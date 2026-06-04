Chuyên gia: Không thể để sao chép báo chí thành điều hiển nhiên

Trong môi trường truyền thông số, không khó để bắt gặp những fanpage, hội nhóm hoặc tài khoản cá nhân lấy lại nội dung báo chí, chỉnh sửa tiêu đề, thay đổi cách diễn đạt rồi đăng tải như một sản phẩm mới.

Một bài báo được phóng viên mất nhiều ngày tìm đề tài, tiếp cận nguồn tin, xác minh dữ liệu và chịu trách nhiệm trước công chúng có thể bị “xào lại” chỉ trong vài phút để kéo tương tác.

Sự xuất hiện của AI khiến vấn đề này trở nên phức tạp hơn. Chỉ bằng vài câu lệnh, một bài viết có thể được tóm tắt, viết lại, chuyển thành video ngắn hoặc biến đổi sang nhiều định dạng khác nhau.

AI ngày càng tham gia sâu vào công tác xuất bản, sáng tạo nội dung (Ảnh minh họa).

Điều này tạo ra cảm giác rằng chỉ cần thay đổi câu chữ, nội dung đó đã trở thành sản phẩm mới. Tuy nhiên, trong báo chí, giá trị của một tác phẩm không chỉ nằm ở ngôn từ, mà còn ở công sức tác nghiệp, dữ liệu gốc, cấu trúc thông tin, hình ảnh, video và trách nhiệm nghề nghiệp phía sau.

Từ góc nhìn đào tạo báo chí, TS Phan Văn Kiền, Viện trưởng Viện Đào tạo Báo chí và Truyền thông, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, ĐHQGHN, cho rằng đây không chỉ là câu chuyện pháp lý, mà còn là vấn đề đạo đức nghề nghiệp và văn hóa tôn trọng lao động sáng tạo.

Phóng viên Dân trí đã có cuộc trao đổi với TS Phan Văn Kiền về ranh giới giữa tham khảo, sáng tạo lại và xâm phạm bản quyền trong thời đại AI, cũng như cách đào tạo sinh viên báo chí trước thách thức mới của môi trường truyền thông số.

TS Phan Văn Kiền, Viện trưởng Viện Đào tạo Báo chí và Truyền thông, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, ĐHQGHN (Ảnh: FBNV).

Thưa TS Phan Văn Kiền, từ góc nhìn của một người đào tạo báo chí, ông nhìn nhận thế nào về thực trạng nhiều fanpage, hội nhóm sao chép, xào lại nội dung báo chí để thu hút tương tác hiện nay? Điều này đặt ra vấn đề gì trong việc giáo dục đạo đức nghề nghiệp cho sinh viên báo chí?

- Tình trạng sao chép, "xào nấu" nội dung báo chí trên các nền tảng mạng xã hội đã diễn ra trong nhiều năm và ngày càng trở nên phổ biến hơn trong môi trường truyền thông số.

Từ góc độ đào tạo báo chí, đây là vấn đề liên quan đến đạo đức nghề nghiệp và văn hóa tôn trọng lao động sáng tạo. Một sản phẩm báo chí được hình thành từ quá trình tìm đề tài, thu thập tư liệu, xác minh thông tin, tiếp xúc nguồn tin và người sản xuất phải chịu trách nhiệm trước công chúng.

Khi thành quả đó bị sao chép dễ dàng, người làm báo bị xâm phạm quyền lợi chính đáng, đồng thời làm suy giảm động lực đầu tư cho các sản phẩm báo chí chất lượng cao.

Sinh viên Bùi Linh, Viện Đào tạo Báo chí và Truyền thông ghi nhận thực tế tại công trình giải phóng mặt bằng ở Khương Đình (Ảnh: Gia Hoàng).

Đối với sinh viên báo chí, thực trạng này đặt ra yêu cầu phải tăng cường giáo dục về đạo đức nghề nghiệp, ý thức tôn trọng bản quyền và quyền sở hữu trí tuệ ngay từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường.

