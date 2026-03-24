Đánh giá soundcore Boom Go 3i: Loa di động cỡ nhỏ phù hợp với ai?

+ Ưu điểm:

- Thiết kế nhỏ gọn, bền bỉ.

- Công suất lớn trong phân khúc.

- Đa dạng tính năng thông minh.

+ Hạn chế:

- Không có cổng 3,5mm.

- Không tích hợp micro thoại.

- Chế độ tiết kiệm pin làm giảm chất lượng âm thanh.

+ Lời khuyên từ Biên tập viên:

soundcore Boom Go 3i phù hợp với người cần một mẫu loa nhỏ gọn, bền bỉ để mang theo khi đi du lịch, dã ngoại, đạp xe hoặc tập thể dục ngoài trời. Sản phẩm đáp ứng tốt nhu cầu nghe cá nhân hoặc nhóm nhỏ.

Ngược lại, nếu ưu tiên chất lượng âm thanh cao, cần loa để đàm thoại hoặc phục vụ không gian đông người, đây chưa phải lựa chọn phù hợp.

Thiết kế và khả năng kết nối

Loa di động cỡ nhỏ (hay loa Bluetooth mini) là dòng thiết bị âm thanh được thiết kế để tối ưu về kích thước, cho phép người dùng dễ dàng mang theo bên mình và kết nối không dây với các thiết bị phát như điện thoại, máy tính bảng hay laptop.

soundcore Boom Go 3i sở hữu thiết kế tiêu chuẩn của một chiếc loa di động cỡ nhỏ với dạng hình hộp chữ nhật được bo cong toàn bộ góc cạnh. Thiết bị có trọng lượng 380g, có thể dễ dàng cầm nắm trong lòng bàn tay hoặc cất gọn vào balo.

Là một sản phẩm thuộc phân khúc phổ thông, toàn bộ phần thân được bao bọc bởi cao su. Trong khi đó, mặt lưới phía trước hoàn thiện từ nhựa cứng, giống với hầu hết đối thủ trong cùng phân khúc.

Bên dưới tấm lưới là 4 dải đèn LED có thể thay đổi màu sắc. Đây là một trang bị mang tính “ăn chơi”, thường ít xuất hiện trên các mẫu loa phổ thông. Người dùng cũng có thể tùy chỉnh hiệu ứng ánh sáng trực tiếp trên ứng dụng di động để phù hợp với nhu cầu sử dụng.

Mặt sau của loa có một dây đeo silicone. Dây đeo này được thiết kế để sử dụng ở 2 chế độ với 2 vị trí gài chốt khóa khác nhau, cho phép người dùng dễ dàng treo loa vào balo, xe đạp hoặc mang theo bên mình trong những chuyến đi.

Các phím bấm vật lý được bố trí xung quanh cạnh bên. Phím bấm có độ nảy và đàn hồi tốt. Ngoài ra, mẫu loa này còn tích hợp một màn hình LED cỡ nhỏ, có khả năng cung cấp hàng loạt thông tin như dung lượng pin, chế độ âm thanh hay chế độ kết nối.

Tuy vậy, mẫu loa này không được trang bị cổng 3,5mm. Đây có thể là một hạn chế trong trường hợp người dùng muốn kết nối loa đến những thiết bị phát không hỗ trợ kết nối Bluetooth. Thêm vào đó, thiết bị cũng không tích hợp micro nên người dùng sẽ không thể đàm thoại nhanh thông qua loa khi có cuộc gọi đến.

Loa hỗ trợ kết nối không dây Bluetooth 6.0 cho kết nối nhanh và ổn định. Thử nghiệm trong điều kiện sử dụng thực tế, loa có thể duy trì kết nối và âm thanh ổn định với điện thoại trong khoảng cách 15m.

soundcore Boom Go 3i đạt chuẩn IP68 về khả năng chống nước và chống bụi, có thể hoạt động ổn định trong nhiều môi trường khác nhau. Loa cũng có khả năng chịu rơi từ độ cao khoảng 1m. Đây là những trang bị cần thiết giúp người dùng có thể sử dụng thiết bị tại nhiều khu vực khác nhau như bãi biển, hồ bơi đến những chuyến các chuyến leo núi.

