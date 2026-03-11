Xu hướng dịch chuyển “âm thầm” khỏi phố thị của giới tinh hoa

Xu hướng này không chỉ phản ánh sự thay đổi trong lựa chọn nơi ở, mà còn định hình một chuẩn sống mới của cộng đồng tinh hoa.

Rời lõi nội đô - lựa chọn cuộc sống mới của giới tinh hoa

Trong nhiều năm, khu vực nội đô được xem là lựa chọn mặc định của tầng lớp thành đạt nhờ lợi thế vị trí và khả năng kết nối. Tuy nhiên, khi tốc độ đô thị hóa tăng nhanh, các khu vực trung tâm dần bộc lộ nhiều áp lực về mật độ dân cư, giao thông và sự thiếu hụt không gian xanh. Trong bối cảnh đó, một xu hướng mới đang hình thành: sự dịch chuyển “âm thầm” của tầng lớp trung - thượng lưu ra khỏi lõi đô thị.

Xu hướng này không chỉ diễn ra tại Việt Nam mà đã xuất hiện từ lâu ở nhiều thành phố lớn trên thế giới. Báo cáo của Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế (OECD) cho thấy, nhiều đô thị đang phát triển theo mô hình đa trung tâm, khi các khu dân cư chất lượng cao dần hình thành tại những khu vực có mật độ thấp hơn nhưng được quy hoạch đồng bộ và sở hữu môi trường sống tốt.

Bên cạnh đó, các nghiên cứu về môi trường đô thị cũng chỉ ra vai trò ngày càng quan trọng của không gian xanh. Phân tích dữ liệu tại Anh được công bố trên The Guardian cho thấy chỉ khoảng 78% cư dân thành phố có thể tiếp cận không gian xanh trong vòng 15 phút đi bộ, thấp hơn đáng kể so với khu vực ngoại ô.

Điều này khiến nhiều gia đình có điều kiện bắt đầu ưu tiên những khu vực sống thoáng đãng và gần gũi thiên nhiên hơn. Thực tế tại các thành phố đang phát triển cũng cho thấy những khu dân cư có môi trường sống chất lượng thường thu hút cộng đồng cư dân thu nhập cao.

Lớp cư dân thành thị "âm thầm" di cư từ nội đô ra các khu vực lân cận có không gian sống khoáng đạt hơn

Hà Nội hiện cũng đang bước vào giai đoạn chuyển dịch tương tự. Khi áp lực hạ tầng và mật độ xây dựng tại nội đô ngày càng lớn, nhiều gia đình thành đạt bắt đầu tìm kiếm các khu đô thị được quy hoạch đồng bộ, mật độ thấp và có môi trường sống tốt hơn.

“Home Resort” và sự lên ngôi của hệ sinh thái sống khép kín

Sự dịch chuyển khỏi khu vực nội đô đông đúc không chỉ là thay đổi về vị trí sống, mà còn phản ánh một cách nhìn mới về chất lượng cuộc sống. Nếu trước đây, nhà ở chủ yếu đáp ứng nhu cầu sinh hoạt cơ bản, thì ngày nay nhiều gia đình thành đạt tìm kiếm một môi trường sống toàn diện hơn, nơi các nhu cầu về an ninh, tiện ích và giáo dục có thể được đáp ứng ngay trong khuôn viên khu đô thị.

Từ đó, mô hình khu đô thị compound (khép kín) ngày càng được ưa chuộng. Những khu đô thị này thường được thiết kế với hệ thống an ninh nhiều lớp, không gian sống riêng tư và cộng đồng cư dân có sự tương đồng về phong cách sống.

Dự án Hado Charm Villas - Mô hình khu đô thị compound (khép kín) ven đô

Cùng với đó là hệ tiện ích nội khu được đầu tư đồng bộ như công viên, khu thể thao, hồ bơi, clubhouse hay khu sinh hoạt cộng đồng, tạo nên môi trường sống “tất cả trong một”. Yếu tố giáo dục trở thành tiêu chí quan trọng đối với các gia đình trẻ. Việc con cái được học tập trong môi trường giáo dục chất lượng, gần nơi ở và nằm trong cộng đồng cư dân văn minh được xem là lợi thế lớn khi lựa chọn nơi an cư lâu dài.

Hệ tiện ích nội khu được đầu tư đồng bộ giúp nâng cao chất lượng sống

Trong bối cảnh đó, những khu đô thị được quy hoạch bài bản với mật độ thấp và không gian xanh rộng lớn đang dần trở thành lựa chọn của nhiều gia đình thành đạt.

Tại phía Tây Hà Nội, Hado Charm Villas, khu đô thị thấp tầng quy mô 30,2ha do Hà Đô Group phát triển có mật độ xây dựng 18,1%, dành phần lớn diện tích cho cảnh quan và không gian sinh thái. Điểm nhấn là công viên trung tâm rộng khoảng 2,5ha - “lá phổi xanh” của toàn khu đô thị, nơi cư dân có thể dạo bộ, tập luyện thể thao và kết nối cộng đồng.

Bên cạnh đó, hệ tiện ích nội khu được phát triển theo mô hình khu nghỉ dưỡng thu nhỏ với hồ bơi bốn mùa, hai khu clubhouse cùng nhiều tiện ích thể thao và sinh hoạt cộng đồng. Ngoài ra, dự án còn nằm gần các trường quốc tế và hệ thống giáo dục chất lượng tại khu vực phía Tây Hà Nội, góp phần tạo nên môi trường sống thuận lợi cho sự phát triển của thế hệ cư dân tương lai.

Sự kết hợp giữa không gian xanh, hệ tiện ích hoàn chỉnh góp phần định hình phong cách sống "Home Resort"

Sự kết hợp giữa không gian xanh, hệ tiện ích hoàn chỉnh và môi trường giáo dục chất lượng đã góp phần định hình phong cách sống “Home Resort”, nơi mỗi ngày trở về nhà đều mang lại cảm giác nghỉ dưỡng, đồng thời phản ánh xu hướng lựa chọn nơi an cư mới của cộng đồng cư dân thành đạt.

