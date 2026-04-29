Báo Nhân Dân đoạt "cú đúp" tại giải Báo chí Kỹ thuật số châu Á 2026

Thứ tư, 29/04/2026 - 08:30

Nhà báo Nguyễn Hoàng Nhật, Phó Trưởng Ban Nhân Dân điện tử đại diện Báo Nhân Dân nhận giải thưởng tại giải Báo chí Kỹ thuật số châu Á (Digital Media Award Asia) 2026 (Ảnh: Nhân dân).

Báo Nhân Dân được vinh danh ở các hạng mục Chiến dịch truyền thông xuất sắc (Best Marketing Campaign for a News Brand) cho chương trình chính luận nghệ thuật Tổ quốc trong tim và Sản phẩm số sáng tạo (Most Innovative Digital Product) cho tác phẩm Hành trình Độc lập.

Giải thưởng được trao trong khuôn khổ Hội nghị Báo chí Kỹ thuật số châu Á, quy tụ các cơ quan truyền thông hàng đầu châu lục và thế giới. Báo Nhân Dân nằm trong số ít các cơ quan báo chí đoạt từ 2 giải trở lên, bên cạnh các cơ quan báo chí quốc tế khác như Singapore Press Holding, Seoul Economic Daily, Channel News Asia hay United Daily News Group.

Bên cạnh yếu tố chuyên môn, hàm lượng công nghệ, ban giám khảo quốc tế gồm các nhà báo uy tín còn đánh giá cao tính sáng tạo cũng như độ lan toả của các tác phẩm.

Trước khi đoạt giải thưởng của Hiệp hội các Nhà xuất bản tin tức thế giới (WAN-IFRA), “concert quốc gia” Tổ quốc trong tim đã giành hàng loạt giải thưởng danh giá trong nước, như giải thưởng của Hội nhạc sĩ Việt Nam, giải Mai Vàng hay mới nhất là giải Cống hiến do các nhà báo bình chọn. Không chỉ đậm tính chính luận-nghệ thuật, Tổ quốc trong tim được các nhà chuyên môn coi là thí dụ điển hình của việc một cơ quan báo chí-truyền thông tiếp cận công chúng thông qua các hoạt động cộng đồng hay tổ chức sự kiện.

Chương trình chính luận nghệ thuật Tổ quốc trong tim đoạt giải Chiến dịch truyền thông xuất sắc tại giải Báo chí Kỹ thuật số châu Á (Digital Media Award Asia) 2026 (Ảnh: Nhân dân).

Chương trình Tổ quốc trong tim quy tụ tới 50 nghìn khán giả tới sân vận động Mỹ Đình, trong đó khoảnh khắc cả sân cùng hoà nhịp hát quốc ca, hay màn diễu binh của các chiến sĩ Quân đội nhân dân Việt Nam đã trở thành điểm nhấn đáng nhớ. Phim ca nhạc Tổ quốc trong tim sau đó tiếp tục “gây sốt” tại các rạp chiếu cũng như hoạt động UniTour tại các trường đại học, góp phần lan tỏa năng lượng tích cực, tình yêu nước tới các khán giả trẻ.

Trong khi đó, Hành trình độc lập, sản phẩm số phái sinh của tờ Phụ trương kỷ niệm 80 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, được đánh giá cao khi kết hợp được nội dung chính luận (hành trình của Bác Hồ kể từ khi về trực tiếp lãnh đạo Cách mạng Việt Nam năm 1941 tới thời điểm đọc Tuyên ngôn Độc lập ngày 2/9/1945) với các yếu tố công nghệ như AR (thực tế ảo tăng cường), VR (thực tế ảo) hay tương tác…

Đây là cách kể chuyện mới lạ mang đầy tính sáng tạo trong kỷ nguyên số nhằm giáo dục và thu hút độc giả trẻ tuổi quan tâm tới những sự kiện lịch sử trọng đại của đất nước.

Tác phẩm số Hành trình độc lập được đánh giá cao khi kết hợp được nội dung chính luận với các yếu tố công nghệ AR, VR hay tương tác... (Ảnh: Nhân dân).

"Concert quốc gia" Tổ quốc trong tim và tác phẩm số Hành trình Độc lập đều nằm trong chiến dịch truyền thông kỷ niệm 80 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, bao gồm các triển lãm tại Báo Nhân Dân và Trung tâm Triển lãm Quốc gia, trong đó có hoạt động phát 1 triệu tờ Phụ trương tới tay bạn đọc cả nước.

Với việc được tôn vinh ở Digital Media Award Asia, chương trình Tổ quốc trong tim và Hành trình Độc lập hiện cũng đã lọt vào chung khảo tại giải thưởng báo chí toàn cầu của WAN-IFRA tổ chức tại Marseille (Pháp) vào tháng 6/2026.

Hai giải thưởng nói trên đã giúp Báo Nhân Dân giành tổng cộng 4 giải thưởng báo chí quốc tế. Trước đó, năm 2024, Báo Nhân Dân từng đoạt giải Vàng, hạng mục Truyền thông Báo in xuất sắc (Best Marketing Strategy) tại Asian Media Award cho chiến dịch tuyên truyền kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ và Giải thưởng đổi mới và phát triển báo in bền vững 2024 (Sustainability and Print Innovation Awards) cho phụ san Panorama Điện Biên Phủ, cũng đều do WAN-IFRA tổ chức.

WAN-IFRA - Hiệp hội các Nhà xuất bản Tin tức Thế giới, là một trong những tổ chức báo chí lớn nhất toàn cầu, tiên phong trong việc định hình xu hướng, cũng như phát hành các báo cáo uy tín giúp ngành truyền thông hướng tới mô hình bền vững. Thành lập từ năm 1948, mạng lưới của WAN-IFRA đến nay gồm 3.000 cơ quan xuất bản tin tức và công nghệ, cùng 60 hiệp hội báo chí thành viên ở 120 quốc gia và vùng lãnh thổ. WAN-IFRA có trụ sở ở Pháp và Đức, cùng văn phòng ở Singapore, Ấn Độ và Mexico.