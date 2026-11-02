Apple đang chịu áp lực ngày càng lớn trong cuộc đua trí tuệ nhân tạo, khi các đối thủ như Google, Microsoft hay OpenAI liên tục tung ra những mô hình và tính năng AI mới.

Trong khi đó, một số kế hoạch quan trọng của Apple, đặc biệt là Siri thế hệ mới, từng bị trì hoãn và khiến hãng bị đặt câu hỏi về tốc độ phát triển AI.

Tuy nhiên, trong cuộc phỏng vấn mới với WIRED, CEO Apple John Ternus cho biết ông không quá lo ngại về những đánh giá này.

Khi được hỏi về việc Apple dường như đang chậm hơn trong cuộc đua AI, Ternus nói rằng "ai cũng có quan điểm riêng", nhưng ông “thực sự thích vị trí mà Apple đang có hiện nay”.

Apple đang chịu nhiều sức ép trong cuộc đua AI khi các đối thủ liên tục tung ra mô hình và trợ lý thông minh mới (Ảnh: Peter Hapak/Apple).

“Không làm AI chỉ để có AI”

Theo Ternus, Apple chắc chắn sẽ tiếp tục tận dụng AI trong các sản phẩm và dịch vụ tương lai.

Tuy nhiên, ông nhấn mạnh hãng “không muốn đưa AI vào sản phẩm chỉ vì AI”.

Theo cách tiếp cận của Apple, người dùng không nhất thiết phải biết một tính năng được vận hành bởi mô hình AI, thuật toán truyền thống hay một công nghệ khác.

Điều quan trọng hơn là tính năng đó có thực sự hữu ích và tạo ra trải nghiệm tốt hay không.

“Chúng tôi sẽ tận dụng AI. Chắc chắn là như vậy. Nhưng chúng tôi không muốn phát hành AI chỉ vì AI”, Ternus nói với WIRED.

CEO Apple John Ternus cho biết hãng sẽ tận dụng AI nhưng không muốn đưa công nghệ này vào sản phẩm chỉ để chạy theo xu hướng (Ảnh: Đoàn Thủy).

TechCrunch nhận định phát biểu này cho thấy Apple đang cố gắng tạo khoảng cách với xu hướng đưa nhãn “AI” lên gần như mọi sản phẩm chỉ để chứng minh rằng doanh nghiệp không bị bỏ lại phía sau.

Thay vì cạnh tranh trực tiếp bằng số lượng mô hình hay chatbot, Apple muốn AI đóng vai trò công nghệ nền, được tích hợp khi nó thực sự cải thiện trải nghiệm người dùng.

Áp lực từ Siri và các đối thủ

Quan điểm của Ternus xuất hiện trong thời điểm Apple vẫn phải đối mặt với những hoài nghi về chiến lược AI.

Theo TechCrunch, Apple Intelligence đã được giới thiệu từ trước, nhưng một số tính năng được kỳ vọng nhất, đặc biệt là phiên bản Siri có khả năng hiểu ngữ cảnh cá nhân sâu hơn, chưa được triển khai với tốc độ như nhiều người kỳ vọng.

Trong khi đó, Google, OpenAI và các công ty AI khác đang đẩy nhanh việc đưa trợ lý AI, tác nhân tự động và mô hình tạo sinh vào nhiều sản phẩm tiêu dùng.

Apple đang chịu nhiều sức ép trong cuộc đua AI khi các đối thủ liên tục tung ra mô hình và trợ lý thông minh mới (Ảnh: Viết Huy).

Điều này khiến Apple thường xuyên bị so sánh với các đối thủ và bị đặt câu hỏi liệu chiến lược thận trọng có khiến hãng mất lợi thế hay không.

Ternus không phủ nhận tầm quan trọng của AI, nhưng cho rằng Apple không cần thay đổi triết lý phát triển sản phẩm chỉ vì một công nghệ mới đang thu hút sự chú ý.

WIRED mô tả vị CEO mới của Apple là một "product guy" - người đặt sản phẩm và trải nghiệm người dùng làm trung tâm thay vì tập trung vào việc tạo ra những tuyên bố công nghệ lớn.

AI không thay thế hoàn toàn ứng dụng

Một vấn đề khác được WIRED đặt ra là liệu các AI agent trong tương lai có thể thay thế phần lớn ứng dụng truyền thống hay không.

Theo viễn cảnh này, thay vì mở nhiều ứng dụng khác nhau, người dùng chỉ cần yêu cầu một trợ lý AI thực hiện toàn bộ nhiệm vụ.

Ternus không hoàn toàn đồng tình với cách nhìn đó.

Apple tiếp tục nhấn mạnh quyền riêng tư, bảo mật và tính hữu ích thực tế khi đưa AI vào các sản phẩm của hãng (Ảnh: MacRumors).

Ông cho rằng quá trình tạo ra một sản phẩm vẫn mang tính con người và cá nhân rất cao. Theo CEO Apple, trải nghiệm được thiết kế có chủ đích vẫn có giá trị, thay vì mọi thứ đều được chuyển thành một giao diện trò chuyện với AI.

Quan điểm này cũng phù hợp với chiến lược lâu nay của Apple, khi công ty thường ưu tiên kiểm soát chặt phần cứng, phần mềm và trải nghiệm tổng thể thay vì chạy theo từng xu hướng công nghệ riêng lẻ.

Khi được hỏi về các vấn đề quản lý AI, Ternus không đưa ra một lập trường cụ thể về chính sách.

Thay vào đó, ông nhấn mạnh những yếu tố quen thuộc trong chiến lược của Apple gồm an toàn, bảo mật và quyền riêng tư.

Theo Ternus, khi các mô hình AI ngày càng mạnh, việc bảo đảm dữ liệu cá nhân và trải nghiệm an toàn cho người dùng càng trở nên quan trọng.

Cách tiếp cận này cho thấy Apple không phủ nhận AI cũng không có ý định đứng ngoài cuộc đua.

Điểm khác biệt nằm ở việc hãng muốn AI trở thành một phần phía sau sản phẩm thay vì biến chính AI thành lý do tồn tại của sản phẩm.

Trong bối cảnh các hãng công nghệ đang chạy đua để đưa AI vào mọi thiết bị và dịch vụ, phát biểu của Ternus cho thấy Apple vẫn lựa chọn chiến lược quen thuộc: chấp nhận đi chậm hơn nếu cần, miễn là công nghệ mới đáp ứng tiêu chuẩn về trải nghiệm, quyền riêng tư và giá trị thực tế đối với người dùng.