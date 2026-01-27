Chọn tivi cho trải nghiệm xem phim “chuẩn điện ảnh” tại gia trong dịp Tết

Bắt nhịp xu hướng này, các thương hiệu công nghệ liên tục ra mắt những dòng sản phẩm hướng đến trải nghiệm điện ảnh tại gia. Đặc biệt dịp cận Tết, khi nhu cầu làm mới không gian sống tăng cao, thị trường tivi trở nên sôi động với các chương trình ưu đãi như giảm giá, quà tặng hay trả góp 0%, giúp người tiêu dùng dễ dàng tiếp cận các mẫu sản phẩm ở phân khúc cao hơn trong cùng một ngân sách.

Vì sao nhiều gia đình ưu tiên chọn Sony khi mua tivi đón Tết?

Khi nâng cấp tivi dịp Tết, người tiêu dùng không chỉ tìm kiếm một thiết bị giải trí mới mà còn kỳ vọng vào trải nghiệm xem phim bền bỉ, lâu dài cho cả gia đình. Vì vậy, những thương hiệu có nền tảng công nghệ hình ảnh và âm thanh vững chắc thường được ưu tiên lựa chọn.

Với nhiều gia đình Việt, Sony là cái tên gắn liền với những trải nghiệm quen thuộc, từ tivi màu Trinitron từng là niềm ao ước trong phòng khách đến Walkman đại diện cho phong cách của nhiều thế hệ. Từ đó, câu nói quen thuộc “nét như Sony” ra đời như lời khẳng định cho chất lượng hình ảnh đẹp, bền bỉ và đáng tin cậy.

Trong những năm gần đây, Sony tiếp tục phát triển các dòng tivi và loa thanh với mục tiêu mang đến trải nghiệm xem phim tại gia tiệm cận nhất với rạp chiếu. Vì thế, “nét như Sony” trở thành tiêu chí quen thuộc của nhiều gia đình khi chọn mua tivi để tận hưởng trọn vẹn những khoảnh khắc sum vầy dịp Tết.

Bravia 2 II - Mọi khoảnh khắc Tết đều sống động và rực rỡ với chất lượng 4K (Ảnh: Sony).

Trong dải sản phẩm Bravia thế hệ mới, Bravia 2 II là lựa chọn phù hợp cho các gia đình trẻ muốn nâng cấp không gian giải trí dịp Tết. Sở hữu màn hình 4K sắc nét cùng công nghệ 4K X-Reality PRO giúp tái hiện hình ảnh, màu sắc sinh động, khiến những chương trình quen thuộc ngày Tết như phim đầu xuân hay các chương trình ca nhạc trở nên cuốn hút hơn.

Với nhiều kích thước màn hình để lựa chọn, Sony Bravia 2 II phù hợp với nhiều không gian sống khác nhau, góp phần nâng tầm trải nghiệm giải trí tại gia trong mùa Tết sum vầy.

Bravia 5 - Tivi Mini LED cao cấp mang đến trải nghiệm điện ảnh tại gia mùa Tết (Ảnh: Sony).

Với những gia đình mong muốn sở hữu một chiếc Tivi Mini LED cao cấp, Bravia 5 là lựa chọn đáng cân nhắc. Được trang bị bộ vi xử lý XR Processor tích hợp AI, Bravia 5 tái hiện hình ảnh chân thực, giàu chiều sâu cùng trải nghiệm âm thanh vượt trội.

Kết hợp cùng công nghệ XR Backlight Master Drive - công nghệ độc quyền dành cho màn hình chuyên dụng - mang đến độ tương phản ấn tượng, tái hiện rõ nét sự chuyển đổi giữa ánh sáng và bóng tối, từ những chi tiết tinh tế trên gương mặt đến các điểm sáng rực rỡ.

Công nghệ Clear Image tích hợp AI giúp nâng cấp chất lượng nội dung và giảm nhiễu hình ảnh. Nhờ đó, những gam màu đặc trưng ngày Tết như sắc vàng hoa mai hay sắc đỏ câu đối được tái hiện sống động, góp phần mang đến không khí sum họp trọn vẹn.

Bravia 8 II - tivi OLED, mang đến trải nghiệm như rạp chiếu phim tại gia dịp Tết (Ảnh: Sony).

Nếu Bravia 5 là lựa chọn cân bằng cho khoảnh khắc quây quần ngày Tết, thì tivi OLED Bravia 8 II dành cho gia đình muốn nâng tầm trải nghiệm điện ảnh cao cấp tại gia.

Mang đến cảm giác đắm chìm, như thưởng thức suất chiếu riêng giữa không khí Tết, nhờ bộ vi xử lý XR Processor tích hợp AI kết hợp cùng tấm nền QD-OLED thế hệ mới, Bravia 8 II tái hiện hình ảnh với độ trung thực cao, chuẩn theo ý đồ của nhà sáng tạo.

Công nghệ XR Contrast Booster giúp hình ảnh đảm bảo sắc đen sâu thẳm. Đồng thời, công nghệ XR Triluminos Max là chìa khóa để màn hình đạt được độ sáng rực rỡ. Không chỉ dừng lại ở trải nghiệm xem, Bravia 8 II sở hữu thiết kế tinh tế cùng màn hình kích thước lớn, giúp sản phẩm hài hòa với nhiều không gian sống ngày Tết.

Tivi mang đến trải nghiệm “chuẩn rạp phim”, khởi đầu một năm mới trọn vẹn

Với sự đa dạng trong các sản phẩm từ máy quay phim, màn hình chuyên nghiệp, đến thiết bị âm thanh cao cấp, Sony đã trở thành lựa chọn hàng đầu của các nhà làm phim trên toàn thế giới.

Vì thế, Sony thấu hiểu sâu sắc ngôn ngữ điện ảnh, cũng như mong muốn của nhà sáng tạo trong việc truyền tải trọn vẹn cảm xúc qua từng khung hình và âm thanh.

Sony hiện thực hóa chất lượng tivi “chuẩn rạp phim” thông qua hệ sinh thái Bravia và Bravia Theatre. Các công nghệ tối ưu cho trải nghiệm “chuẩn rạp phim” như Netflix Adaptive Calibrated Mode, Dolby Vision, Dolby Atmos và IMAX Enhanced giúp tái tạo hình ảnh và âm thanh đúng với ý đồ của nhà làm phim.

Khi kết hợp tivi Bravia cùng hệ thống loa thanh Bravia Theatre, phòng khách trở thành rạp chiếu phim tại gia, nơi những buổi xem phim tối cuối năm, đêm giao thừa hay những ngày đầu xuân được nâng tầm cảm xúc.

Trong mùa Tết năm nay, các chương trình ưu đãi dành cho tivi và hệ thống loa thanh Sony mở ra cơ hội để nhiều gia đình nâng cấp không gian giải trí tại gia, mang đến chất “Tết chuẩn điện ảnh”, nơi từng khung hình và âm thanh được tái hiện sống động với chất lượng “nét như Sony”.

Tìm hiểu thêm tại đây.