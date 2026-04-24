Acer Edu Summit Asia Pacific 2026: Thúc đẩy đổi mới giáo dục dựa trên AI

Với chủ đề “Học tập trong kỷ nguyên mới: Trí tuệ nhân tạo, Đổi mới và Giáo dục vì con người” (Future-Ready Learning: AI, Innovation, and Human-Centered Education), hội nghị đã quy tụ các bên liên quan trong ngành giáo dục tại khu vực nhằm thúc đẩy việc áp dụng AI một cách toàn diện và đẩy nhanh quá trình chuyển đổi giáo dục có ý nghĩa.

Sự kiện được tổ chức tại Jakarta vào ngày 22-23/4, tiếp nối thành công từ lần ra mắt đầu tiên vào năm 2025.

Hội nghị có sự tham gia của các đoàn đại biểu đến từ Úc, Hong Kong (Trung Quốc), Ấn Độ, Indonesia, Malaysia, Singapore, Hàn Quốc, Đài Loan (Trung Quốc), Thái Lan, Philippines và Việt Nam, qua đó củng cố vai trò của Indonesia như một thị trường trọng điểm trong hệ sinh thái giáo dục số của Acer.

Ông Andrew Hou, Chủ tịch Điều hành khu vực Pan Asia Pacific của Acer Inc., cho biết: “Hội nghị Giáo dục Acer khu vực châu Á - Thái Bình Dương phản ánh cam kết không ngừng của chúng tôi trong việc định hình tương lai giáo dục thông qua công nghệ. Thông qua sự kiện này, chúng tôi cũng tăng cường sự cộng tác giữa các quốc gia trong khu vực để thúc đẩy tiến bộ chung.

Tại Acer, chúng tôi tin rằng sự chuyển đổi có ý nghĩa chỉ xảy ra khi đổi mới dựa trên nhu cầu của con người. Hội nghị này là một phần trong nỗ lực liên tục của chúng tôi nhằm trao quyền cho các nhà giáo dục, tổ chức và nhà hoạch định chính sách để xây dựng một hệ sinh thái học tập toàn diện, sẵn sàng cho tương lai trên toàn khu vực”.

Ông Andrew Hou phát biểu tại Hội nghị Giáo dục Acer (Ảnh: BTC).

Diễn đàn hợp tác vì ngành giáo dục thích ứng và bền vững

Trong hai ngày làm việc, hội nghị đã triển khai các phiên thảo luận, thuyết trình và diễn đàn chia sẻ kiến thức về cách tích hợp AI hiệu quả vào giáo dục.

Các chủ đề then chốt bao gồm học tập cá nhân hóa, nâng cao năng lực số và vai trò đang thay đổi của các nhà giáo dục song hành cùng đổi mới công nghệ.

Với vai trò là nền tảng chiến lược cho chuyển đổi giáo dục, hội nghị nhấn mạnh cách tiếp cận lấy con người làm trung tâm, nơi công nghệ và con người làm việc hài hòa để xây dựng hệ thống giáo dục toàn diện, thích ứng và bền vững hơn.

Hội nghị giới thiệu những công trình mới nhất về giáo dục AI từ City Science Group thuộc MIT Media Lab và ra mắt Học viện Đào tạo về AI và Robot (Learning Foundry for AI and Robotics).

Tiến sĩ Michael Lin, Nhà nghiên cứu tại MIT, cùng Tiến sĩ Wolfgang Gruel, Giáo sư tại Đại học Truyền thông Stuttgart và cộng tác viên nghiên cứu tại MIT Media Lab, đã chia sẻ cách Learning FAIR tận dụng AI để cá nhân hóa việc học tập trên quy mô lớn, giúp chuẩn bị tốt hơn cho học sinh trong tương lai.

Phiên thảo luận đã khám phá cách các công nghệ mới nổi đang định hình lại giáo dục và trao quyền cho người học giải quyết các thách thức thực tế của đô thị.

Sự kiện cũng tập hợp các góc nhìn đa dạng về AI trong giáo dục thông qua các phiên thảo luận do những học giả và nhà lãnh đạo ngành dẫn dắt.

Trong đó, bà Jun-Yu Fan, Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học và Công nghệ Chang Gung, đã trình bày lộ trình chuyển đổi sư phạm đầy thuyết phục mang tên "The Algorithm of the Nursing Soul", minh họa bước chuyển từ học thuộc lòng sang ứng dụng AI để nâng cao nhận thức lâm sàng.

Ông Charles Le phát biểu tại Hội nghị Giáo dục Acer (Ảnh:BTC).

Bổ sung cho tầm nhìn học thuật, ông Charles Le, Quản lý cấp cao Giải pháp AI tại Altos Computing, đã đề cập đến yêu cầu cấp thiết về việc xây dựng cơ sở hạ tầng giáo dục vững chắc để đẩy nhanh tiến trình triển khai AI.

Giải pháp hạ tầng và thiết bị tiên tiến

Altos Computing trình diễn hệ sinh thái hạ tầng AI toàn diện với máy chủ AI hiệu năng cao Altos BranSphere R680 F7 cùng các máy AI P330 F6 SE, P130 F10 và GB10 F1.

Nền tảng này được tối ưu hóa bởi hệ thống quản lý tài nguyên GPU Altos aiWorks, trong khi nền tảng triển khai AI Altos aiGeni giúp tinh giản toàn bộ vòng đời của AI. Thông qua việc tích hợp OpenClaw để tăng tốc ứng dụng Enterprise Agentic AI, Altos cho phép các tổ chức thu hẹp khoảng cách giữa thiết lập hạ tầng và triển khai các tác nhân AI tự trị.

Acer giới thiệu các dòng máy tính Copilot+ PC trang bị bộ vi xử lý Intel Core Ultra Series 3, bao gồm TravelMate P4 Spin 14 AI, TravelMate P4 14 AI và TravelMate P2 AI, được khuyến nghị cho giáo dục hiện đại.

TravelMate P4 Spin 14 AI: Trang bị màn hình cảm ứng và bút stylus, hỗ trợ các hoạt động tương tác trong lớp học.

TravelMate P2 AI: Cung cấp hiệu năng tin cậy và thời lượng pin dài, hỗ trợ trải nghiệm học tập linh hoạt và cộng tác.

Acer giới thiệu dòng máy tính Copilot+PC mới (Ảnh:BTC).

Hội nghị Giáo dục Acer khu vực châu Á - Thái Bình Dương 2026 nằm trong nỗ lực của Acer nhằm tạo cơ hội hợp tác giữa giáo dục, công nghệ và chính sách công để cùng kiến tạo môi trường học tập sẵn sàng cho tương lai.