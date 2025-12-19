Cách thương hiệu lọc nước Nhật Bản Mitsubishi Cleansui chinh phục người dùng Việt

Omotenashi trong phát triển sản phẩm: Khi sự thấu hiểu đi trước lời nói

Một trong những điểm đặc biệt của tinh thần Omotenashi là đáp ứng nhu cầu ngay khi khách hàng chưa kịp nhận ra. Đây cũng là lý do Mitsubishi Cleansui theo đuổi sự tối giản nhưng không đơn điệu, đảm bảo mỗi thiết bị đều là một giải pháp trọn vẹn về công năng và thẩm mỹ.

Tinh thần Omotenashi là kim chỉ nam cho mọi hoạt động của Mitsubishi Cleansui (Ảnh: Mitsubishi Cleansui).

Minh chứng rõ nét cho triết lý này là thiết bị lọc nước tạo ion kiềm EU301 - sản phẩm gắn liền với tên tuổi thương hiệu. Theo đó, Mitsubishi Cleansui chọn lối đi riêng với ngôn ngữ thiết kế tối giản và bảng điều khiển phím cơ bền bỉ, đảm bảo thao tác chính xác và dễ sử dụng cho mọi lứa tuổi, từ người già đến trẻ nhỏ.

Sự thấu hiểu còn được thể hiện qua 6 chế độ nước với mức pH được tinh chỉnh phù hợp cho từng mục đích sử dụng.

Thiết bị lọc nước tạo ion kiềm EU301 là minh chứng sống động cho tinh thần Omotenashi trong phát triển sản phẩm (Ảnh: Mitsubishi Cleansui).

Tinh thần này một lần nữa được khẳng định qua sản phẩm mới là thiết bị lọc nước tích hợp nóng lạnh CWMF-500E. Theo Mitsubishi Cleansui, đây là thiết bị vừa lọc nước giữ khoáng, vừa cung cấp nước nóng - lạnh nhanh chóng, lại vừa đẹp như một món đồ nội thất.

“Đây chính là mảnh ghép hoàn thiện hệ sinh thái nước sạch Mitsubishi Cleansui, mang lại trải nghiệm sống tiện nghi cho người dùng.

Đồng thời, sản phẩm cũng là lựa chọn phù hợp cho các doanh nghiệp theo đuổi mục tiêu ESG (Môi trường - Xã hội - Quản trị) nhờ đáp ứng các tiêu chí về an toàn, tiết kiệm điện năng và thân thiện với môi trường”, đại diện thương hiệu cho hay.

Thiết bị lọc nước tích hợp nóng lạnh CWMF-500E mới ra mắt của Mitsubishi Cleansui (Ảnh: Mitsubishi Cleansui).

Omotenashi qua dịch vụ chuẩn Nhật: Tỉ mỉ, tận tâm và tôn trọng

Tại Mitsubishi Cleansui, bán hàng chỉ là sự khởi đầu của một hành trình chăm sóc bền bỉ, nơi hoạt động hậu mãi đều được vận hành dựa trên những quy trình kỹ thuật chuẩn hóa.

Điển hình cho tiêu chuẩn này là gói dịch vụ bảo dưỡng chuẩn Nhật C-Care dành riêng cho khách hàng sử dụng thiết bị lọc nước tạo ion kiềm EU301 khi thay lọc đúng hạn.

Kỹ thuật viên Mitsubishi Cleansui không chỉ vững tay nghề mà còn tuân thủ nghiêm ngặt bộ quy tắc ứng xử như đúng giờ, chỉn chu trong trang phục và thái độ tôn trọng không gian riêng tư của gia chủ.

Dịch vụ C-Care với quy trình kỹ thuật chuẩn hoá được xây dựng trên tinh thần Omotenashi (Ảnh: Mitsubishi Cleansui).

Mitsubishi Cleansui đồng thời thiết lập hệ thống quản trị với các tiêu chuẩn bảo mật khắt khe. Mọi thông tin cá nhân và lịch sử giao dịch đều được quản lý chặt chẽ, đảm bảo tính riêng tư.

Tri ân khách hàng: Nét đẹp văn hóa thay lời cảm ơn

Với Mitsubishi Cleansui, sự chân thành của Omotenashi không chỉ nằm ở lời nói, mà còn hiện hữu trong cách trao đi giá trị. Thay vì giảm giá ồ ạt, thương hiệu chọn cách thực hành nghệ thuật tặng quà tinh tế của người Nhật qua hai mùa lễ quan trọng nhất là Chugen (giữa năm) và Seibo (cuối năm).

Mùa lễ hội cuối năm nay, Mitsubishi Cleansui mang đến cho khách hàng cơ hội sở hữu thiết bị lọc nước tích hợp nóng lạnh CWMF-500E và các giải pháp lọc nước chuẩn Nhật với nhiều ưu đãi. Đây là dịp để các gia đình Việt tận hưởng trọn vẹn hệ sinh thái nước sạch và trải nghiệm dịch vụ chăm sóc khách hàng từ tinh thần Omotenashi.

