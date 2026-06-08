Another Saigon by LG tái hiện không gian sống “chữa lành tại gia” của Shin Ye Eun

Nhà - Chốn trú ẩn cảm xúc để sống trọn từng phút giây “me-time”

Trước đây, nghỉ ngơi thường được xem là phần thưởng sau công việc, nhưng với thế hệ trẻ ngày nay, chăm sóc sức khỏe tinh thần đã trở thành một phần của phong cách sống. Thay vì tìm kiếm những trải nghiệm đắt đỏ, nhiều người bắt đầu ưu tiên cảm giác hồi phục năng lượng ngay trong chính ngôi nhà của mình.

Another Saigon by LG mở ra không gian chữa lành, thấu hiểu và chăm sóc cảm xúc (Ảnh: LG).

Shin Ye Eun góp phần lan tỏa phong cách sống “chữa lành tại gia” ấy. Với không gian trưng bày Another Saigon by LG, nữ diễn viên hòa mình không gian sống tinh tế với không khí sạch, nhiệt độ dễ chịu, âm thanh thư giãn, quần áo luôn thơm mềm và nhiều công việc nhà được tự động hóa, những chi tiết nhỏ nhưng góp phần nâng niu cảm xúc và nâng cao chất lượng sống mỗi ngày.

Không gian sống tại Another Saigon by LG mang lại sự chữa lành trọn vẹn (Ảnh: LG).

Chăm sóc hơi thở và làn da từ điểm chạm tinh tế đầu tiên

Thanh lọc hơi thở với bầu không khí sạch và dịu mát, được xem là “nghi thức chữa lành” đầu tiên của Shin Ye Eun khi trở về tổ ấm. Ngay khi bước vào nhà, máy lọc không khí cao cấp LG PuriCare™ AeroBooster đã đón cô bằng công nghệ luồng khí kép Dual Airflow kết hợp Clean Booster, đảm bảo không khí tinh khiết lan tỏa đều khắp phòng.

LG PuriCare™ AeroBooster mang đến không gian trong lành với luồng khí sạch lan tỏa đều khắp phòng (Ảnh: LG).

Ẩn bên trong thiết kế mỏng và cơ chế vận hành tĩnh lặng của thiết bị, màng lọc Aero Series V và cơ chế khử khuẩn kép UVnano™ & Ionizer hoạt động để rũ bỏ ngay mọi bụi mịn và vi khuẩn từ đường phố. Giữa nhiều chế độ lọc, Shin Ye Eun ưa dùng chế độ AI+ Mode, giao phó cho máy lọc tự động đo lường chất lượng khí và tối ưu giải pháp làm sạch, mà vẫn tiết kiệm điện.

Với LG Styler, việc chăm sóc váy áo lụa là trở nên thảnh thơi (Ảnh: LG).

Bên cạnh từng nhịp hít thở sâu trong không gian riêng tư, nữ diễn viên còn chuộng cảm giác thả lỏng và nuông chiều cơ thể trong những bộ trang phục mặc nhà thoải mái, được chăm sóc chỉn chu bởi bộ đôi tháp giặt sấy LG WashTower™ và tủ quần áo thông minh LG Styler.

Công nghệ AI DD™ và AI Wash bên trong thiết kế "một thân máy" gọn gàng của tháp giặt sấy, hiểu quần áo và thói quen của chủ nhân để điều chỉnh chu trình giặt sấy tối ưu. Tủ chăm sóc quần áo thông minh, cũng thay cô chăm sóc để trang phục luôn được phẳng phiu, khử mùi và sạch khuẩn, mềm mại với làn da. Ngay cả những chất liệu vải “khó chiều” như lụa là cũng sẵn sàng để mặc ngay với chu trình Quick Refresh chỉ với 18 phút.

Nuông chiều sức khỏe tinh thần và năng lượng sáng tạo

Nhà là nơi Shin Ye Eun luôn có nhiều cảm hứng để chăm sóc bản thân, tập bộ môn yêu thích ballet và pilates cùng màn hình thông minh LG StanbyMe 2. Với thiết kế di động và độ phân giải 4K sắc nét, cô có thể dễ dàng di chuyển màn hình đến mọi vị trí, linh hoạt thay đổi độ cao hay góc nhìn để thực hiện các động tác chuẩn xác. Việc điều khiển cũng rất mượt mà và rảnh tay nhờ tính năng điều khiển bằng giọng nói với câu lệnh “Hi LG”.

Tự do di chuyển và linh hoạt điều chỉnh mọi góc nhìn cùng LG StanbyME 2 sắc nét (Ảnh: LG).

Phòng khách với tivi OLED còn mang đến rạp phim tại gia đích thực cho những phút giây nghỉ ngơi thật sự. Cách đơn giản để nữ diễn viên giải tỏa áp lực tinh thần, chính là chìm đắm trong điện ảnh, nhâm nhi món ăn vặt yêu thích. Tivi cá nhân hóa bằng LG AI, thấu hiểu và gợi ý các nội dung giải trí đúng “gu” để cô không cần mất thời gian tìm kiếm.

Nuông chiều bản thân qua hương vị cơm nhà

Căn bếp sở hữu hệ sinh thái thiết bị gia dụng đồng bộ, giải phóng đáng kể thời gian Shin Ye Eun dành cho những việc nhà lặp đi lặp lại. Gõ nhẹ 2 lần vào mặt kính tủ lạnh LG FrenchDoor InstaView, Shin Ye Eun có thể nhanh chóng kiểm tra thức ăn bên trong. Cùng với đó là đa chế độ làm đá (đá tròn, đá viên, đá bào), để cô sáng tạo pha chế nhiều thức uống như quán cà phê tại nhà.

Việc dọn rửa nhẹ tênh nhờ LG QuadWash™ TrueSteam™, giải phóng thời gian cho phút giây nghỉ ngơi (Ảnh: LG).

Chuyện nấu nướng trở nên thảnh thơi hơn nhờ lò vi sóng LG NeoChef Inverter, vừa rã đông và nấu chín nhanh, vừa giữ trọn dưỡng chất. Công việc dọn dẹp sau đó cũng “nhẹ tênh” vì đã có máy rửa bát LG QuadWash™ TrueSteam™ xử lý các bước làm sạch, sấy khô và diệt khuẩn bằng hơi nước nóng.

Nhờ vậy, thời gian buổi tối của Shin Ye Eun luôn trôi qua chậm rãi, giúp cô dành trọn vẹn khoảnh khắc “me-time” để ăn ngon, thư giãn và làm những điều mình thực sự thích.

Điều đặc biệt là, hệ sinh thái chăm sóc toàn diện và đồng bộ của LG không hề phô trương mà âm thầm nâng đỡ chất lượng cuộc sống của Shin Ye Eun. Tất cả thiết bị gia dụng đều vận hành êm ái để không phá vỡ không gian tĩnh lặng, hòa quyện cùng "AI Thấu cảm" tạo nên một cảm giác được nuông chiều.

Đây hứa hẹn sẽ là xu hướng của những tổ ấm mới - nơi mỗi người đều tìm thấy sự chữa lành, tính riêng tư và trạng thái cân bằng ngay trong chính không gian sống thường nhật của mình.