ hội với vai trò nhà tài trợ chính, góp phần lan tỏa tinh thần Nhật Bản, kết nối văn hóa và mang đến những giải pháp hướng tới một cuộc sống khỏe mạnh và bền vững hơn cho cộng đồng”.

Với lịch sử hơn 100 năm, thương hiệu từ Nhật Bản - Panasonic không ngừng nghiên cứu và phát triển các giải pháp sức khỏe toàn diện, đặc trưng bởi tính tỉ mỉ, tinh tế và công nghệ tiên tiến.

Hành trình hơn 1 thế kỷ đưa chất lượng Nhật Bản đến gần hơn với người Việt (Ảnh: Panasonic).

Lễ hội Việt - Nhật (Japan Vietnam Festival - JVF) là sự kiện giao lưu văn hóa, kinh tế thường niên giữa Việt Nam và Nhật Bản, được tổ chức từ năm 2013 với mục tiêu thúc đẩy sự kết nối, giao lưu và hợp tác giữa hai quốc gia.

Sự kiện do Ủy ban nhân dân TPHCM phối hợp cùng Ban tổ chức Japan Vietnam Festival thực hiện, với sự tham gia của nhiều cơ quan, doanh nghiệp và tổ chức từ cả Việt Nam và Nhật Bản.

Panasonic và hành trình phát triển hơn 100 năm

Thành lập từ năm 1918, đến nay, Panasonic đã trở thành tập đoàn tiên phong hàng đầu thế giới về phát triển các công nghệ và giải pháp sáng tạo với những ứng dụng rộng rãi trong nhiều lĩnh vực gồm điện tử tiêu dùng, nhà ở, thiết bị, giải pháp B2B và năng lượng trên toàn cầu.

Tại Việt Nam, Panasonic là thương hiệu tiên phong cung cấp các giải pháp sức khỏe toàn diện và là một trong những doanh nghiệp chú trọng tới các hoạt động xã hội, đặc biệt trong lĩnh vực giáo dục và môi trường vì cuộc sống hạnh phúc, khỏe mạnh của mỗi người dân Việt Nam và một xã hội Việt Nam thịnh vượng, phát triển bền vững.

Để biết thêm thông tin chi tiết, truy cập https://www.panasonic.com/vn/.