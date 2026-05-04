Clip “cha che chắn cho con dưới gầm đoàn tàu đang chạy” nổi bật tuần qua

Cha dùng cơ thể che chắn cho con nhỏ dưới gầm đoàn tàu đang chạy qua

Khoảnh khắc thót tim được các nhân chứng ghi lại tại ga tàu ở thành phố Bhairab (Bangladesh), khi một em bé ngã xuống đường sắt đúng lúc đoàn tàu chuẩn bị vào ga. Người cha không kịp kéo con lên đã lập tức nhảy xuống, dùng chính cơ thể mình che chắn cho em bé khi đoàn tàu lao qua.

May mắn, cả hai nằm lọt vào khoảng trống giữa ke ga và đường sắt nên không bị tàu cán trúng. Khi đoàn tàu đi qua, những người xung quanh đã không tiếc lời tán thưởng hành động dũng cảm của người cha.

Cha dùng cơ thể che chắn cho con nhỏ dưới gầm đoàn tàu đang chạy qua (Video: NDTV).

Bé gái gặp nạn vì nghịch dại với cửa tự động

Dường như bé gái đã quá tin vào tính năng chống kẹt của cổng sắt tự động nên thò tay vào khi cổng đang đóng. Tuy nhiên, hệ thống chống kẹt không hoạt động, khiến cô bé hét lên đau đớn vì bị kẹt tay.

Sự việc may mắn không gây hậu quả nghiêm trọng, nhưng là bài học đắt giá, nhắc nhở cô bé cần cẩn thận hơn khi sử dụng cổng tự động.

Bé gái gặp nạn vì nghịch dại với cửa tự động (Video: HKN).

Hành động đẹp của vị khách nước ngoài “gây sốt” mạng xã hội

Đoạn video ghi lại hành động đẹp của một nam hành khách người Hàn Quốc được camera giám sát trên một chiếc taxi ghi lại.

Theo đó, sau khi lên xe một lúc, người đàn ông phát hiện con gái của tài xế đang theo bố đi làm và ngồi ở hàng ghế sau. Vị khách mỉm cười, chủ động chào bé gái bằng tiếng Hàn. Tài xế cũng nhắc con chào lại.

Kết thúc chuyến đi, người đàn ông đã tặng bé gái một ít tiền. Tài xế gửi lời cảm ơn tới vị khách.

Những hành động đẹp giản dị đã góp phần xóa nhòa khoảng cách ngôn ngữ giữa những con người xa lạ.

Hành động đẹp của vị khách người nước ngoài “gây sốt” mạng xã hội (Video: Văn Dần).

Hiệu ứng ánh sáng khiến những con tàu như lơ lửng trên mặt biển

Đoạn video ghi lại khoảnh khắc những con tàu cỡ lớn dường như “bay” trên mặt biển, khiến nhiều người khó hiểu.

Trên thực tế, đây là hiện tượng quang học mang tên ảo ảnh Fata Morgana. Hiện tượng này thường xuất hiện ở đường chân trời trên biển, khi các lớp không khí ở độ cao khác nhau có sự chênh lệch nhiệt độ, làm ánh sáng bị khúc xạ và tạo ra hình ảnh bị kéo dài, đảo ngược hoặc chồng lấp.

Vì vậy, các vật thể ở xa có thể trông như bị lật ngược hoặc lơ lửng giữa không trung, dễ gây nhầm lẫn cho người quan sát.

Hiệu ứng ánh sáng khiến những con tàu như đang lơ lửng trên mặt biển (Video: TikTok).

Cô gái thể hiện sức mạnh đôi chân đáng kinh ngạc

Cô gái thực hiện các bài tập thể dục khó, cho thấy sức mạnh đáng kinh ngạc của đôi chân. Chắc hẳn cô gái phải trải qua một quá trình tập luyện vất vả mới có thể giúp đôi chân đạt được sức mạnh ấn tượng đến như vậy.

Cô gái thể hiện sức mạnh đôi chân đáng kinh ngạc (Video: Reddit).

Bật cười trước hình ảnh robot hình người múa phụ họa trên sân khấu

Robot hình người đã hóa thân thành vũ công để múa phụ họa trên sân khấu. Tuy nhiên, trong quá trình múa, robot đã vô tình “xua đuổi” ca sĩ ra khỏi trung tâm sân khấu, tạo nên một tình huống hài hước.

Bật cười trước hình ảnh robot hình người múa phụ họa trên sân khấu (Video: Weibo).

Ô tô bất ngờ bốc cháy dữ dội khi đang đổ xăng

Camera giám sát tại một trạm xăng ở đô thị Boa Esperanca (Brazil) đã ghi lại khoảnh khắc một chiếc Volkswagen Kombi bất ngờ bốc cháy dữ dội trong lúc đang đổ xăng.

Nhân viên trạm xăng và tài xế nhanh chóng bỏ chạy ra xa. Sau đó, một nhân viên đã sử dụng bình chữa cháy để khống chế ngọn lửa. May mắn, vụ việc không gây thương vong nhưng chiếc xe bị hư hại.

Nguyên nhân vụ hỏa hoạn hiện vẫn đang được điều tra.

Ô tô bất ngờ bốc cháy dữ dội khi đang đổ xăng (Video: OSTB).

Robot hình người vỡ nát sau cú ngã tại giải chạy

Một mẫu robot của công ty Trung Quốc gặp sự cố nghiêm trọng khi tham gia cuộc thi bán marathon dành cho robot hình người. Trong lúc thi đấu, robot bị vấp ngã, khiến các linh kiện văng ra khắp nơi, còn thiết bị nằm vùng vẫy trên đường mà không thể tự đứng dậy.

Thực tế, nhiều công ty đã mang đến cuộc thi các mẫu robot vẫn trong giai đoạn thử nghiệm, chưa hoàn thiện. Vì vậy, không ít robot gặp sự cố và không thể hoàn thành đường chạy.

Robot hình người vỡ nát, nằm vùng vẫy sau khi bị vấp ngã

Chiếc xe bị bò tót điên cuồng tấn công

Con bò tót trong một lễ hội đua bò đường phố tại Tây Ban Nha đã bất ngờ lao đến tấn công một chiếc ô tô đang đậu ven đường, khiến chiếc xe bị hư hỏng nghiêm trọng.

Có lẽ chủ nhân của chiếc xe cũng không bao giờ ngờ rằng phương tiện của mình lại bị hư hỏng theo cách như vậy.

Chiếc xe bị bò tót điên cuồng tấn công (Video: ViralHog).

Khoảnh khắc bão cát bất ngờ xuất hiện khiến bầu trời trở nên tối đen

Camera hành trình trên một chiếc ô tô đã ghi lại được khoảnh khắc bão cát bất ngờ xuất hiện trên tuyến đường cao tốc ở Tân Cương (Trung Quốc), khiến không gian chìm trong bóng tối như ban đêm.

Các phương tiện đã đồng loạt bật đèn sương mù, kết hợp với đèn cảnh báo khẩn cấp để giúp định vị giữa trận bão cát. Đoạn video cho thấy tầm nhìn trên đường đã bị giảm xuống gần như bằng 0, nhưng các tài xế vẫn tập trung điều khiển xe, giúp tránh xảy ra va chạm.