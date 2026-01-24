Dân mạng chế ảnh hài hước chúc mừng chiến thắng của đội tuyển U23 Việt Nam

Người hâm mộ bóng đá Việt Nam đã trải qua rất nhiều cung bậc cảm xúc khi theo dõi trận tranh huy chương đồng Cúp bóng đá U23 châu Á giữa đội tuyển U23 Việt Nam và U23 Hàn Quốc.

Quốc Việt (trái) và Đình Bắc, hai cầu thủ đã ghi bàn giúp đội tuyển U23 Việt Nam hai lần vươn lên dẫn trước (Ảnh: AFC).

Các cầu thủ Việt Nam đã hai lần vươn lên dẫn trước nhờ công của Quốc Việt và Đình Bắc. Tuy nhiên, tấm thẻ đỏ của Đình Bắc vào phút thứ 86 được xem là bước ngoặt của trận đấu.

Việc chơi thiếu người đã khiến U23 Việt Nam phải nhận bàn thua ở những giây cuối cùng của hiệp 2, buộc hai đội phải bước vào thi đấu hiệp phụ.

Dù thiếu người, các cầu thủ U23 Việt Nam vẫn thi đấu hiệu quả, chặn đứng mọi đợt tấn công của đối thủ, khiến trận đấu kết thúc với tỷ số hòa và hai đội phải phân định thắng thua bằng loạt sút luân lưu.

Cuối cùng, thủ môn Cao Văn Bình đã xuất sắc cản phá thành công quả đá của đội U23 Hàn Quốc ở lượt sút thứ 7, trước khi Thanh Nhàn thực hiện thành công cú sút của mình để giúp đội tuyển U23 Việt Nam chiến thắng, qua đó giành tấm huy chương đồng tại Cúp bóng đá U23 châu Á.

Sau chiến thắng của đội tuyển U23 Việt Nam, nhiều người hâm mộ bóng đá nước nhà đã ăn mừng cuồng nhiệt, bày tỏ niềm vui chiến thắng, gửi lời chúc mừng đến tập thể huấn luyện viên và các cầu thủ thông qua mạng xã hội.

“Một chiến thắng đầy cảm xúc. Tôi đã òa khóc khi đội nhà bị gỡ hòa ngay những giây cuối cùng, nhưng các cầu thủ vẫn chiến đấu đến cùng để giành chiến thắng hoàn toàn xứng đáng. Chúc mừng huấn luyện viên Kim Sang-sik và các học trò”, tài khoản Facebook có tên A.Quân bình luận.

Người hâm mộ Việt Nam vỡ òa sung sướng sau chiến thắng của các cầu thủ U23 nước nhà (Ảnh: Khoa Nguyễn).

“Đối đầu với đối thủ mạnh như U23 Hàn Quốc nhưng lại liên tục dẫn trước, chỉ bị gỡ hòa ở những giây cuối cùng, mất người nhưng vẫn đứng vững để kéo trận đấu vào loạt sút luân lưu. Phải công nhận rằng các cầu thủ U23 của chúng ta quá bản lĩnh. Hy vọng các em sẽ tiếp tục giữ vững phong độ để giúp cho nền bóng đá nước nhà phát triển”, người dùng Facebook có tên T.Tiến bình luận.

“Tiếc rằng không thể vào trận chung kết như giải U23 châu Á ở Thường Châu năm 2018. Thua trận bán kết đúng là tiếc thật, nhưng đôi khi chúng ta nhận ra rằng giành chiến thắng ở trận tranh giải ba lại vui và hạnh phúc hơn khi thất bại ở trận chung kết”, một người dùng Facebook bình luận và nhận được nhiều sự đồng tình từ cư dân mạng.

Bên cạnh những dòng thông điệp, bình luận… trên mạng để chung vui cùng các cầu thủ U23 Việt Nam, nhiều hình ảnh chế hài hước cũng được dân mạng tạo ra và chia sẻ để hòa cùng không khí rộn ràng trên khắp cả nước.

Dưới đây là một vài hình ảnh hài hước được dân mạng chia sẻ sau chiến thắng của các cầu thủ U23 Việt Nam để có được tấm huy chương đồng tại Cúp bóng đá U23 châu Á:

Đình Bắc chắc chắn là cái tên nổi bật nhất ở trận đấu vừa diễn ra khi đóng góp một kiến tạo, ghi một bàn thắng và nhận một thẻ đỏ (Ảnh: Thăng Fly Comics).

Đây chắc chắn là trận đấu không thể nào quên của Đình Bắc khi anh để lại quá nhiều dấu ấn (Ảnh: Troll Bóng đá).

Đình Bắc đã có một giải đấu thành công khi ghi 4 bàn thắng và có 2 kiến tạo, dẫn đầu danh sách vua phá lưới (Ảnh: Troll Bóng đá).

Thủ môn của U23 Hàn Quốc đã có một trận đấu đáng quên khi đoán sai hướng của tất cả 7 lượt sút luân lưu (Ảnh: Fandom Owker).

Dường như thủ môn của U23 Hàn Quốc muốn dành “điều bất ngờ” cho lượt sút thứ 7, nhưng không ngờ Thanh Nhàn đã xuất sắc hơn (Ảnh: Gia đình Ngộ).

Các cầu thủ U23 Việt Nam đã đứng dậy đầy mạnh mẽ sau thất bại tại trận bán kết để thi đấu hết mình tại trận tranh giải ba (Ảnh: Anbecks).

Dân mạng nhận ra sự trùng hợp thú vị về con số 7 ở trận đấu vừa qua (Ảnh chụp màn hình).

Lý Đức cõng Hiểu Minh ra sân ăn mừng cùng các đồng đội. Đây là hai cầu thủ không thể thi đấu trong ngày hôm nay vì một người bị nhận thẻ đỏ và một người bị chấn thương (Ảnh: AFC).

Hình ảnh những chiến binh quả cảm tại Thường Châu năm 2018 đã được tái hiện tại Ả Rập Xê Út năm 2026 (Ảnh: Troll Bóng đá).