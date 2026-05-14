Comfee - “Trợ thủ tiện nghi” cùng diễn viên Trần Ngọc Vàng vào bếp

Trần Ngọc Vàng: Khi diễn viên vào bếp

Quen thuộc với khán giả qua hình tượng điển trai trên màn ảnh với phong cách chỉn chu và đa dạng trong diễn xuất, Trần Ngọc Vàng lần này lại xuất hiện theo một cách khác: gần gũi, thư giãn và đời thường trong căn bếp.

Trần Ngọc Vàng mang đến hình ảnh gần gũi trong video “Cooking & Chill” cùng Comfee (Ảnh: Comfee).

Điểm đặc biệt của video nằm ở định dạng POV (góc nhìn thứ nhất), mang lại cảm giác như người xem đang trực tiếp bước vào một buổi hẹn hò tại gia ấm cúng cùng nam diễn viên. Không còn khoảng cách của ánh đèn sân khấu, Trần Ngọc Vàng thoải mái chuẩn bị món ăn, trò chuyện và tận hưởng việc nấu nướng theo cách tự nhiên.

Chính sự tự nhiên ấy đã tạo nên điểm đồng điệu thú vị giữa Trần Ngọc Vàng và Comfee. Một bên là nam diễn viên đại diện cho hình mẫu người trẻ hiện đại yêu sự cân bằng, một bên là thương hiệu gia dụng theo đuổi triết lý tiện nghi và tối ưu trải nghiệm sống. Cả hai gặp nhau ở cùng một tinh thần: biến việc bếp núc trở thành một phần thư giãn của cuộc sống thường ngày, thay vì là áp lực sau một ngày dài.

Comfee và Trần Ngọc Vàng: Sự đồng điệu trong lối sống thư giãn

Trong những năm gần đây, căn bếp đang dần thay đổi vai trò trong cuộc sống của người trẻ. Không còn đơn thuần là nơi nấu ăn, nhiều người bắt đầu xem căn bếp như một không gian để thư giãn, kết nối và tận hưởng những khoảnh khắc thường nhật sau guồng quay bận rộn.

Đi cùng sự thay đổi đó là nhu cầu về các thiết bị gia dụng có thể giúp việc bếp núc trở nên nhẹ nhàng và thuận tiện hơn trong nhịp sống hằng ngày. Đó cũng là cách Comfee tiếp cận không gian bếp hiện đại: đơn giản, tiện nghi và phù hợp hơn với lối sống của thế hệ trẻ ngày nay.

Căn bếp không nên là nơi tạo thêm áp lực mà trở thành không gian để thư giãn (Ảnh: Comfee).

Hình tượng "bạn trai trong bếp" mà Trần Ngọc Vàng mang đến cũng chính là hiện thân cho tinh thần của Comfee: tinh tế, nhẹ nhàng nhưng luôn hiện diện đúng lúc để xử lý những phần việc khó, đồng thời xóa bỏ tâm lý ngại vào bếp ở nhiều người trẻ ngày nay.

Bộ đôi trợ thủ tiện nghi giúp Trần Ngọc Vàng tận hưởng chuyện bếp

Đồng hành cùng Trần Ngọc Vàng trong không gian "Cooking & Chill" là bộ đôi bếp từ và máy rửa chén Comfee - những thiết bị góp phần biến mọi công việc trong bếp trở nên đơn giản và thư thái.

Nổi bật trong đó là bếp từ Comfee CIH-40DHE - thiết bị giúp việc nấu nướng trở nên nhẹ nhàng hơn nhờ khả năng vận hành mạnh mẽ nhưng tối ưu điện năng. Sản phẩm được trang bị linh kiện IGBT từ Đức kết hợp công nghệ AI Inverter, giúp duy trì hiệu suất ổn định đồng thời tiết kiệm điện vượt trội.

Bếp từ Comfee CIH-40DHE biến việc nấu nướng trở nên nhẹ nhàng hơn (Ảnh: Comfee).

Với công suất lên đến 4.000W cùng 9 mức gia nhiệt, bếp có thể đáp ứng linh hoạt nhiều nhu cầu nấu nướng khác nhau, từ các món chiên xào nhanh gọn đến những món hầm, kho cần duy trì nhiệt ổn định trong thời gian dài. Bếp từ Comfee CIH-40DHE có khả năng đun liu riu tốt, nhiệt lượng luôn duy trì ổn định ở mức thấp, hạn chế tình trạng ngắt quãng nhiệt, từ đó giữ trọn hương vị và độ mềm ngon của món

Không chỉ chú trọng hiệu năng, Comfee còn tối ưu trải nghiệm sử dụng thông qua mặt kính Hegon cao cấp có khả năng chịu nhiệt lên tới 800 độ C, chịu lực 150kg và chống bám bẩn hiệu quả.

Máy rửa chén Comfee CDW-10F60TB với sức chứa 12 bộ cùng khả năng lắp đặt linh hoạt (Ảnh: Comfee).

Song hành cùng bếp từ là máy rửa chén Comfee CDW-10F60TB. Dù sở hữu thiết kế nhỏ gọn, sản phẩm vẫn có sức chứa lên đến 12 bộ chén đĩa cùng 7 chương trình rửa linh hoạt, phù hợp từ bữa cơm hằng ngày đến những buổi tụ họp tại gia.

Máy rửa chén Comfee CDW-10F60TB sở hữu công nghệ sấy khí nóng AI Heat Dry và đèn UV diệt khuẩn (Ảnh: Comfee).

Công nghệ sấy khí nóng AI Heat Dry kết hợp cùng đèn UV diệt khuẩn giúp chén đĩa luôn khô ráo, sạch khuẩn sau mỗi lần rửa, mang đến sự an tâm cho gia đình. Hệ thống rửa nước nóng áp lực cao kết hợp cùng hai tay phun 360 độ mang lại khả năng làm sạch toàn diện. Máy rửa chén Comfee CDW-10F60TB có khả năng lắp đặt linh hoạt, bao gồm, để bàn, lắp độc lập hoặc âm tủ, dễ dàng thích ứng với nhiều không gian bếp khác nhau.

Comfee: “Trợ thủ tiện nghi” cho thế hệ trẻ yêu căn bếp

Thông qua màn kết hợp cùng Trần Ngọc Vàng, Comfee tiếp tục khẳng định vai trò là “trợ thủ tiện nghi” dành cho thế hệ trẻ, những người tìm kiếm sự cân bằng giữa công việc, cuộc sống và cảm xúc cá nhân. Không chỉ mang đến các giải pháp gia dụng hiện đại, thương hiệu còn truyền cảm hứng về một phong cách sống tích cực hơn, nơi căn bếp trở thành không gian để tận hưởng thay vì áp lực.

Comfee là thương hiệu đến từ châu Âu, đã có mặt tại 77 quốc gia và vùng lãnh thổ Mang tinh thần trẻ trung và năng động, Comfee cung cấp các giải pháp gia dụng thông minh với tiêu chí: thiết kế tối giản - công nghệ tiện nghi - giá thành hợp lý, giúp việc chăm sóc tổ ấm trở nên thảnh thơi mỗi ngày.

