Biểu tượng viên pin bên cạnh cổng USB có ý nghĩa gì?

Biết được ý nghĩa các ký hiệu, biểu tượng bên cạnh cổng USB sẽ giúp bạn sử dụng thiết bị một cách tối ưu (ảnh: Lenovo/Walmart).

Universal Serial Bus, hay USB, là giao diện kết nối phổ biến trên máy tính và nhiều thiết bị điện tử. Tùy từng thiết bị và thế hệ, người dùng có thể bắt gặp các loại cổng USB khác nhau, trong đó USB Type-A và USB Type-C vẫn phổ biến.

Bên cạnh màu sắc, một số nhà sản xuất sử dụng các biểu tượng để cho biết tính năng đặc biệt của từng cổng. Chẳng hạn, biểu tượng tia sét hoặc hình viên pin bên cạnh cổng USB trên một số laptop có thể cho biết cổng này hỗ trợ chức năng cấp nguồn cho thiết bị bên ngoài.

Tuy nhiên, các biểu tượng này không phải lúc nào cũng có ý nghĩa giống nhau trên mọi thiết bị. Cách sử dụng biểu tượng phụ thuộc vào nhà sản xuất và từng model.

Cổng USB có biểu tượng pin dùng để làm gì?

Trên một số laptop, biểu tượng viên pin được sử dụng để nhận biết cổng hỗ trợ tính năng sạc thiết bị ngay cả khi máy đang ở trạng thái tiêu thụ điện năng thấp hoặc đã tắt.

Lenovo gọi tính năng này là Always On USB. Theo tài liệu của hãng, những cổng được hỗ trợ có thể tiếp tục cấp điện cho thiết bị khi máy đang bật hoặc ở chế độ ngủ; trên một số model, chức năng này cũng hoạt động khi máy ở chế độ ngủ đông hoặc đã tắt nhưng vẫn kết nối với nguồn điện.

Một số thiết bị còn cho phép bật chức năng sạc bằng nguồn từ pin laptop khi không cắm bộ sạc.

Dell cũng sử dụng biểu tượng tia sét hoặc hình viên pin để nhận biết các cổng hỗ trợ USB PowerShare. Tính năng này cho phép dùng pin của laptop để cấp điện cho thiết bị USB. Tùy model và thiết lập BIOS, PowerShare có thể hoạt động khi máy ở trạng thái tiêu thụ điện năng thấp hoặc đã tắt.

Do đó, không nên hiểu rằng cứ thấy biểu tượng pin là cổng USB chắc chắn sẽ sạc thiết bị khi laptop đã tắt hoàn toàn. Trạng thái hoạt động, việc có cắm bộ sạc hay không và mức pin tối thiểu để duy trì chức năng có thể khác nhau giữa các model.

Trên một số laptop, nhà sản xuất còn cho phép người dùng đặt ngưỡng pin mà tính năng cấp nguồn cho thiết bị bên ngoài sẽ tự động dừng. Điều này giúp hạn chế việc thiết bị kết nối làm cạn pin của laptop.

Biểu tượng pin không đồng nghĩa với công suất sạc cao

Một hiểu lầm khác là cổng có biểu tượng pin sẽ luôn sạc nhanh hơn các cổng USB khác. Thực tế, biểu tượng này chủ yếu cho biết khả năng cấp nguồn hoặc sạc trong những trạng thái đặc biệt, chứ không trực tiếp cho biết công suất tối đa của cổng.

Công suất phụ thuộc vào chuẩn USB, thiết kế của thiết bị và cách nhà sản xuất triển khai cổng đó.

Với các chuẩn USB cơ bản, USB 2.0 có mức công suất tối đa 2,5W, USB 3.x có thể đạt 4,5W và USB Battery Charging 1.2 có thể đạt 7,5W. USB Type-C về cơ bản có thể cung cấp tới 15W ở mức 5V/3A nếu được thiết kế để hỗ trợ mức này.

USB Type-C cũng có thể hỗ trợ USB Power Delivery (USB PD), cho phép công suất cao hơn nhiều. USB-IF lưu ý USB Type-C và USB Power Delivery là hai khái niệm riêng: một cổng USB-C có thể hỗ trợ PD, nhưng không phải mọi cổng USB-C đều có tính năng này. Với các triển khai USB PD hiện nay, công suất có thể lên tới 240W.

Vì vậy, không thể xác định công suất sạc chỉ dựa vào biểu tượng viên pin. Muốn biết chính xác cổng có thể cung cấp bao nhiêu điện, người dùng cần xem thông số kỹ thuật hoặc tài liệu hướng dẫn của thiết bị.

Không chỉ laptop mới có biểu tượng này

Ngoài laptop, biểu tượng viên pin hoặc tia sét cũng có thể xuất hiện cạnh cổng USB trên màn hình, đế cắm (docking station), bộ chia USB và một số thiết bị khác.

Ý nghĩa cụ thể vẫn phụ thuộc vào thiết kế của nhà sản xuất. Chẳng hạn, một cổng có thể được thiết kế để tiếp tục cấp điện khi thiết bị chính ở chế độ ngủ, trong khi cổng khác chỉ cung cấp điện khi thiết bị đang hoạt động.

Do đó, khi thấy biểu tượng viên pin bên cạnh cổng USB, người dùng có thể hiểu đây là dấu hiệu cho thấy cổng có chức năng cấp nguồn hoặc sạc đặc biệt, nhưng cần kiểm tra tài liệu của từng thiết bị để biết chính xác cổng đó hoạt động trong trạng thái nào và hỗ trợ công suất bao nhiêu.