Các em cần hiểu rằng báo chí không chỉ là sản phẩm thông tin mà còn là kết quả của lao động trí tuệ và trách nhiệm xã hội. Tôn trọng bản quyền cũng chính là tôn trọng nghề nghiệp của mình trong tương lai.

Theo ông, việc các trang mạng xã hội dễ dàng lấy lại sản phẩm báo chí đang ảnh hưởng ra sao tới nhận thức của sinh viên về giá trị của lao động báo chí?

- Tôi cho rằng điều này tạo ra một nghịch lý trong nhận thức của một bộ phận người trẻ. Một mặt, các em được đào tạo rất bài bản về quy trình tác nghiệp, về trách nhiệm kiểm chứng thông tin và các chuẩn mực nghề nghiệp.

Nhưng mặt khác, khi quan sát trên môi trường số, các em lại thấy nhiều nội dung được tạo ra rất nhanh từ việc tổng hợp hoặc sao chép thông tin có sẵn mà vẫn thu hút lượng lớn người xem.

Sinh viên Khoá 68 ngành Báo chí tác nghiệp thực tế trong chuyến thực tập tại Báo Nghệ An (Ảnh: SJC).

Nếu không được định hướng đúng, một số sinh viên có thể đặt câu hỏi liệu việc đầu tư nhiều thời gian và công sức để sản xuất nội dung gốc có còn cần thiết hay không. Đây là điều đáng lo ngại bởi nó có thể làm giảm động lực theo đuổi những giá trị cốt lõi của nghề báo như tính phát hiện, tính xác thực và trách nhiệm xã hội.

Chính những sản phẩm được đầu tư công phu mới tạo nên uy tín của cơ quan báo chí và thương hiệu nghề nghiệp của nhà báo. Sự lan truyền nhanh trên mạng xã hội có thể tạo ra lợi thế ngắn hạn, nhưng chỉ có nội dung nguyên bản và đáng tin cậy mới tạo ra giá trị lâu dài.

Hiện nay, AI có thể hỗ trợ viết lại, tóm tắt, dựng video ngắn từ một bài báo có sẵn. Theo ông, điều này khiến ranh giới giữa “tham khảo”, “sáng tạo lại” và “xâm phạm bản quyền” trở nên khó nhận diện hơn với sinh viên báo chí như thế nào?

- Bản quyền không chỉ nằm ở câu chữ mà còn liên quan đến ý tưởng thể hiện, cấu trúc thông tin, dữ liệu gốc, hình ảnh, video và giá trị sáng tạo của tác phẩm.

Một nội dung được AI viết lại nhưng vẫn dựa hoàn toàn vào công sức thu thập thông tin, điều tra hoặc tác nghiệp của người khác thì vẫn có thể phát sinh vấn đề về quyền tác giả và quyền liên quan.

AI có thể hỗ trợ tóm tắt, viết lại hoặc chuyển đổi định dạng nội dung, nhưng không thể biến hành vi sao chép thành sáng tạo hợp pháp (Ảnh minh họa: SJC).

Đối với sinh viên báo chí, đây là giai đoạn rất quan trọng để hình thành năng lực sử dụng AI một cách có trách nhiệm. Các em cần hiểu rằng AI là công cụ hỗ trợ chứ không phải công cụ hợp pháp hóa hành vi sao chép.

Việc sử dụng AI phải gắn với nguyên tắc minh bạch nguồn thông tin, tôn trọng bản quyền và tạo ra giá trị gia tăng thực sự thay vì chỉ thay đổi hình thức biểu đạt.

Nếu tình trạng sao chép nội dung báo chí tiếp tục bị xem nhẹ, ông lo ngại điều gì về thế hệ người làm báo trẻ, đặc biệt là động lực sản xuất nội dung gốc, điều tra sâu và tôn trọng bản quyền?

- Điều tôi lo ngại nhất là sự suy giảm động lực đầu tư cho các sản phẩm báo chí chất lượng cao. Những tác phẩm điều tra, phóng sự chuyên sâu hay các dự án báo chí dữ liệu thường đòi hỏi rất nhiều thời gian, kinh phí và công sức.

Nếu các sản phẩm đó dễ dàng bị sao chép mà không được bảo vệ hiệu quả thì người sản xuất nội dung sẽ khó có động lực tiếp tục đầu tư.

