Card đồ họa NVIDIA gặp khó tại Trung Quốc

Vòng luẩn quẩn của những lần cắt giảm cấu hình

Câu chuyện bắt đầu từ năm ngoái khi NVIDIA ra mắt RTX 5090 D cùng với RTX 5090 tiêu chuẩn. Đây là phiên bản được thiết kế riêng cho thị trường Trung Quốc nhằm đáp ứng các quy định hạn chế xuất khẩu chip hiệu suất cao của Mỹ.

Tuy nhiên, không lâu sau đó, RTX 5090 D tiếp tục bị phía Mỹ đưa vào diện kiểm soát theo các quy định mới được cập nhật.

Để thích ứng, NVIDIA giới thiệu phiên bản RTX 5090 D v2 với cấu hình tiếp tục được điều chỉnh. Điểm khác biệt lớn nhất nằm ở dung lượng bộ nhớ giảm còn 24GB thay vì 32GB như phiên bản trước, đồng thời băng thông bộ nhớ cũng bị thu hẹp đáng kể. Điều này khiến khả năng đáp ứng các tác vụ AI cần dung lượng bộ nhớ lớn bị hạn chế hơn.

RTX 5090 D v2 được NVIDIA cắt giảm thông số để vượt lệnh cấm của Mỹ, nhưng hải quan Trung Quốc bất ngờ chặn nhập khẩu (Ảnh: Wccftech).

Theo một số báo cáo, nhiều công ty AI tại Trung Quốc đang tìm cách nâng cấp RTX 5090 D v2 bằng việc thay thế chip nhớ để tăng dung lượng bộ nhớ lên 48GB.

Tuy nhiên, nguồn tin của trang HKEPC, cho biết các nhà sản xuất bo mạch chủ tại Trung Quốc gần đây nhận được thông báo từ cơ quan hải quan rằng RTX 5090 D v2 sẽ không được phê duyệt để thông quan. Các nhà bán lẻ nhập khẩu sản phẩm này cũng sẽ không nhận được giấy phép kinh doanh.

Một số nguồn tin trong ngành cho biết hiện chưa rõ nguyên nhân cụ thể dẫn tới động thái nói trên. Trong khi đó, RTX 5090 D v2 vốn đã bị giới hạn nhiều khả năng liên quan đến AI nhằm đáp ứng các quy định kiểm soát xuất khẩu trước đó.

Một số nhận định cho rằng cơ quan quản lý Trung Quốc có thể không muốn các dòng sản phẩm bị cắt giảm cấu hình xuất hiện rộng rãi trên thị trường nội địa. Tuy nhiên, hiện chưa có xác nhận chính thức về vấn đề này.

Theo trang công nghệ HKEPC, nhiều nhà sản xuất bo mạch chủ tại Trung Quốc đã nhận được thông báo trực tiếp từ cơ quan hải quan về việc RTX 5090 D v2 sẽ không được phép lưu hành trên thị trường nội địa (Ảnh: Wccftech).

Hàng tồn kho đi về đâu?

Do RTX 5090 D v2 được sản xuất riêng cho thị trường Trung Quốc, lượng hàng tồn kho có thể gặp khó trong việc phân phối sang các thị trường khác.

Trước đó, sàn thương mại điện tử JD.com từng xuất hiện khu vực giới thiệu các dòng “GPU phục vụ AI”, bao gồm RTX 5090 D v2. Tuy nhiên, trang này sau đó đã được gỡ xuống.

Với người dùng chơi game tại Trung Quốc, RTX 5080 hiện có thể trở thành lựa chọn cao cấp nhất còn dễ tiếp cận trên thị trường.

Dù Trung Quốc đang thúc đẩy phát triển chip đồ họa nội địa, các sản phẩm trong nước hiện vẫn gặp nhiều thách thức khi cạnh tranh với dòng RTX 50 Series mới nhất của NVIDIA. Giá các mẫu GPU NVIDIA và AMD tại thị trường này cũng đang có xu hướng tăng.