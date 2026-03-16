Nâng cấp lớn nhất trên AirPods Max 2 nằm ở con chip H2, từng được tích hợp trên mẫu tai nghe AirPods Pro 2 của hãng.

AirPods Max 2 không có thay đổi về thiết kế so với bản tiền nhiệm (Ảnh: Apple).

Với con chip này, khả năng chống ồn chủ động (ANC) trên AirPods Max 2 được cải thiện gấp 1,5 lần so với phiên bản tiền nhiệm. Apple cho biết thuật toán âm thanh mới kết hợp với chip H2 giúp sản phẩm này xử lý tốt hơn các loại tạp âm như tiếng động cơ máy bay hay tiếng tàu điện.

Chế độ xuyên âm (Transparency) cũng được tối ưu với thuật toán xử lý mới, hứa hẹn mang lại âm thanh tự nhiên hơn khi người dùng cần nhận biết môi trường xung quanh.

Nhờ con chip H2, AirPods Max 2 còn được trang bị hàng loạt tính năng như chế độ âm thanh thích ứng, nhận biết cuộc hội thoại, tương tác với trợ lý ảo Siri thông qua cử chỉ đầu, hoặc tính năng dịch trực tiếp.

AirPods Max 2 cũng hỗ trợ truyền âm thanh lossless (chất lượng cao không nén) khi kết nối qua cáp USB-C đi kèm. Đây là tính năng đã được nhiều người dùng chờ đợi từ lâu. Apple cho biết AirPods Max 2 sẽ mang đến âm thanh có độ trung thực cao và chi tiết ấn tượng hơn.

Tại thị trường Việt Nam, AirPods Max 2 được bán ra với 5 phiên bản màu sắc khác nhau, bao gồm đêm xanh thẳm, xanh dương, tím, ánh sao và cam. Thiết bị có giá 15 triệu đồng.