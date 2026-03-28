Đánh giá vivo V70: Có gì để cạnh tranh iPhone 17e, OPPO Reno15 Pro?

+ Ưu điểm:

- Thiết kế trẻ trung, mỏng nhẹ.

- Camera hoạt động tốt trong nhiều điều kiện.

- Đa dạng tính năng AI.

+ Hạn chế:

- Hiệu suất chưa ấn tượng trong phân khúc.

- Camera góc siêu rộng còn hạn chế.

+ Lời khuyên từ Biên tập viên:

vivo V70 phù hợp với nhóm người dùng trẻ tuổi nhờ thiết kế thời trang cùng hệ thống camera chất lượng cao. Với những người dùng có nhu cầu “cày” game và giải trí nặng, đây không phải là lựa chọn phù hợp.

Thiết kế và màn hình

Ngoại hình tổng thể của vivo V70 gần như thay đổi hoàn toàn so với phiên bản tiền nhiệm, dù hai máy chỉ ra mắt cách nhau 6 tháng. Sản phẩm vẫn duy trì thiết kế gọn nhẹ, nhưng đã được hoàn thiện với vẻ ngoài vuông vức và cứng cáp hơn.

Khung viền làm từ nhôm chuẩn hàng không, trong khi mặt lưng sử dụng kính AG chống bám vân tay và trầy xước. Trong đó, phiên bản Golden Hour có hiệu ứng thay đổi màu sắc theo góc nhìn, đặc biệt phù hợp với người dùng trẻ tuổi yêu thích thiết kế thời trang, mới mẻ.

Thiết bị có trọng lượng 194g cùng độ mỏng 7,6mm có thể nằm gọn trong lòng bàn tay. Các góc bo cong cũng mang lại trải nghiệm cầm nắm thoải mái hơn. Ngoài ra, sản phẩm còn đạt chuẩn kháng nước và bụi IP68/IP69, giúp người dùng yên tâm hơn khi sử dụng thiết bị trong nhiều điều kiện môi trường khác nhau.

Màn hình của vivo V70 có kích thước 6,59inch, sử dụng tấm nền AMOLED với độ phân giải 1.5K cùng tần số quét 120Hz. Chất lượng hiển thị của màn hình này tương đối tốt, màu sắc hiển thị rực rỡ, màu đen sâu, góc nhìn rộng. Độ sáng tối đa đạt mức 5.000nit, cho phép hiển thị tốt các nội dung ở ngoài trời nắng gắt.

Điểm cộng là phần viền màn hình được làm mỏng đều ở cả bốn cạnh, mang lại không gian hiển thị rộng cùng hiệu ứng thị giác tốt.

Máy cũng tích hợp cảm biến vân tay dưới màn hình. Đáng chú ý, đây là vân tay siêu âm 3D chứ không phải loại vân tay quang học như nhiều đối thủ trong cùng phân khúc. Trang bị này giúp máy có thể nhận diện vân tay nhanh và chính xác, ngay cả khi ngón tay của người dùng bị ướt.

Camera

Trên V70, vivo tiếp tục hợp tác với ZEISS để tinh chỉnh hệ thống camera và màu sắc hình ảnh. Thiết bị tích hợp hệ thống 3 camera bao gồm ống kính chính 50MP hỗ trợ chống rung quang học OIS, ống kính góc siêu rộng 8MP và ống kính telephoto 50MP hỗ trợ zoom quang học 3x.

Thử nghiệm chụp hình trong nhiều điều kiện sử dụng khác nhau, chất lượng ảnh cho ra từ hệ thống camera này tương đối ổn định và mang lại trải nghiệm tốt về mức độ chi tiết, màu sắc và độ tương phản.

Với bức hình chụp con diều trên bầu trời, máy tái tạo tốt chi tiết chủ thể và phần hậu cảnh bầu trời phía sau. Khả năng cân bằng trắng và tương phản được tái tạo ổn định. Với các bức hình chụp ở mức thu phóng xa như 6x và 10x, chi tiết trên con diều được tái hiện tốt. Thậm chí, hình ảnh có thể thấy rõ những sợi dây cước có kích thước mảnh ở trên con diều.

Camera của máy cũng cho khả năng xử lý hình ảnh tốt trong điều kiện chụp thiếu sáng. Màu sắc tái tạo tự nhiên, hình ảnh trong, không bị bệt. Ánh đèn đường và đèn LED trên các biển hiệu cũng được xử lý tốt, không gây ra tình trạng lóa sáng và mất chi tiết.

Đối với chế độ chụp ảnh chân dung, vivo V70 hỗ trợ 5 mức thu phóng khác nhau tương ứng với mức tiêu cự 23mm, 35mm, 50mm, 85mm và 100mm. Người dùng có thể chuyển đổi giữa các mức tiêu cự tùy theo khung cảnh và nhu cầu sử dụng.

Hệ thống camera của máy có thể nhận diện chính xác chủ thể, phần hậu cảnh được xử lý tự nhiên. Đặc biệt, các chi tiết khó như những sợi tóc ven đều được xử lý một cách hài hòa, không bị xóa lẹm vào chủ thể. Những chi tiết khác trên khuôn mặt, màu da cũng được tái hiện tự nhiên.

