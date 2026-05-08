Cách website lậu trở thành cánh tay nối dài đường dây lừa đảo trực tuyến

Quảng cáo cá độ, cờ bạc online trên một website phim lậu (Ảnh: Trung Nam).

Việc loại bỏ các website vi phạm bản quyền tại Việt Nam bước vào giai đoạn quyết liệt sau chỉ đạo sát sao của Thủ tướng Chính phủ.

Phễu hút người dùng và nguồn thu từ bóng tối

Chia sẻ với Dân trí, ông Trương Đức Lượng, Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần An ninh mạng Việt Nam VSEC (Tập đoàn G-Group) cho biết, các website lậu hiện nay - đặc biệt là trong lĩnh vực phim ảnh và thể thao vận hành theo một công thức tài chính rất rõ ràng.

Chúng thu hút người xem bằng nội dung miễn phí, từ đó tạo ra lưu lượng truy cập khổng lồ để bán quảng cáo hoặc nhận phí giới thiệu từ đối tác.

Thực chất, những nền tảng này đóng vai trò như một chiếc "phễu" hút truy cập cực lớn. Lượt hiển thị càng cao, doanh thu đổ về túi những đối tượng vận hành càng lớn thông qua việc chuyển đổi người xem thành khách hàng cho các dịch vụ phi pháp.

Liên quan đến rủi ro an toàn thông tin, đại diện VSEC cho rằng dù bản thân các website lậu có thể không được xây dựng ngay từ đầu với mục đích lừa đảo, nhưng môi trường này lại là "đất diễn" lý tưởng cho kẻ gian.

Các đối tác quảng cáo thường xuyên lợi dụng kẽ hở để đăng tải nội dung giả mạo, đính kèm mã độc nhằm khai thác lỗ hổng trên thiết bị của người truy cập.

Rủi ro lớn nhất mà người dùng phải đối mặt là việc bị lây nhiễm mã độc hoặc bị dẫn dụ tới các website giả mạo ngân hàng sau khi "click" vào các quảng cáo hấp dẫn.

Kịch bản phổ biến hiện nay là các đối tượng treo banner quảng cáo gây tò mò, dẫn dụ người dùng chuyển hướng sang một website khác. Tại đây, nạn nhân có thể bị lừa cài đặt các phần mềm không mong muốn (Unwanted Application).

Theo chuyên gia Trương Đức Lượng, các website phim lậu là nơi thu hút lượng người truy cập cực lớn, tạo điều kiện cho tội phạm thực hiện lừa đảo người dùng (Ảnh: VSEC).

Mối nguy lừa đảo có tổ chức

Nguy hiểm hơn, một số trang còn tổ chức các hoạt động giao tiếp, "chăm sóc" người dùng rất bài bản để đưa họ vào các nhóm chat kín. Từ môi trường tách biệt này, những kẻ lừa đảo sẽ tiếp tục dùng các thủ đoạn tâm lý để dẫn dắt người dùng tham gia vào các chương trình lừa đảo đầu tư, tài chính với hứa hẹn lợi nhuận ảo.

Trước thực trạng các website lậu thường sử dụng tên miền nước ngoài và liên tục thay đổi hậu tố để lách luật (tình trạng "bình mới rượu cũ"), ông Trương Đức Lượng đề xuất, lực lượng chức năng cần tiến hành rà soát liên tục trên không gian mạng dựa trên các từ khóa phổ biến.

Khi phát hiện dấu hiệu vi phạm, thông tin cần được chuyển tự động cho các nhà cung cấp dịch vụ Internet (ISP) để thực hiện lệnh khóa truy cập ngay tại Việt Nam.

"Vì các website này sống dựa vào lượt truy cập, nên một khi số lượng người xem sụt giảm mạnh, chúng sẽ hầu như không còn khả năng duy trì hoạt động kinh doanh phi pháp.

Tuy nhiên, mọi biện pháp kỹ thuật sẽ chỉ là điều kiện cần. Điều kiện đủ để mỗi cá nhân an toàn trên không gian mạng chính là kỹ năng số và nhận thức", ông Lượng cho biết.

Vị chuyên gia khuyến cáo người dùng Internet cần xác định rõ mục đích truy cập của mình, nhận thức rõ các hoạt động phạm pháp để tuyệt đối không tham gia.

Đặc biệt, mỗi người cần rèn luyện khả năng kiểm soát tâm lý, tránh bị dẫn dắt bởi những cảm xúc mạnh từ các nội dung gây sốc hoặc lòng tham trước các lời mời chào đầu tư tài chính.