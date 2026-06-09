Apple làm mới Siri sau nhiều năm lép vế trong cuộc đua AI

Siri được Apple thiết kế lại với giao diện chatbot và nhiều tính năng AI mới (Ảnh: Apple).

Siri được thiết kế lại theo hướng chatbot

Sau thời gian dài bị đánh giá chậm chân trong cuộc đua trí tuệ nhân tạo (AI), Siri mới được xây dựng trên nền tảng Apple Intelligence, đồng thời tận dụng công nghệ Gemini của Google để mở rộng các khả năng AI, hướng tới khả năng xử lý tác vụ chuyên sâu và cá nhân hóa trải nghiệm người dùng.

Một trong những thay đổi đáng chú ý nhất là Siri được thiết kế lại với giao diện tương tác dạng chatbot. Người dùng có thể trò chuyện theo ngữ cảnh liên tục, lưu lại và truy cập lịch sử hội thoại tương tự các nền tảng AI phổ biến hiện nay như ChatGPT hay Gemini.

Người dùng cũng có thể gửi yêu cầu bằng văn bản hoặc tải tệp lên để Siri phân tích và hỗ trợ xử lý nội dung.

Bên cạnh đó, Siri được tích hợp sâu hơn với ứng dụng Camera, bổ sung khả năng tìm kiếm và phân tích hình ảnh tương tự Google Lens.

Đáng chú ý, Siri thế hệ mới có thể khai thác dữ liệu cá nhân được lưu trữ trên thiết bị, đồng thời hiểu nội dung đang hiển thị trên màn hình để đưa ra phản hồi phù hợp theo thời gian thực.

Ví dụ, khi người dùng yêu cầu soạn email hoặc tin nhắn nhóm, Siri có thể tự động tổng hợp thông tin liên quan từ ứng dụng Ghi chú (Notes) hoặc các tệp lưu trữ trên máy để tạo bản nháp hoàn chỉnh.

Đây là xu hướng mà nhiều hãng công nghệ đang theo đuổi nhằm giúp trợ lý AI hiểu rõ ngữ cảnh cá nhân của người dùng hơn.

Trong phần trình diễn tại sự kiện, Siri cho thấy khả năng phối hợp nhiều tác vụ liên tiếp một cách tự động.

Khi nhận yêu cầu liên quan đến một sự kiện giải trí, Siri có thể tra cứu lịch trình, hướng dẫn đặt chỗ và tạo lịch nhắc nhở trước thời điểm mở bán vé.

Đối với các tác vụ xử lý hình ảnh, Siri có thể nhận diện địa danh từ ảnh, mở chỉ đường trên ứng dụng Bản đồ, đồng thời tìm kiếm các hình ảnh liên quan trong thư viện cá nhân để thêm vào album chia sẻ theo yêu cầu của người dùng.

Chiến lược tận dụng thế mạnh từ các đối tác AI

Trước khi được nâng cấp, Siri gần như "dậm chân tại chỗ" trong bối cảnh cuộc cách mạng AI tạo sinh bùng nổ, trong khi các đối thủ như Google Gemini, ChatGPT hay Claude liên tục bổ sung tính năng mới.

Tại WWDC 2024, Apple từng giới thiệu nhiều tính năng AI cá nhân hóa dành cho Siri nhằm thúc đẩy nhu cầu nâng cấp thiết bị. Tuy nhiên, một số tính năng sau đó bị trì hoãn triển khai, khiến công ty vấp phải nhiều chỉ trích từ giới công nghệ và người dùng.

Dù vậy, nhiều chuyên gia cho rằng Apple vẫn còn cơ hội bắt kịp cuộc đua AI.

Lịch sử cho thấy Apple không phải lúc nào cũng là đơn vị tiên phong, nhưng thường thành công trong việc hoàn thiện và thương mại hóa các công nghệ đã xuất hiện trên thị trường, tương tự cách hãng từng làm với smartphone và đồng hồ thông minh.

Tuy nhiên, việc cho phép AI tiếp cận sâu hơn vào dữ liệu cá nhân cũng làm dấy lên những lo ngại mới về quyền riêng tư.

Một số chuyên gia an ninh mạng cho rằng ranh giới bảo mật có thể trở nên mong manh hơn khi trợ lý AI có khả năng phân tích nội dung hiển thị trên màn hình và truy cập nhiều nguồn dữ liệu cá nhân.

Để giải quyết những lo ngại này, Apple cho biết việc tích hợp Gemini sẽ đi kèm các cơ chế bảo vệ quyền riêng tư tương tự những giải pháp hãng từng áp dụng với ChatGPT. Công ty nhấn mạnh phần lớn tác vụ cốt lõi sẽ được xử lý trực tiếp trên thiết bị thay vì gửi dữ liệu lên máy chủ đám mây.

Sự nâng cấp của Siri diễn ra trong bối cảnh người dùng ngày càng có quan điểm trái chiều về AI. Trong khi một bộ phận hào hứng với các công cụ tự động hóa và trợ lý thông minh, bộ phận khác lại lo ngại việc AI ngày càng hiện diện sâu hơn trong các ứng dụng và dịch vụ thiết yếu hằng ngày.

Hệ thống Siri mới dự kiến sẽ được phát hành tới người dùng vào cuối năm nay.

Thành công của chiến lược này sẽ phụ thuộc đáng kể vào trải nghiệm thực tế cũng như mức độ tin cậy về bảo mật mà Apple mang lại cho người dùng.