Đánh sập mạng lưới lừa đảo tiền điện tử hơn 700 triệu USD tại Đông Nam Á

Theo đó, chiến dịch đã đóng băng hơn 700 triệu USD tiền điện tử, vô hiệu hoá 503 trang web lừa đảo và phơi bày hình thức lừa đảo tinh vi núp bóng các trung tâm công nghệ tại Đông Nam Á.

Kể từ tháng 11/2025, Mỹ đã thành lập một lực lượng đặc nhiệm liên bang với tên gọi Scam Center Strike Force, có nhiệm vụ xóa sổ các "trung tâm lừa đảo" khét tiếng tại Myanmar và Campuchia.

Sau nửa năm hoạt động, lực lượng này đã thực hiện cú đánh trực diện vào hạ tầng trực tuyến và dòng tiền của tội phạm, bảo vệ hàng nghìn nạn nhân tại Mỹ và các quốc gia khác.

Báo cáo từ Bộ Tư pháp Mỹ mới đây đã hé lộ tính chất nghiêm trọng của mạng lưới này: Không chỉ dừng lại ở gian lận tài chính và rửa tiền, mà còn là những tụ điểm của nạn buôn người và nô lệ thời hiện đại.

Đặc biệt, phương thức lừa đảo "mổ heo lấy thịt" được tội phạm vận hành theo một quy trình tâm lý cực kỳ tinh vi.

Những kẻ lừa đảo bắt đầu bằng việc tiếp cận nạn nhân qua mạng xã hội hoặc ứng dụng hẹn hò, dành nhiều tuần để xây dựng lòng tin trước khi dẫn dụ họ đầu tư vào các nền tảng tiền điện tử giả mạo.

Các trang web này sở hữu đồ thị tăng trưởng chuyên nghiệp, bảng điều khiển cá nhân hóa khiến nạn nhân tin rằng họ đang thực sự sinh lời.

Khi nạn nhân muốn rút vốn, hệ thống sẽ đưa ra các rào cản như phí phát sinh, thuế giả định hoặc yêu cầu xác minh tài khoản, buộc họ phải nạp thêm tiền trước khi cắt đứt hoàn toàn liên lạc.

Phía sau những giao diện hào nhoáng đó là các "công xưởng" với những dãy văn phòng không cửa sổ, bao quanh bởi dây thép gai ở Đông Nam Á. Tại đây, hàng nghìn lao động bị cưỡng bức, bị tước đoạt giấy tờ tùy thân và ép buộc thực hiện hành vi lừa đảo dưới sự đe dọa bằng bạo lực.

Thành công của chiến dịch bắt nguồn từ việc đối chiếu dữ liệu khổng lồ. Các nhà điều tra Mỹ đã thực hiện phân tích chuỗi khối (Blockchain) để xác định các cụm địa chỉ ví điện tử có liên quan đến cùng một tổ chức.

Đáng chú ý, chiến dịch Level Up - một chương trình phối hợp giữa FBI và Cơ quan Mật vụ Mỹ từ năm 2024 - đã đóng vai trò then chốt. Tính đến tháng 3 năm nay, chương trình này đã tiếp cận gần 9.000 nạn nhân, giúp ngăn chặn thiệt hại bổ sung lên tới 562 triệu USD.

Việc phân tích hành trình dòng tiền từ các nạn nhân đã giúp cảnh sát khoanh vùng 503 trang web và các kênh Telegram dùng để tuyển dụng nhân sự cho các trại tập trung lừa đảo.

Trong đợt truy quét này, Mỹ đã bắt giữ hai đối tượng được xác định là quản lý trực tiếp các khu phức hợp lừa đảo tại Myanmar.

Không dừng lại ở Đông Nam Á, làn sóng truy quét còn lan rộng ra quốc tế. Chính quyền Dubai và công an Trung Quốc (phối hợp cùng FBI) cũng vừa triệt phá 9 trung tâm lừa đảo khác, bắt giữ 276 đối tượng liên quan đến các hoạt động tiền ảo phi pháp.