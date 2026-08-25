Xuất hiện “ông lớn” muốn đầu tư dự án 276ha ở Khu thương mại tự do Đà Nẵng

Ngày 25/8, Ban Quản lý Khu công nghệ cao và các khu công nghiệp Đà Nẵng (DSEZA) cho biết đã tiếp nhận hồ sơ đề nghị chấp thuận chủ trương đầu tư dự án xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng khu chức năng tại vị trí số 7 thuộc Khu thương mại tự do Đà Nẵng.

Nhà đầu tư được nêu trong hồ sơ là Công ty Liên doanh TNHH Khu công nghiệp Việt Nam - Singapore (VSIP).

Khu vực Cảng Liên Chiểu nằm trong Khu thương mại tự do Đà Nẵng (Ảnh: Hoài Sơn).

Dự án này được thực hiện tại xã Hòa Vang (Đà Nẵng) với diện tích khoảng 276ha. Mục tiêu là đầu tư, xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng khu chức năng, bao gồm hoạt động quản lý, điều hành.

Trước đó, Công ty TNHH FTZ Kita Trung Nam cũng nộp hồ sơ đề nghị chấp thuận chủ trương đầu tư dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng khu chức năng tại vị trí số 6 Khu thương mại tự do Đà Nẵng.

Khu thương mại tự do Đà Nẵng có quy mô 1.881ha, phân bổ tại 7 vị trí không liền kề, gồm các khu chức năng: sản xuất, logistics, thương mại - dịch vụ, công nghiệp công nghệ số, công nghệ thông tin và đổi mới sáng tạo cùng các loại hình khu chức năng khác.

Vị trí 1, 2 và 3 nằm tại phường Hải Vân, với tổng diện tích hơn 600ha, giáp chân đèo Hải Vân, sông Cu Đê, đường tránh Nam Hải Vân, Vịnh Kim Liên và Khu công nghiệp Liên Chiểu.

Vị trí 4 (diện tích khoảng 559ha), vị trí 5 (khoảng 90ha) và vị trí 6 (khoảng 154ha) đều nằm tại xã Bà Nà. Trong khi đó vị trí thứ 7 rộng khoảng 401ha, nằm tại xã Hòa Vang và Bà Nà.

Các khu chức năng trong khu thương mại tự do sẽ được quy hoạch theo hướng tích hợp công nghệ, số hóa và kết nối chặt chẽ với nhau.