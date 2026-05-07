Cisco: AI có thể góp thêm khoảng 130 tỷ USD cho GDP Việt Nam vào 2040

Ông Ben Dawson, Chủ tịch Cisco khu vực châu Á - Thái Bình Dương, Nhật Bản và Trung Quốc, cho rằng quá trình chuyển đổi AI đang diễn ra rất nhanh và tạo ra tác động sâu rộng trên toàn cầu.

Theo ông, các nền kinh tế mới nổi đang xem AI là cơ hội để “đi tắt, đón đầu”, thu hẹp khoảng cách với những quốc gia phát triển.

“AI vừa tạo ra cơ hội nhưng cũng là thách thức trong chuyển đổi chính phủ, doanh nghiệp cũng như toàn xã hội”, ông Ben Dawson chia sẻ trong sự kiện diễn ra ngày 5/5 tại Hà Nội.

Ở góc độ quản lý nhà nước, PGS.TS Hoàng Hữu Hạnh, Phó Cục trưởng Cục Chuyển đổi số quốc gia (Bộ KH&CN), nhận định Việt Nam đang đứng trước bước ngoặt quan trọng khi doanh nghiệp chuyển từ giai đoạn thử nghiệm sang ứng dụng AI trong thực tế.

Theo ông Hạnh, khi AI được triển khai sâu rộng, các yếu tố bảo mật và quản trị sẽ trở thành điều kiện then chốt.

“Chúng tôi đang xây dựng hạ tầng quốc gia cần thiết để hiện thực hóa và mở rộng tầm nhìn này, đồng thời mong muốn hợp tác cùng các đối tác như Cisco để đưa Việt Nam trở thành trung tâm AI của khu vực trong vòng 4 năm tới”, ông Hoàng Hữu Hạnh nói.

Theo Cisco, AI có thể đóng góp thêm khoảng 130 tỷ USD cho GDP Việt Nam vào năm 2040. Tuy nhiên, để khai thác được tiềm năng này, Việt Nam cần giải quyết các “điểm nghẽn” về dữ liệu, quản trị và nhân lực.

Doanh nghiệp công nghệ này cho biết hiện có khoảng 62% tổ chức tại Việt Nam đứng trước nguy cơ không khai thác được giá trị từ AI do “nợ hạ tầng AI” - tình trạng triển khai chắp vá, thiếu đồng bộ hoặc chưa có nền tảng kỹ thuật đủ vững chắc.

Để giải quyết bài toán trên, Cisco giới thiệu loạt giải pháp mới như Cisco Unified Edge, kiến trúc mạng bảo mật sẵn sàng cho AI và chip Silicon One G300 phục vụ các cụm AI quy mô lớn. Hãng cũng mở rộng hợp tác với NVIDIA thông qua mô hình Secure AI Factory và triển khai mô hình Zero Trust cho các tác nhân AI.

Theo Cisco, các giải pháp này nhằm giúp doanh nghiệp triển khai AI trên nền tảng có độ tin cậy và khả năng phục hồi cao. Tại Việt Nam, Cisco cho biết đang hợp tác với nhiều đơn vị để hiện đại hóa hạ tầng số phục vụ AI như Bệnh viện Phương Đông, tập đoàn Viettel...

Ông Nguyễn Như Dũng, Tổng Giám đốc Cisco Việt Nam, Campuchia và Lào, cho rằng hành trình sẵn sàng cho AI cần bắt đầu từ hạ tầng mạng.

Ngoài hạ tầng công nghệ, Cisco cũng tiếp tục đầu tư vào đào tạo nhân lực số thông qua chương trình Cisco Networking Academy. Theo doanh nghiệp này, hơn 160.000 học viên tại Việt Nam đã được đào tạo các kỹ năng liên quan đến AI, an ninh mạng và mạng máy tính.