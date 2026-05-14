Xu hướng ưu tiên nơi ở có y tế kỹ thuật cao theo chuẩn quốc tế

Khi giới tinh hoa tìm kiếm “tài sản sức khỏe”

Sau ca can thiệp kỹ thuật cao tại Vinmec Ocean Park 2, ông Mạnh Lâm - một doanh nhân trong lĩnh vực xuất nhập khẩu, không khỏi ngỡ ngàng trước không gian tại căn "biệt thự y tế" mà mình đang nằm nội trú. Điều khiến ông bất ngờ là khung cảnh xanh mát, yên tĩnh không khác gì những khu resort cao cấp.

“Từng trải nghiệm dịch vụ y tế hạng sang tại Singapore với tiêu chuẩn cao cấp, nhưng cảm giác được điều trị và an dưỡng ngay tại quê nhà trong một không gian theo chuẩn resort 5 sao, vẫn khiến tôi bất ngờ”, vị doanh nhân cho biết.

Ngoài khu vực khám chữa bệnh, Vinmec Ocean Park 2 có 18 biệt thự tổng thống dành cho bệnh nhân an dưỡng nằm ven bên hồ (Ảnh: CĐT).

Câu chuyện của ông Mạnh Lâm không hiếm gặp tại nhiều quốc gia phát triển khi mô hình kết hợp giữa y học chuyên sâu và nghỉ dưỡng cao cấp đã hình thành từ lâu. Những trung tâm như Clinique La Prairie (Thụy Sĩ) hay Dubai Healthcare City không chỉ là cơ sở y tế, mà còn trở thành “thỏi nam châm” hút giới siêu giàu, kéo theo sự gia tăng giá trị của các khu dân cư xung quanh.

Xu hướng này ngày càng rõ nét trên toàn cầu. Theo The Wealth Report 2025 của Knight Frank, nhóm khách hàng có thu nhập trên 1 triệu USD đang ưu tiên hơn cho các trải nghiệm liên quan tới sức khỏe. Trong khi đó, báo cáo của Global Wellness Institute cho biết phân khúc bất động sản wellness tăng trưởng gần 20% mỗi năm, với giá bán thường cao hơn 10-25% so với các dự án truyền thống.

Bên trong mỗi căn biệt thự ở Vinmec Ocean Park 2 là không gian sống với đầy đủ tiện nghi, thiết kế như resort (Ảnh: CĐT).

Sự thay đổi ấy cũng đang diễn ra tại Việt Nam. Sau đại dịch Covid-19 và những biến động về môi trường sống, ngày càng nhiều người xem sức khỏe là tiêu chí cốt lõi khi lựa chọn bất động sản. Một ngôi nhà giờ không chỉ đơn thuần là tài sản tích lũy mà trở thành lá chắn cho chất lượng sống dài hạn.

Vinmec Ocean Park 2 - mảnh ghép nâng tầm cho cuộc sống ở Vịnh Xanh

Trong bối cảnh đó, khu Vịnh Xanh (Ocean City) nổi lên như một lựa chọn tại phía Đông Hà Nội nhờ mô hình sống biệt lập kết hợp cùng hệ sinh thái chăm sóc sức khỏe Vinmec Ocean Park 2 ngay kế cận.

Vịnh Xanh được quy hoạch theo lối compound (khép kín) biệt lập dành cho số ít. Không gian thấp tầng mật độ thấp, kiến trúc sang trọng cùng hệ cảnh quan ven mặt nước mang đến cảm giác nghỉ dưỡng đặc trưng của những khu resort Địa Trung Hải.

Điều làm nên đẳng cấp của Vịnh Xanh là mô hình khép kín với an ninh đa lớp, đảm bảo sự riêng tư cho chủ nhân. Hệ thống hơn 40 tiện ích nội khu, từ vườn BBQ, thác tràn, cầu cảnh quan đến các artwork (tác phẩm nghệ thuật) biểu tượng, mỗi ngày tại đây giống như một kỳ nghỉ dưỡng 5 sao tại resort.

Tuy nhiên, yếu tố tạo nên khác biệt lớn nhất của Vịnh Xanh nằm ở khả năng kết nối nhanh tới Vinmec Ocean Park 2. Từ Vịnh Xanh cư dân chỉ mất khoảng 8 phút để tiếp cận bệnh viện quốc tế này. Khoảng cách ấy giúp rút ngắn “thời gian vàng” trong các tình huống khẩn cấp, đồng thời thuận tiện cho nhu cầu thăm khám định kỳ hay điều trị dài ngày.

Đi vào hoạt động từ tháng 3, Vinmec Ocean Park 2 có quy mô hơn 31.000m2 sàn xây dựng cùng 114 giường nội trú. Tổ hợp được định hướng theo mô hình bệnh viện nghỉ dưỡng tiêu chuẩn 5 sao, tích hợp điều trị, phục hồi chức năng và an dưỡng trong cùng một hệ sinh thái.

Một trong những điểm nhấn đặc biệt là 18 biệt thự tổng thống ven hồ dành cho bệnh nhân nghỉ dưỡng hậu điều trị. Không gian này được thiết kế như resort riêng tư, hướng tới nhóm khách hàng cần chăm sóc sức khỏe dài hạn trong môi trường yên tĩnh, biệt lập.

Vịnh Xanh giới hạn số lượng sản phẩm, chỉ có 747 căn cho toàn khu (Ảnh: CĐT).

Theo các chuyên gia, sự hiện diện của hệ sinh thái y tế cao cấp đang trở thành đòn bẩy mới của bất động sản hạng sang như Vịnh Xanh.

“Vịnh Xanh vừa đáp ứng nhu cầu ở thực, vừa mở ra tiềm năng khai thác dài hạn từ nhóm khách hàng có nhu cầu nghỉ dưỡng, chăm sóc sức khỏe hoặc lưu trú dài ngày. Đây được xem là nguồn cầu ổn định và có khả năng chi trả mạnh tay trong dài hạn”, bà Hà Thu - nhà đầu tư bất động sản cao cấp ở Hà Nội phân tích.

Bà Hà Thu nhận định, khi người mua ngày càng ưu tiên sống thực và sức khỏe bền vững, những dự án sở hữu hệ sinh thái toàn diện như Vịnh Xanh được kỳ vọng sẽ tiếp tục tăng giá trong tương lai. Bởi ở đó, bất động sản không còn đơn thuần là nơi ở mà trở thành nơi an trú cho sức khỏe, cho niềm tin, cho chất lượng sống và cho giá trị tài sản bền vững.