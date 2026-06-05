Đặng Văn Lâm đồng hành cùng Coocaa TV lan tỏa phong cách sống hiện đại

Thương hiệu điện tử gia dụng Coocaa vừa tổ chức triển lãm “Coocaa - Your Home Gallery” tại Giga Mall (Thủ Đức, TPHCM). Bên cạnh việc ra mắt các sản phẩm công nghệ mới mang đến trải nghiệm sống tiện ích, sự kiện còn công bố thủ môn Đặng Văn Lâm trở thành bạn đồng hành của thương hiệu tại Việt Nam.

Đặng Văn Lâm - Yến Xuân và anh Clayton Chen, Giám đốc Marketing thương hiệu Coocaa TV Việt Nam (Ảnh: Coocaa).

Đây là bước đi mới của Coocaa trong hành trình xây dựng hình ảnh một thương hiệu công nghệ gắn liền với phong cách sống hiện đại, nơi các thiết bị gia dụng không chỉ phục vụ nhu cầu sử dụng mà còn trở thành một phần của không gian sống.

Chia sẻ tại sự kiện, Đặng Văn Lâm cho biết điều khiến anh quyết định đồng hành cùng Coocaa đến từ sự tương đồng trong cách tiếp cận cuộc sống: hiện đại, chỉn chu và luôn hướng tới trải nghiệm tốt hơn mỗi ngày.

Gia đình Đặng Văn Lâm trải nghiệm game trên TV Coocaa V75 (Ảnh: Coocaa).

“Tôi ấn tượng bởi Coocaa không chỉ nói về một chiếc tivi, mà nói về cách một chiếc tivi có thể trở thành một phần của không gian sống. Với tôi, ngôi nhà là nơi nghỉ ngơi, tận hưởng những trận bóng yêu thích và dành thời gian cho gia đình. Vì vậy, một chiếc tivi tốt không chỉ mang đến trải nghiệm giải trí mà còn giúp những khoảnh khắc bên người thân trở nên trọn vẹn hơn”, nam thủ môn chia sẻ.

Là một vận động viên chuyên nghiệp, Đặng Văn Lâm cho biết anh đặc biệt quan tâm đến chất lượng hiển thị khi xem bóng đá.

Theo anh, những tình huống trên sân cỏ diễn ra với tốc độ rất nhanh, vì vậy hình ảnh sắc nét và chuyển động mượt mà là yếu tố quan trọng để người xem tivi có thể cảm nhận trọn vẹn diễn biến trận đấu.

Vợ chồng Đặng Văn Lâm trải nghiệm Coocaa TV V75 65inch (Ảnh: Coocaa).

“Không phải lúc nào chúng ta cũng có cơ hội đến sân vận động, nhưng hoàn toàn có thể mang bầu không khí bóng đá về nhà. Điều tôi thích nhất là được chia sẻ những khoảnh khắc ấy cùng gia đình sau những giờ làm việc và tập luyện”, anh nói.

Bên cạnh những chia sẻ về thể thao, sự xuất hiện của Yến Xuân - bà xã Đặng Văn Lâm cũng thu hút sự quan tâm của khách tham dự. Theo cô, khi lựa chọn các thiết bị cho gia đình, yếu tố thẩm mỹ ngày càng đóng vai trò quan trọng.

Vợ chồng Đặng Văn Lâm - Yến Xuân tại sự kiện Your Home Gallery (Ảnh: Coocaa).

“Tôi nghĩ phụ nữ thường để ý nhiều hơn đến cảm giác của ngôi nhà. Một món đồ không chỉ cần sử dụng tốt mà còn phải đẹp và phù hợp với tổng thể không gian sống. Với tivi, tôi thích những thiết kế tinh tế, có thể hòa hợp với nội thất như một món đồ trang trí. Và Coocaa đã làm rất tốt vai trò này”, cô cho biết.

Đại diện Coocaa chia sẻ, xu hướng tiêu dùng đang thay đổi khi người dùng không chỉ quan tâm đến công nghệ mà còn chú trọng tới giá trị thẩm mỹ và khả năng hòa hợp của sản phẩm trong không gian sống.

Thông qua sự đồng hành của Đặng Văn Lâm, Coocaa kỳ vọng sẽ mang đến những trải nghiệm giải trí sống động hơn cho các gia đình Việt, đặc biệt trong mùa bóng đá sôi động sắp tới, nơi mỗi phòng khách có thể trở thành không gian kết nối cảm xúc giữa các thành viên trong gia đình.

Coocaa Brand Friend Đặng Văn Lâm và vợ Yến Xuân cùng dàn khách mời chụp hình chung với đại diện Coocaa Việt Nam (Ảnh: Coocaa).

“Đặng Văn Lâm sẽ là cầu nối của Coocaa để đồng hành cùng người hâm mộ Việt Nam trong một mùa bóng đầy cảm xúc và những khoảnh khắc đáng nhớ. Coocaa kỳ vọng mang người xem đến gần hơn với từng trận đấu, biến mỗi đêm bóng đá trở thành trải nghiệm giải trí tại gia sống động, thoải mái và chân thực hơn bao giờ hết”, đại diện nhãn hàng cho biết thêm.

Tại triển lãm, thương hiệu giới thiệu nhiều dòng sản phẩm mới, trong đó nổi bật là Frame+ Ultra L85 - dòng tivi khung tranh QD-Mini LED được Coocaa lựa chọn ra mắt đầu tiên tại thị trường Việt Nam. Sản phẩm hướng tới nhóm khách hàng yêu thích công nghệ nhưng đồng thời đề cao thiết kế nội thất và trải nghiệm sống hiện đại.

Cơ hội sở hữu tivi khung tranh giá 0 đồng (Ảnh: Coocaa).

Nhân dịp mùa hè bóng đá sôi động, Coocaa Vietnam triển khai chương trình ưu đãi đặc biệt dành cho người tiêu dùng. Khi mua các sản phẩm thuộc dòng Frame+ Series, khách hàng được nhận quà tặng áo thể thao có chữ ký của Đặng Văn Lâm cùng cơ hội sở hữu tivi với giá 0 đồng.

Theo dõi fanpage của Coocaa Vietnam: https://www.facebook.com/coocaa.official/ để biết thông tin chi tiết.