Dù Apple chưa phát hành phiên bản cập nhật chính thức của iOS 27.3, người dùng iPhone vẫn có thể trải nghiệm sớm Siri AI tiếng Việt thông qua phiên bản thử nghiệm (Beta). Tuy nhiên, việc cài đặt phiên bản Beta tiềm ẩn nhiều rủi ro và chỉ nên thực hiện trên thiết bị phụ.

Để cài đặt iOS 27.3 Beta, người dùng cần đáp ứng các điều kiện sau: Sở hữu một chiếc iPhone tương thích với iOS 27; Đăng ký tham gia chương trình Developer Beta của Apple.

Hướng dẫn cài đặt iOS 27.3 Beta

Đăng ký Developer Beta:

- Truy cập Beta.Apple.com.

- Đăng nhập bằng tài khoản Apple ID của bạn.

- Đồng ý với các điều khoản của Chương trình Apple Beta Software.

Người dùng cần đăng ký tham gia chương trình Developer Beta của Apple để có thể cài đặt iOS 27.3 Beta (Ảnh: Thế Anh).

Cài đặt bản cập nhật

- Trên iPhone, vào Cài đặt > Cài đặt chung > Cập nhật phần mềm.

- Chọn iOS 27.3 Beta dành cho nhà phát triển.

- Quay lại màn hình cập nhật, bản iOS 27.3 Beta sẽ hiển thị. Tiến hành cài đặt như các bản cập nhật thông thường.

Các bước cập nhật iOS 27.3 Beta (Ảnh: Thế Anh).

Lưu ý quan trọng:

iOS 27.3 Beta là phiên bản thử nghiệm, có thể chứa nhiều lỗi và ảnh hưởng đến trải nghiệm sử dụng hàng ngày.

Người dùng chỉ nên cài đặt trên một chiếc điện thoại phụ để tránh rủi ro mất dữ liệu hoặc gián đoạn công việc, đồng thời luôn sao lưu dữ liệu trước khi tiến hành cập nhật để đảm bảo an toàn.

Kích hoạt Siri AI tiếng Việt

Sau khi cập nhật thành công iOS 27.3 Beta, người dùng cần điều chỉnh ngôn ngữ cho Siri bằng cách vào Cài đặt > Siri > Ngôn ngữ > Tiếng Việt.

So với trợ lý ảo Siri trước đây, Siri AI sử dụng mô hình ngôn ngữ lớn để hiểu ngữ cảnh và có thể thực hiện các yêu cầu phức tạp. Trợ lý có thể truy xuất thông tin từ nhiều ứng dụng, ghi nhớ nội dung trao đổi trước đó và hỗ trợ người dùng thực hiện các công việc gồm nhiều bước.

Chưa dừng lại ở đó, Siri AI có khả năng truy cập dữ liệu từ những ứng dụng cho phép như lịch, email, ảnh hay nhạc. Nhờ đó, người dùng có thể thực hiện những tác vụ phức tạp chỉ bằng giọng nói như tìm lại địa điểm đã ghé thăm, lên kế hoạch cùng bạn bè.