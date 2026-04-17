4 tính năng Apple Intelligence sắp thay đổi trải nghiệm iPhone trên iOS 27

Apple dự kiến sẽ nâng cấp nhiều tính năng mới trên iOS 27 (Ảnh minh hoạ: Thế Anh).

Trang tin công nghệ Pháp 01net đưa tin, công cụ AI Apple Intelligence được cho là sẽ có 4 tính năng mới mang tính thực tiễn cao.

Theo kế hoạch, Apple sẽ chính thức khai mạc WWDC 2026 vào ngày 8/6. Tâm điểm của sự kiện là việc công bố các phiên bản hệ điều hành mới, trong đó iOS 27 đóng vai trò chủ đạo.

Dù Apple chưa xác nhận bất kỳ thông tin nào, nhà nghiên cứu Nicolás Alvarez đã phát hiện các dữ liệu quan trọng trong mã nguồn phía máy chủ, hé lộ định hướng tích hợp AI sâu hơn vào trải nghiệm người dùng.

Cụ thể, công nghệ trí tuệ hình ảnh dự kiến sẽ nhận được hai nâng cấp lớn. Đầu tiên là khả năng phân tích nhãn thực phẩm.

AI của Apple có thể nhận diện và trích xuất dữ liệu dinh dưỡng từ bao bì sản phẩm như lượng calo, carbohydrate và các thành phần khác.

Các thông tin này sau đó sẽ được đồng bộ trực tiếp vào ứng dụng Sức khỏe (Health), giúp người dùng theo dõi chế độ ăn uống một cách tự động và chính xác thay vì phải nhập liệu thủ công.

Tính năng thứ hai là tự động trích xuất thông tin liên hệ. iOS 27 sẽ cho phép quét số điện thoại hoặc địa chỉ hiển thị trực tiếp từ thế giới thực như danh thiếp hay bảng hiệu, sau đó tự động khởi tạo và lưu vào danh bạ.

Đây được xem là bước tiến hóa từ tính năng nhận diện sự kiện lịch qua hình ảnh vốn đã có mặt trên các phiên bản trước.

Một thay đổi đáng chú ý khác nằm ở cách Apple quản lý các loại thẻ. Với iOS 27, người dùng có thể chuyển đổi hoàn toàn các loại thẻ vật lý sang định dạng kỹ thuật số.

Thông qua camera, Apple Intelligence sẽ nhận diện mã vạch của thẻ tập gym, thẻ khách hàng thân thiết hoặc vé sự kiện bằng giấy để tạo bản sao tương ứng trong ứng dụng ví.

Động thái này giúp Apple bắt kịp Google Wallet - ứng dụng đã triển khai tính năng tương tự từ năm 2024 - đồng thời giảm bớt sự phụ thuộc vào các ứng dụng bên thứ ba của người dùng iPhone.

Trình duyệt Safari cũng không nằm ngoài lộ trình nâng cấp. Tính năng mới cho phép AI tự động phân tích, đặt tên và nhóm các tab đang mở dựa trên sự tương đồng về nội dung.

Công cụ này đặc biệt hữu ích cho những người dùng có thói quen mở cùng lúc hàng chục tab, giúp không gian duyệt web trở nên khoa học và dễ tìm kiếm hơn.

Mặc dù các phát hiện trong mã nguồn có độ tin cậy cao, nhưng giới chuyên gia lưu ý rằng Apple hoàn toàn có thể điều chỉnh hoặc thay đổi lộ trình triển khai trước ngày ra mắt chính thức.

Mọi thông số kỹ thuật và cách thức vận hành chi tiết sẽ được giải đáp tại lễ khai mạc WWDC 2026 vào ngày 8/6 tới.