Giống với phần lớn đối thủ trong cùng phân khúc, máy cũng chỉ được trang bị camera góc siêu rộng 8MP. Với cùng một điều kiện ánh sáng, ảnh chụp từ ống kính góc siêu rộng có màu sắc nhạt hơn, mức độ chi tiết và tương phản cũng kém hơn đáng kể so với camera chính. Đây là hạn chế mà các nhà sản xuất thiết lập nhằm phân cấp camera trên smartphone cận cao cấp và dòng sản phẩm cao cấp.

vivo V70 cũng là mẫu điện thoại dòng V đầu tiên có khả năng quay video 4K với 60 khung hình/giây. Bên cạnh đó, thiết bị còn tích hợp tính năng khử nhiễu âm thanh AI, hỗ trợ tốt hơn khi quay video trong những không gian nhiều tiếng ồn.

Hiệu suất và AI

vivo V70 được trang bị bộ xử lý Snapdragon 7 Gen 4, dung lượng RAM tùy chọn 8/12GB cùng bộ nhớ lưu trữ 256GB. Thiết bị còn tích hợp hệ thống tản nhiệt buồng hơi, giúp duy trì hiệu suất ổn định trong thời gian dài. Đánh giá nhanh thông qua phần mềm chấm điểm hiệu suất Antutu BenchMark, máy đạt khoảng 1,44 triệu điểm.

So sánh với một số đối thủ trong cùng bài kiểm tra, iPhone 17e sử dụng chip A19 đạt khoảng 1,9 triệu điểm, OPPO Reno15 Pro trang bị bộ xử lý MediaTek Dimensity 8450 đạt khoảng 2 triệu điểm, trong khi Xiaomi 15T Pro dùng chip Dimensity 9400+ đạt 2,6 triệu điểm.

Xét trên thang đo của các bài đánh giá hiệu suất, điểm số của vivo V70 thấp hơn khoảng 30-35% so với các đối thủ. Hiệu suất của sản phẩm không yếu trong quá trình sử dụng thực tế hàng ngày. Tuy nhiên, đây không phải là lựa chọn phù hợp với những người dùng có nhu cầu “cày” game nặng.

Trải nghiệm thực tế với một số tựa game phổ biến như PUBG Mobile và Liên Quân Mobile, máy có thể đáp ứng ổn định với 60fps ở mức thiết lập đồ họa cao. Với những tựa game có đồ họa phức tạp hơn như Genshin Impact, thiết bị có thể đáp ứng nhu cầu trải nghiệm ổn định ở mức thiết lập đồ họa trung bình.

Viên pin đi kèm theo máy có dung lượng 6.500mAh, hỗ trợ sạc nhanh SuperVOOC với công suất 90W. Với các tác vụ thông thường như nghe gọi, duyệt web, mạng xã hội và chơi game, máy có thể dễ dàng đáp ứng nhu cầu hơn một ngày sử dụng.

vivo V70 vận hành trên nền tảng OriginOS 6. Phiên bản hệ điều hành này được thiết kế với giao diện tối giản, cho hiệu ứng chuyển cảnh và phản hồi mượt mà. Nền tảng này cũng tích hợp đa dạng tính năng AI do công ty phát triển.

Với nhu cầu chỉnh sửa hình ảnh, máy tích hợp hàng loạt tính năng AI như Thời tiết ma thuật AI cho khả năng biến bầu trời u ám thành nắng vàng rực rỡ, xóa bỏ người qua đường không mong muốn và tự động căn chỉnh những khung hình bị nghiêng.

Bên cạnh đó, các tính năng như Đảo Origin, Tìm kiếm AI, Sáng tạo AI, Phụ đề AI, Gemini, Chuyển dữ liệu một chạm và Bộ công cụ vivo Office cũng được tích hợp để hỗ trợ tìm kiếm, ghi chú, tạo nội dung, tóm tắt thông tin và chia sẻ dữ liệu đa thiết bị thuận tiện hơn.

Nhìn chung, bộ công cụ AI mà vivo tích hợp lên chiếc V70 tương đối đầy đủ và có thể cạnh tranh sòng phẳng với những tính năng AI đến từ Samsung hoặc OPPO.

Tổng kết

vivo V70 được bán ra tại thị trường Việt Nam với giá từ 18 triệu đồng. Xét trong cùng phân khúc giá, thiết bị cạnh tranh trực tiếp với một số đối thủ như OPPO Reno15 Pro, iPhone 17e, Xiaomi 15T Pro. Ngoài ra, sản phẩm còn phải đối mặt với áp lực từ những mẫu điện thoại cao cấp đời cũ như iPhone 16 hay Samsung Galaxy S25.

Thiết bị sở hữu thiết kế trẻ trung, camera hoạt động ổn định, thời lượng pin tốt và hỗ trợ đa dạng tính năng AI. Sản phẩm có thể đáp ứng hầu hết các trải nghiệm sử dụng hàng ngày một cách ổn định.

Tuy vậy, đây không phải là một sản phẩm phù hợp cho nhu cầu chơi game, giải trí nặng.