Điều 14 quy định cụ thể về các hành vi sử dụng không gian mạng, công nghệ thông tin, phương tiện điện tử để xâm phạm trật tự quản lý kinh tế nhưng chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự.

Theo khoản 1 của Điều 14, mức phạt tiền 5-10 triệu đồng sẽ được áp dụng đối với hành vi bán, cho thuê, cho mượn, hoặc tặng cho thông tin tài khoản số của chính mình.

Hành vi bán, cho thuê, tặng tài khoản ngân hàng, ví điện tử có thể bị xử phạt (Ảnh: CNet).

Các loại tài khoản số thuộc phạm vi điều chỉnh bao gồm tài khoản ngân hàng, thẻ ngân hàng, tài khoản ví điện tử, tài khoản tiền di động, tài khoản chứng khoán, tài khoản bảo hiểm, tài khoản thuế và bất kỳ tài khoản số nào khác có chức năng giao dịch tài chính.

Ở khung xử phạt cao hơn tại khoản 2, mức phạt tiền 10-20 triệu đồng sẽ áp dụng đối với các hành vi vi phạm liên quan đến danh tính và giao dịch tài chính trái phép. Cụ thể, mức phạt này hướng vào hành vi sử dụng danh tính giả, giấy tờ giả hoặc sử dụng trái phép thông tin của người khác để đăng ký, thiết lập các tài khoản giao dịch tài chính hoặc thành lập doanh nghiệp.

Đồng thời, các hành vi sử dụng tài khoản số làm công cụ trung gian thanh toán mà không được cấp phép; thuê hoặc cho thuê dịch vụ nhận tin nhắn, cuộc gọi để xác thực tài khoản số; và sử dụng tài khoản số để mua bán hay quy đổi ngoại tệ trái phép cũng đều bị xử phạt trong khung này.

Khoản 3 của Điều 14 nâng mức phạt tiền 20-30 triệu đồng đối với hành vi thiết lập trang thông tin điện tử, tài khoản số hoặc thực hiện giao dịch điện tử gây nhầm lẫn về chủ thể cung cấp thông tin của cơ quan, tổ chức, cá nhân.

Khung phạt này cũng được áp dụng cho hành vi cung cấp, chia sẻ nội dung số vi phạm bản quyền và sở hữu trí tuệ trên mạng; sử dụng thông tin đăng nhập, quyền truy cập tài khoản số trái quy định; thiết lập và vận hành các sàn giao dịch hoặc nền tảng số không đủ điều kiện pháp lý; hoặc quảng cáo và kinh doanh hàng hóa không phù hợp quy định về nguồn gốc, xuất xứ, chất lượng nhưng chưa đến mức hình sự.

Khung phạt tiền cao nhất tại Điều 14 dao động từ 70-100 triệu đồng. Biện pháp này áp dụng đối với hành vi mở tài khoản số không đúng trình tự, thủ tục hoặc duy trì tài khoản giao dịch tài chính bằng thông tin định danh giả mạo, thông tin không có thực trong cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư hay cơ sở dữ liệu về tổ chức, doanh nghiệp.

Hành vi mở tài khoản số cho những đối tượng nằm trong danh sách bị cấm mở và sử dụng tài khoản số cũng phải chịu mức phạt tương đương.

Đối với hành vi vi phạm tại khoản 1 liên quan đến việc mua bán, cho thuê, cho mượn, tặng tài khoản ngân hàng, ví điện tử, cơ quan chức năng sẽ tiến hành tịch thu tang vật, phương tiện, tiền trong tài khoản vi phạm.