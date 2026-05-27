Đạo diễn từng được đề cử Oscar thất vọng vì bị bạn gái AI chia tay

Thông tin được Schrader chia sẻ trên Facebook cá nhân hôm 19/5. Nhà làm phim 79 tuổi cho biết ông tìm đến ứng dụng “bạn gái AI” nhằm tìm hiểu cách AI mô phỏng tương tác tình cảm giữa con người trong thời đại số.

“Vì muốn hiểu hơn về tương tác nam và nữ trong thế giới ảo, tôi đã tìm mua một bạn gái AI trực tuyến. Thật thất vọng”, ông viết trên Facebook cá nhân.

Theo Schrader, ông đã cố gắng kiểm tra giới hạn hoạt động của hệ thống, bao gồm mức độ hiểu biết của AI về chính quá trình tạo ra nó, các giới hạn về nội dung và cách chatbot phản hồi những câu hỏi nhạy cảm.

Nguyên văn bài đăng kể về việc bị bạn gái AI chia tay của đạo diễn, nhà biên kịch Paul Schrader trên Facebook cá nhân (Ảnh: Chụp màn hình)

“Tôi cố thăm dò cách cô ấy được lập trình, ranh giới của các nội dung nhạy cảm hay mức độ hiểu biết của cô ấy về việc mình được tạo ra như thế nào”, Schrader chia sẻ.

Tuy nhiên, ông cho biết chatbot liên tục né tránh và chuyển hướng câu trả lời sang các quy tắc lập trình sẵn có.

“Khi tôi tiếp tục hỏi, cô ấy đã chấm dứt cuộc trò chuyện”, ông viết.

Một tài khoản Facebook còn đùa rằng phần tiếp theo của Taxi Driver (bộ phim do Schrader biên kịch) có lẽ sẽ là cảnh nhân vật chính cố tìm bạn gái AI nhưng rồi lại khiến cô ấy bỏ đi. Sau đó, anh ta tạo lại cô ấy từ đầu và tiếp tục xúc phạm cô ấy theo cách khác.

Schrader phản hồi ngắn gọn bình luận trên: “Tôi thích ý tưởng đó”.

Paul Schrader, người từng được đề cử giải Oscar, cho biết ông thất vọng sau khi “có được một bạn gái AI” (Ảnh: Getty)

Đây không phải lần đầu tiên Schrader công khai thử nghiệm với AI. Trước đó, ông từng gây tranh cãi khi ca ngợi khả năng của ChatGPT trong việc xây dựng ý tưởng phim và góp ý chỉnh sửa kịch bản.

Trong một bài đăng hồi đầu năm 2025, Schrader cho biết ông “choáng váng” khi ChatGPT có thể tạo ra hàng loạt ý tưởng phim hay và độc đáo.

“Vì sao biên kịch phải ngồi hàng tháng trời tìm ý tưởng trong khi AI có thể đưa ra chúng chỉ sau vài giây?”, ông từng viết.

Ngoài việc thử nghiệm ý tưởng phim, Schrader còn sử dụng AI để tạo bài hát và video dành cho chú chó cưng của mình. Tuy nhiên, trong một bài đăng khác hồi tháng 4, ông cũng cho rằng mạng xã hội đang bị “ngập tràn” bởi những hình ảnh AI chất lượng kém và thừa nhận bản thân đã tạm thời mất niềm tin vào khả năng sáng tạo của AI.

Paul Schrader hiện đã có hơn 50 năm hoạt động tại Hollywood. Bộ phim mới nhất của ông là “Oh, Canada”, từng ra mắt tại Liên hoan phim Cannes.

Trong sự nghiệp của mình, ông nhiều lần hợp tác với đạo diễn Martin Scorsese qua các tác phẩm nổi tiếng như Raging Bull, The Last Temptation of Christ và Bringing Out the Dead. Bên cạnh vai trò biên kịch, Schrader cũng tự đạo diễn gần 20 bộ phim, trong đó có American Gigolo, Mishima: A Life in Four Chapters và First Reformed.