Camera AI của G-Group hỗ trợ lực lượng chức năng giám sát thời gian thực

Ông Phùng Anh Tú - Chủ tịch Tập đoàn G-Group (thứ 2 từ trái sang) giới thiệu các giải pháp công nghệ tới Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng, Bộ trưởng Bộ Công an Lương Tam Quang và các đại biểu (Ảnh: G-Group).

Việc trình diễn công nghệ lõi tại sự kiện cho thấy định hướng của G-Group trong việc đồng hành cùng lực lượng chức năng ứng dụng công nghệ để kiến tạo xã hội an toàn trong kỷ nguyên số.

Tại sự kiện, ông Phùng Anh Tú - Chủ tịch Tập đoàn G-Group - đã trực tiếp giới thiệu các giải pháp công nghệ tới lãnh đạo Chính phủ và các đại biểu tham quan.

Trong bối cảnh Hải Phòng đang đẩy nhanh lộ trình trở thành đô thị thông minh, nhu cầu về một môi trường sống an toàn, văn minh ngày càng được đặt ở tiêu chuẩn cao hơn.

Đây không chỉ là nhiệm vụ bảo vệ trật tự xã hội mà còn là nền tảng để thu hút đầu tư và phát triển bền vững. Chính vì thế, hệ thống quản trị hiện đại yêu cầu sự chuyển dịch từ giám sát thụ động sang khả năng dự báo và phản ứng tức thì.

Việc hiện đại hóa bằng công nghệ chính là hướng đi để bảo tồn và phát huy giá trị của sự bình yên. Một xã hội an toàn trong tương lai sẽ vận hành trên những lớp hạ tầng số vững chắc, nơi an ninh mạng song hành cùng an ninh truyền thống để hình thành cơ chế bảo vệ đa tầng.

Thay vì dừng lại ở vấn đề kỹ thuật, các giải pháp của G-Group được trình diễn hướng tới giải quyết bài toán thiết thực chính là sự an tâm của cộng đồng trong mọi hoạt động.

Đầu tiên là mô hình Trung tâm điều hành thông minh (IOC) và camera AI được G-Group phối hợp cùng Phòng Cảnh sát Quản lý Hành chính về Trật tự Xã hội (PC06) Hải Phòng triển khai tại phường Thuỷ Nguyên. Giải pháp này sử dụng thuật toán học sâu để phân tích dữ liệu theo thời gian thực thay vì ghi hình thụ động.

Hệ thống sẽ tự động nhận diện các tình huống bất thường như tụ tập đông người, ẩu đả, tai nạn giao thông hoặc vi phạm trật tự đô thị để hỗ trợ lực lượng chức năng can thiệp sớm. Việc số hóa hiện trường cũng sẽ giúp tối ưu hóa nguồn lực tuần tra và nâng cao tốc độ phản ứng trước các tình huống khẩn cấp.

Bên cạnh đó, để đảm bảo tính bảo mật tuyệt đối, Tập đoàn G-Group thiết lập hệ thống Trung tâm điều hành an ninh mạng (SOC) và kho dữ liệu dùng chung.

Trong đó, SOC đóng vai trò chốt chặn ngăn chặn tấn công mạng, còn kho dữ liệu giúp hội tụ dữ liệu từ nhiều nguồn, xóa bỏ tình trạng phân tán thông tin.

Một mắt xích quan trọng là dòng máy chủ Made in Vietnam được tối ưu hóa để xử lý các thuật toán AI phức tạp và quản trị cơ sở dữ liệu quy mô lớn gần như không có độ trễ.

Có thể thấy, việc làm chủ công nghệ ở tầng lõi giúp loại bỏ rủi ro bảo mật, đảm bảo thông tin của chính quyền và nhân dân được bảo vệ trên nền tảng do người Việt làm chủ.