Chính sách bảo hành chính hãng sản phẩm Jonsbo tại thị trường Việt Nam

Chính sách bảo hành chính hãng Jonsbo tại Việt Nam

Công ty TNHH Công nghệ Song Hùng công bố chính sách bảo hành trong bối cảnh thị trường linh kiện máy tính ngày càng trở nên sôi động, nhu cầu sử dụng linh kiện PC tại Việt Nam tăng mạnh kéo theo sự xuất hiện của nhiều sản phẩm trôi nổi, không rõ nguồn gốc mang thương hiệu Jonsbo.

Tình trạng này gây ảnh hưởng trực tiếp đến quyền lợi người tiêu dùng khi phát sinh lỗi kỹ thuật hoặc cần bảo hành.

Khi khách hàng mua sản phẩm Jonsbo qua hệ thống đại lý chính thức của Song Hùng sẽ được hưởng chính sách bảo hành rõ ràng - ưu việt - minh bạch.

Song Hùng áp dụng thời gian bảo hành 2 năm cho toàn bộ sản phẩm Jonsbo.

Đối với vỏ case Jonsbo (cấu tạo toàn phần là kính hoặc một phần kính), Song Hùng hỗ trợ thay mới hoàn toàn trong thời hạn bảo hành nếu lỗi do nhà sản xuất hoặc các yếu tố khách quan, bao gồm cả thiên tai.

Đối với các sản phẩm Tản nhiệt nước AIO, Tản nhiệt khí, Fan tản nhiệt, Song Hùng đổi mới 100% trong toàn bộ thời gian bảo hành.

Chính sách này giúp người dùng an tâm về chất lượng và dịch vụ khi lựa chọn mua sản phẩm Jonsbo chính hãng.

Chính sách bảo hành chính hãng của Jonsbo trên toàn quốc (Ảnh: Jonsbo).

Điều kiện để được hưởng bảo hành chính hãng Jonsbo

Để đảm bảo quyền lợi, khách hàng cần mua sản phẩm tại các đại lý phân phối chính thức của Song Hùng. Chỉ những sản phẩm có đầy đủ tem nhãn và thông tin nhận diện mới đủ điều kiện để áp dụng mọi quyền lợi bảo hành.

Tem nhãn được dán trên hộp - Thể hiện sản phẩm Jonsbo chính hãng (Ảnh: Jonsbo).

Dấu hiệu nhận diện sản phẩm Jonsbo chính hãng

Để tránh nhầm lẫn với hàng kém chất lượng, Song Hùng triển khai bộ nhận diện chính hãng rõ ràng trên từng sản phẩm.

Tem chính hãng được dán trực tiếp trên mỗi hộp, trên tem hiển thị logo “Song Hùng”, thời gian bảo hành và mã QR cho phép người dùng truy xuất nguồn gốc và kiểm tra thông tin trực tiếp trên website chính thức của Jonsbo Việt Nam

Tem phụ tiếng Việt đúng quy định cung cấp đầy đủ thông tin sản phẩm, nhà sản xuất, nhà nhập khẩu và phân phối là Công ty TNHH Công Nghệ Song Hùng.

Các yếu tố này giúp khách hàng xác định sản phẩm chính hãng, giảm thiểu rủi ro khi mua hàng.

3 yếu tố nhận biết sản phẩm chính hãng (Ảnh: Jonsbo).

Cách kiểm tra thời gian bảo hành sản phẩm Jonsbo

Để người dùng có thể dễ dàng kiểm tra thời gian bảo hành, Song Hùng triển khai hệ thống kiểm tra minh bạch, tiện lợi.

Mỗi sản phẩm có model - số serial - mã IMEI riêng. Khách hàng chỉ cần truy cập website songhung.vn, mục “Bảo hành”, nhập mã IMEI để kiểm tra thời gian bảo hành và xác thực thông tin sản phẩm

Hệ thống sẽ hiển thị đầy đủ thông tin bảo hành, ngày kích hoạt và hạn sử dụng bảo hành chính hãng.

Nhãn phụ tiếng Việt đúng quy chuẩn được dán trên mỗi sản phẩm (Ảnh: Jonsbo).

Lợi ích khi mua sản phẩm Jonsbo chính hãng

Khi lựa chọn sản phẩm Jonsbo chính hãng, khách hàng không chỉ sở hữu một thiết bị chất lượng mà còn nhận được quyền lợi vượt trội.

Các sản phẩm chính hãng, nhập khẩu chính ngạch trực tiếp từ Jonsplus International Co., Ltd với quy trình kiểm định nghiêm ngặt trước khi phân phối ra thị trường.

Chính sách bảo hành được công bố minh bạch, tra cứu online dễ dàng và đồng thời áp dụng cơ chế đổi mới 100% theo quy định.

Bên cạnh đó, sản phẩm có đầy đủ tem nhãn, có truy xuất nguồn gốc dễ dàng, giúp người dùng tránh mua phải hàng giả, hàng nhập lậu.

Khách hàng được sử dụng dịch vụ hỗ trợ chuyên nghiệp từ nhà phân phối độc quyền Jonsbo tại Việt Nam.

Hệ sinh thái các sản phẩm Jonsbo (Ảnh: Jonsbo).

Khẳng định cam kết dành cho người yêu công nghệ Việt Nam

Với vai trò là đối tác phân phối độc quyền Jonsbo tại Việt Nam, Song Hùng khẳng định tiếp tục mang đến những sản phẩm chính hãng 100%, chất lượng cao và đặc biệt chế độ bảo hành minh bạch - rõ ràng - nhanh chóng.

Song Hùng và Jonsbo Việt Nam cam kết tiếp tục nỗ lực mang đến những trải nghiệm tốt nhất cho cộng đồng người dùng công nghệ tại Việt Nam.

Jonsbo mong muốn mở rộng hệ thống phân phối toàn quốc (Ảnh: Jonsbo).

Liên hệ mua hàng - đăng ký đại lý chính hãng - tra cứu bảo hành

Email: son.nguyen@songhung.vn

Hotline: 089 915 95 68

Website chính thức: www.jonsbo.vn - www.songhung.vn

Danh mục sản phẩm Jonsbo phân phối chính thức luôn được cập nhật liên tục trên website.