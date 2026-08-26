Chiếc máy tính Mac Studio 2026 giá hơn nửa tỷ đồng có gì đặc biệt?

Mac Studio có thiết kế đơn giản, tương tự các phiên bản cũ, nhưng được nâng cấp mạnh mẽ về cấu hình (Ảnh: Apple).

Tối 25/8, Apple bất ngờ ra mắt Mac mini và Mac Studio thế hệ mới, với nhiều nâng cấp về cấu hình.

Trong khi Mac mini nổi bật với thiết kế nhỏ gọn, Mac Studio được trang bị cấu hình mạnh, hướng đến người dùng chuyên nghiệp có nhu cầu xử lý các tác vụ nặng như đồ họa, dựng video và huấn luyện mô hình AI.

Mac Studio mới có hai tùy chọn chip M5 Max và M5 Ultra. Apple cho biết các chip thế hệ mới mang lại những cải thiện đáng kể về hiệu năng xử lý video, chơi game và thực hiện các tác vụ AI.

Tại Việt Nam, Mac Studio phiên bản 2026 có giá khởi điểm 69,99 triệu đồng. Cấu hình tiêu chuẩn gồm chip M5 Max với 18 lõi CPU, 32 lõi GPU, RAM 36GB và ổ lưu trữ 512GB.

Với phiên bản sử dụng chip M5 Max, người dùng có thể tùy chọn RAM tối đa 128GB và ổ lưu trữ 8TB. Khi nâng cấp lên cấu hình này, giá sản phẩm là 246,99 triệu đồng.

Mac Studio sử dụng chip M5 Ultra có giá khởi điểm 159,99 triệu đồng.

Ở cấu hình cao cấp nhất, Mac Studio được trang bị chip M5 Ultra với 36 lõi CPU, 80 lõi GPU, RAM 256GB và ổ lưu trữ 16TB, có giá lên đến 511,99 triệu đồng.

Nếu đặt mua trọn gói cấu hình cao cấp nhất và bổ sung bản quyền phần mềm dựng video Final Cut Pro cùng phần mềm xử lý âm thanh Logic Pro, người dùng phải chi 527,99 triệu đồng.

Đây mới là giá của riêng Mac Studio. Người dùng sẽ phải mua thêm màn hình, bàn phím và chuột nếu chưa có sẵn các thiết bị này.

Tất cả phiên bản Mac Studio đều được trang bị 4 cổng Thunderbolt 5, 2 cổng USB-A, một cổng HDMI, cổng Ethernet 10Gbps và giắc cắm tai nghe 3,5mm. Sản phẩm hỗ trợ xuất nội dung đồng thời ra tối đa 8 màn hình.

Mức giá của Mac Studio 2026 tăng đáng kể so với thế hệ 2025. Một trong những nguyên nhân có thể liên quan đến chi phí linh kiện, đặc biệt là chip và bộ nhớ, trong bối cảnh nhu cầu hạ tầng AI trên toàn cầu tăng mạnh.