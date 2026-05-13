Apple sắp tích hợp camera vào tai nghe không dây AirPods

Apple được cho là sẽ tích hợp thêm camera vào tai nghe AirPods để làm “đôi mắt” cho trợ lý ảo Siri trang bị trên sản phẩm (Ảnh minh họa: AppleInsider).

Phóng viên công nghệ Mark Gurman của Bloomberg, dẫn lời các nguồn tin thân cận, cho biết Apple đang phát triển một mẫu tai nghe không dây AirPods tích hợp camera.

Theo nguồn tin, sản phẩm đã bước vào giai đoạn thử nghiệm cuối cùng nhằm chuẩn bị cho quá trình sản xuất hàng loạt trước khi thương mại hóa.

Thiết bị được cho là sẽ trang bị camera trên cả hai bên tai nghe, nhưng không phục vụ mục đích chụp ảnh hay quay video. Thay vào đó, camera sẽ đóng vai trò như “đôi mắt” cho trợ lý ảo Siri, giúp AI nhận diện môi trường xung quanh và phản hồi trực tiếp cho người dùng.

Ví dụ, người đeo có thể hướng camera về các nguyên liệu trên bàn để Siri gợi ý món ăn phù hợp, đồng thời hướng dẫn cách chế biến. Cách hoạt động này tương tự việc người dùng tải ảnh lên các công cụ AI như OpenAI ChatGPT hay Gemini để yêu cầu phân tích nội dung hình ảnh.

Theo Mark Gurman, mẫu tai nghe mới sẽ có thiết kế tương đồng AirPods Pro 3, nhưng phần thân được kéo dài để tích hợp camera.

Đây được xem là một trong những nỗ lực mới nhất của Apple nhằm đẩy mạnh việc đưa AI lên thiết bị phần cứng. Tuy nhiên, trở ngại lớn nhất của hãng vẫn là chưa thể phát triển được một trợ lý ảo đủ thông minh để đáp ứng hiệu quả nhu cầu người dùng.

Apple hiện bị đánh giá chậm chân trong cuộc đua AI so với nhiều đối thủ công nghệ. Vì vậy, hãng đã phải ký thỏa thuận với Google để sử dụng mô hình AI Gemini nhằm nâng cấp các tính năng trí tuệ nhân tạo hiện có.

Nguồn tin cũng cho biết Apple đang đẩy nhanh quá trình hoàn thiện hệ thống AI mới, dự kiến ra mắt vào tháng 9. Nhiều khả năng, mẫu AirPods tích hợp camera sẽ vận hành trên nền tảng AI này.

Hiện chưa có thông tin cụ thể về thời điểm Apple trình làng mẫu AirPods tích hợp camera. Tuy nhiên, nhiều khả năng người dùng sẽ phải chờ tới đầu năm sau để tiếp cận sản phẩm.

Ngoài AirPods tích hợp camera, giới thạo tin cho biết Apple còn phát triển hai mẫu kính thông minh khác nhau. Một phiên bản chỉ tích hợp camera và loa trên gọng kính, dự kiến ra mắt trong năm 2027; trong khi mẫu cao cấp hơn sẽ được bổ sung màn hình nhỏ trên tròng kính để hiển thị thông tin và có thể xuất hiện vào năm 2028.