Chất âm và các tính năng thông minh

soundcore Boom Go 3i sở hữu công suất 15W, thuộc nhóm lớn nhất trong phân khúc. So sánh với một số đối thủ, Sony SRS-XB100 có công suất 5W, trong khi JBL Clip 5 có công suất 7W. Với mức âm lượng tối đa đạt 92dB, thiết bị sẽ phù hợp để sử dụng cho một người hoặc một nhóm nhỏ 3-4 người tụ tập tại những chuyến dã ngoại.

Thiết bị cũng hỗ trợ công nghệ BassUp 2.0 giúp tăng cường dải trầm, mang lại âm bass chắc khỏe. Người dùng có thể kích hoạt nhanh chế độ này thông qua một phím bấm trên thân máy hoặc bên trong ứng dụng. Tính năng này hoạt động khá hiệu quả và người dùng có thể nhận thấy rõ tiếng bass được tái hiện sâu và chắc hơn khi kích hoạt.

Giống với hầu hết loa di động cỡ nhỏ, Boom Go 3i mang lại trải nghiệm âm thanh tốt nhất khi được đặt gần người nghe hoặc ở trong một không gian nhỏ. Thiết bị phù hợp để nghe bài nhạc điện tử sôi động hoặc nhạc nhẹ có nhịp điệu không quá nhanh và dồn dập.

Trong quá trình sử dụng, việc giữ âm lượng ở mức 80% trở xuống sẽ giúp chất lượng âm thanh được duy trì ổn định nhất. Khi bật âm lượng lên mức tối đa, âm thanh trở nên mất cân bằng, thậm chí một số dải âm cao còn gây chói tai. Đây là hạn chế chung đến từ giới hạn vật lý của toàn bộ dòng loa Bluetooth mini trên thị trường.

Thiết bị hỗ trợ sẵn 4 chế độ âm thanh khác nhau để người dùng có thể tùy chỉnh theo từng thể loại nhạc và mục đích sử dụng. Ngoài ra, người dùng có thể thể tự thiết lập EQ để thay đổi âm thanh theo sở thích cá nhân bên trong ứng dụng.

Một trong những điểm nhấn trên soundcore Boom Go 3i nằm ở tính năng AuraCast. Tính năng này cho phép thiết bị ghép cặp vô hạn với các loa Boom Go 3i khác để tạo thành hệ thống stereo hoàn chỉnh, từ đó giúp gia tăng trải nghiệm âm thanh.

Về thời lượng sử dụng pin, nhà sản xuất cho biết Boom Go 3i có thể đáp ứng nhu cầu sử dụng tới 24 giờ ở mức âm lượng 50% và tắt đèn LED.

Ngoài ra, thiết bị còn có thể hoạt động như một viên pin dự phòng, giúp sạc điện thoại trong những tình huống khẩn cấp. Đây là một tính năng đặc biệt hữu ích trong quá trình hoạt động ngoài trời hoặc những chuyến trekking thời gian dài.

Bên cạnh đó, thiết bị cũng hỗ trợ chế độ Eco để kéo dài thời gian sử dụng pin. Tuy vậy, việc kích hoạt chế độ Eco sẽ khiến đèn LED tắt hoàn toàn và không thể kích hoạt tính năng BassUp 2.0, chất lượng âm thanh cũng giảm đáng kể.

Tổng kết

Tại thị trường Việt Nam, soundcore Boom Go 3i đang được các đại lý chào bán với mức giá 1,29 triệu đồng. Sản phẩm cạnh tranh với một số đối thủ cùng phân khúc như Sony SRS-XB100, JBL Clip 5 và Alpha Works AW- SONIK Plus.

Nhờ tính linh hoạt và khả năng chống chịu môi trường tốt, soundcore Boom Go 3i sẽ là một lựa chọn đáng cân nhắc dành cho nhóm người dùng yêu thích hoạt động ngoài trời như đi du lịch, trekking, đạp xe hoặc dã ngoại.

Đây cũng là một giải pháp thay thế cho những người thường xuyên tập thể dục, chạy bộ nhưng không muốn sử dụng tai nghe.

Nếu có yêu cầu khắt khe về chất lượng âm thanh, đây không phải là một lựa chọn phù hợp. Thêm vào đó, sản phẩm cũng không phải là lựa chọn để tổ chức các bữa tiệc quy mô lớn và dành cho đông người tham gia.