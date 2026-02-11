“Xuân Sen Sắc Nghệ”: Sắc xuân xứ Nghệ hòa quyện trong nhịp sống đô thị hiện đại

Từ những ngày đầu, sự kiện đã thu hút đông đảo du khách tới tham quan, trải nghiệm. Với hơn 20 hoạt động diễn ra liên tục, chương trình dẫn dắt người tham dự đi qua nhiều không gian văn hóa, tái hiện sinh động không khí Tết xưa và nay.

Khu vực vui chơi dành cho trẻ em trở thành tâm điểm của lễ hội với các workshop (hoạt động) gói bánh chưng, làm lì xì… nơi con trẻ tiếp cận phong tục ngày Tết bằng trải nghiệm đặc sắc.

Ở bàn tô tượng, các bạn nhỏ say sưa bên chiếc bàn gỗ. Với đôi tay nhỏ nhắn cùng sự tập trung cao độ, những “họa sĩ nhí” tỉ mẩn pha phối từng gam màu để tô điểm cho những bức tượng nhỏ. Không chỉ mang lại niềm vui giản dị ngày Tết, hoạt động này còn tạo không gian để các em rèn luyện tính kiên nhẫn, tự do thể hiện óc sáng tạo, đam mê và cảm nhận mỹ thuật.

Khoảnh khắc sum vầy của những gia đình nhỏ giữa không gian Tết truyền thống. Nụ cười của con trẻ và sự đồng hành của cha mẹ tạo nên bức tranh xuân ấm áp, gần gũi. Tết hiện lên giản dị nhưng trọn vẹn trong từng ánh nhìn.

Hình ảnh các em nhỏ trong trang phục áo dài mang đến gam màu tươi mới cho không gian lễ hội. Những khoảnh khắc hồn nhiên, rộn ràng góp phần khắc họa một The Sensia giàu sức sống.

Khu vực trò chơi dân gian với các trò chơi như nhảy sạp, ô ăn quan, cà kheo... đưa nhiều du khách trở về với ký ức Tết xưa, đồng thời tạo không gian để các thành viên trong gia đình cùng tham gia, gắn kết.

Giữa sắc hoa rực rỡ ngày xuân, khoảnh khắc hai mẹ con mỉm cười trước ống kính trở nên nổi bật và đầy ấm áp.

Ngoài hoạt động trải nghiệm, các màn múa lân, lễ hội áo dài, trình diễn đường phố… cũng tạo điểm nhấn cho hội xuân. Âm nhạc tại “Xuân Sen Sắc Nghệ” giữ vai trò “sợi chỉ cảm xúc”, duy trì không khí lễ hội từ ngày đến đêm. Những bản phối acoustic, chill-out, đan xen những làn điệu dân ca xứ Nghệ… tạo không gian thư thái cho người dạo bước.

Khi thành phố lên đèn, du khách được hòa mình vào không khí sôi động tại các chương trình sân khấu với điểm nhấn là mini concert “Sắc Nghệ” có sự tham gia của những giọng ca thực lực hàng đầu, mang đến dư âm ngọt ngào cho hàng nghìn khán giả.

Nếu quán quân Vietnam Idol - Uyên Linh lay động lòng người bằng giọng hát nội lực, đưa người nghe đi qua nhiều cung bậc cảm xúc, từ nhẹ nhàng đến bùng nổ, thì “hoàng tử mưa” Trung Quân lại khuấy động không khí lễ hội bằng những giai điệu vừa thân quen vừa mới lạ trong không gian xuân rộn ràng, tươi mới. Những màn trình diễn thăng hoa, những tràng pháo tay giòn giã, những ánh mắt lấp lánh… đã góp phần tạo nên một hành trình du xuân trọn vẹn và đáng nhớ cho du khách.

Đón hàng nghìn lượt du khách ghé thăm, “Xuân Sen Sắc Nghệ” đã lan tỏa hình ảnh The Sensia như một điểm đến văn hóa - lễ hội - trải nghiệm mới tại Nghệ An. Sự kiện cũng là minh chứng cho cam kết kiến tạo một khu đô thị giàu bản sắc của Trí Dương Group.

Khu đô thị The Sensia mở cửa đón khách tham quan xuyên Tết Nguyên đán 2026, tạo cơ hội du khách du xuân, tham quan, trải nghiệm các hoạt động văn hóa - nghệ thuật đặc sắc, đồng thời ghi lại những khoảnh khắc đầu năm tại không gian cảnh quan được đầu tư, trang trí ấn tượng.