Bloomberg: Samsung rót 4 tỷ USD vào nhà máy đóng gói chip tại Thái Nguyên

Tổ hợp nhà máy Samsung tại Việt Nam (Ảnh: Nguyễn Khánh)

Theo Bloomberg, Samsung Electronics đang lên kế hoạch đầu tư 4 tỷ USD để xây dựng nhà máy đóng gói chip tại Thái Nguyên.

Bloomberg dẫn nguồn tin cho biết, dự án này sẽ được triển khai tại tỉnh Thái Nguyên, khoản đầu tư dự kiến được giải ngân theo nhiều giai đoạn, trong đó giai đoạn đầu tiên có quy mô khoảng 2 tỷ USD. Tuy nhiên, đến nay, Samsung Electronics chưa đưa ra bình luận chính thức về thông tin này.

Nếu được triển khai, đây được xem là bước đi mới của Samsung trong việc mở rộng hoạt động trong lĩnh vực bán dẫn, đặc biệt ở khâu đóng gói chip - một mắt xích quan trọng trong chuỗi cung ứng phục vụ các trung tâm dữ liệu và thiết bị tích hợp trí tuệ nhân tạo (AI).

Trong những năm gần đây, nhiều tập đoàn công nghệ lớn đã tăng cường đầu tư vào sản xuất và hoàn thiện chip nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng của các ứng dụng AI.

Samsung hiện là một trong những nhà đầu tư nước ngoài lớn nhất tại Việt Nam. Doanh nghiệp này hiện diện tại Việt Nam từ năm 1995 với nhà máy sản xuất TV tại TPHCM.

Đến năm 2008, Samsung được cấp phép đầu tư nhà máy sản xuất điện thoại di động tại Bắc Ninh và đi vào hoạt động từ năm 2009, đánh dấu bước ngoặt trong quá trình mở rộng sản xuất.

Hiện Samsung vận hành các cơ sở sản xuất tại Bắc Ninh, Thái Nguyên và TPHCM, cùng một trung tâm nghiên cứu và phát triển (R&D) tại Hà Nội. Tính đến năm 2024, tổng vốn đầu tư của Samsung tại Việt Nam đã vượt 23 tỷ USD, tạo việc làm cho hàng chục nghìn lao động.

Riêng tại Thái Nguyên, Samsung trước đó đã triển khai nhiều dự án lớn trong lĩnh vực linh kiện điện tử và tiếp tục mở rộng đầu tư vào sản xuất các sản phẩm công nghệ cao.

Hiện chưa có thông tin chính thức về thời điểm triển khai cũng như quy mô cụ thể của dự án nhà máy đóng gói chip nêu trên.