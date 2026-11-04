CEO Apple John Ternus lần đầu trực tiếp lên tiếng về những trường hợp iPhone Duo gặp sự cố màn hình sau khi sản phẩm được mở bán.

Trả lời phỏng vấn của Reuters ngày 2/11, Ternus cho biết “một tỷ lệ rất nhỏ” iPhone Duo đã được khách hàng trả lại do các vấn đề liên quan đến màn hình. Apple hiện đổi thiết bị cho những người dùng bị ảnh hưởng.

CEO Apple John Ternus lần đầu trực tiếp đề cập đến các trường hợp iPhone Duo gặp sự cố màn hình sau khi sản phẩm mở bán (Ảnh: 9to5Mac).

Phát biểu được đưa ra sau khi nhiều người dùng chia sẻ hình ảnh iPhone Duo xuất hiện vết nứt, vùng đen hoặc đường sọc trên màn hình trong, chủ yếu gần khu vực đường gập.

Apple trước đó đã ghi nhận một số trường hợp gặp sự cố, nhưng đây là lần hiếm hoi CEO John Ternus trực tiếp đề cập đến quy mô ảnh hưởng.

Theo Reuters, iPhone Duo nhanh chóng bán hết trên kênh trực tuyến sau khi mở đặt hàng, đồng thời thu hút đông đảo khách hàng đến xếp hàng tại một số cửa hàng. Tuy nhiên, chỉ vài ngày sau khi đến tay người dùng, những báo cáo về tình trạng màn hình bị nứt đã xuất hiện.

iPhone Duo vẫn không đủ hàng để bán

Bất chấp những trường hợp lỗi màn hình được ghi nhận, nhu cầu dành cho chiếc iPhone gập đầu tiên của Apple vẫn đang vượt khả năng cung ứng.

“Duo hiện vẫn bị hạn chế về nguồn cung. Quá trình tăng sản lượng đang diễn ra tốt... nhưng ở thời điểm này, chúng tôi chưa thể dự đoán khi nào cung và cầu sẽ cân bằng”, Ternus nói với Reuters.

Trước khi Apple công bố kết quả kinh doanh, Reuters dẫn ước tính của Bank of America cho biết người mua iPhone Duo có thể phải chờ trung bình 79 ngày để nhận máy, với một số đơn hàng kéo dài tới tháng 1/2027.

Theo John Ternus, chỉ một tỷ lệ rất nhỏ iPhone Duo bị trả lại do vấn đề màn hình, trong khi nhu cầu hiện vẫn vượt nguồn cung (Ảnh: Giang Huy).

IDC cũng dự báo nhu cầu iPhone Duo sẽ tiếp tục vượt nguồn cung trong thời gian tới. Theo hãng nghiên cứu, một trong những bài toán với Apple là phải tăng sản lượng trong khi vẫn bảo đảm đủ thiết bị để đổi cho những khách hàng gặp lỗi màn hình.

iPhone Duo được Apple mở bán từ ngày 23/10 với giá khởi điểm 1.999 USD tại Mỹ.

Do thời điểm mở bán nằm sau khi quý tài chính IV của Apple kết thúc, doanh số iPhone Duo chưa được tính vào kết quả kinh doanh quý vừa công bố.

Doanh thu iPhone vượt kỳ vọng

Trong quý tài chính IV, doanh thu iPhone của Apple đạt 57,58 tỷ USD, cao hơn mức 56,54 tỷ USD mà giới phân tích dự báo. Kết quả chủ yếu phản ánh nhu cầu đối với dòng iPhone 18 Pro, trong khi iPhone Duo sẽ bắt đầu đóng góp vào doanh thu của quý tiếp theo.

Tổng doanh thu của Apple trong quý đạt 114,48 tỷ USD, vượt dự báo 113,39 tỷ USD của các nhà phân tích do LSEG khảo sát.

Tuy vậy, Apple đang phải đối mặt với áp lực từ giá chip nhớ tăng cao. Hãng dự báo biên lợi nhuận gộp trong quý cuối năm ở mức 45-46%, thấp hơn mức 47,9% của quý vừa qua.

Doanh thu iPhone của Apple trong quý tài chính IV đạt 57,58 tỷ USD, cao hơn dự báo của giới phân tích (Ảnh: Tuấn Anh).

Apple cho biết đang làm việc chặt chẽ với các nhà cung cấp bộ nhớ để bảo đảm nguồn hàng. Tổng giá trị các cam kết mua linh kiện của công ty đã tăng thêm khoảng 33 tỷ USD trong quý.

Trong bối cảnh đó, iPhone Duo trở thành một trong những sản phẩm được chú ý nhất của Apple trong mùa mua sắm cuối năm.

Nhu cầu lớn cho thấy mẫu điện thoại gập đầu tiên của hãng đang nhận được sự quan tâm đáng kể, nhưng việc xử lý các trường hợp lỗi màn hình và tăng sản lượng sẽ là hai thách thức mà Apple phải giải quyết trong thời gian tới.