Sinh viên báo chí cần được trang bị kỹ năng xác minh nguồn tin, hiểu biết pháp lý về bản quyền và năng lực sáng tạo nội dung nguyên bản (Ảnh minh họa: SJC).

Đối với thế hệ nhà báo trẻ, nếu thường xuyên tiếp xúc với một môi trường coi nhẹ bản quyền, các em có thể hình thành tâm lý coi việc sao chép là bình thường. Đây là nguy cơ ảnh hưởng trực tiếp đến chuẩn mực nghề nghiệp trong tương lai.

Vì vậy, việc bảo vệ bản quyền không chỉ nhằm bảo vệ quyền lợi kinh tế của cơ quan báo chí mà còn góp phần bảo vệ chất lượng và sự phát triển bền vững của nền báo chí.

Từ các quy định xử phạt mới đối với hành vi tự ý sử dụng tác phẩm báo chí trên mạng xã hội, ông kỳ vọng điều gì trong việc hình thành ý thức bản quyền cho sinh viên báo chí và người trẻ làm nội dung?

- Tôi cho rằng việc hoàn thiện các quy định pháp lý nhằm bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của cơ quan báo chí, nhà báo và người sáng tạo nội dung là cần thiết trong bối cảnh môi trường số phát triển nhanh chóng. Tuy nhiên, khi tiếp cận vấn đề này cũng cần nhìn nhận đặc thù của hoạt động báo chí.

Khác với nhiều loại hình sáng tạo khác, bản chất của báo chí là cung cấp và lan tỏa thông tin đến công chúng. Một sản phẩm báo chí chỉ thực sự phát huy giá trị khi được tiếp cận rộng rãi và tham gia vào quá trình trao đổi thông tin trong xã hội.

Vì vậy, mục tiêu của việc bảo vệ bản quyền báo chí không nên được hiểu đơn thuần là hạn chế sự lan truyền thông tin, mà quan trọng hơn là bảo đảm sự ghi nhận công sức lao động nghề nghiệp, tôn trọng nguồn gốc thông tin và ngăn chặn các hành vi khai thác trái phép vì mục đích thương mại.

Đối với sinh viên báo chí và những người trẻ làm nội dung, điều cần hình thành trước hết là ý thức sử dụng thông tin một cách có trách nhiệm.

Khi khai thác lại thông tin báo chí, cần tôn trọng nguồn tin gốc, dẫn nguồn đầy đủ, không xuyên tạc nội dung và không biến công sức tác nghiệp của người khác thành sản phẩm của mình. Đây là nguyên tắc đạo đức nghề nghiệp quan trọng trong môi trường truyền thông số.

Những buổi tác nghiệp thực tế giúp sinh viên báo chí hiểu rõ hơn giá trị của việc tiếp cận nguồn tin, quan sát hiện trường và kiểm chứng thông tin trước khi tạo ra một tác phẩm báo chí (Ảnh: SJC).

Tôi cũng cho rằng cần có sự phân biệt giữa hành vi chia sẻ, dẫn nguồn nhằm lan tỏa thông tin với hành vi sao chép, tái bản hoặc khai thác nội dung báo chí để thu lợi mà không có sự cho phép của chủ thể quyền.

Chính sự phân biệt rõ ràng này sẽ giúp vừa bảo vệ được quyền lợi của cơ quan báo chí, vừa duy trì được khả năng lan truyền và ảnh hưởng xã hội của các sản phẩm báo chí trong kỷ nguyên số.

Về lâu dài, điều quan trọng nhất không phải là tạo ra tâm lý e ngại khi sử dụng thông tin báo chí, mà là xây dựng một văn hóa tôn trọng nguồn tin, tôn trọng lao động nghề nghiệp và khuyến khích sáng tạo nội dung gốc.

Khi đạt được sự cân bằng giữa bảo vệ quyền tác giả và bảo đảm dòng chảy thông tin trong xã hội, báo chí mới có thể phát triển bền vững trong môi trường truyền thông số hiện nay.

Xin chân thành cảm ơn Tiến sĩ!