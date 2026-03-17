Xu hướng đầu tư bất động sản 2026: Cuộc trở lại của tư duy tích lũy dài hạn

Các dự án có vị trí lõi, gắn với hạ tầng và có khả năng khai thác ngày càng được chú ý. Tại Hà Nội, xu hướng này đang kéo dòng vốn về khu vực phía Nam của thành phố.

Sau các giai đoạn tăng trưởng nóng và điều chỉnh của thị trường, cách tiếp cận bất động sản của nhà đầu tư đang thay đổi rõ rệt. Thay vì ưu tiên tốc độ tăng giá, nhiều người chú trọng hơn tới yếu tố an toàn, khả năng khai thác thực tế và tiềm năng tăng trưởng dài hạn. Theo các chuyên gia, những tài sản vừa để ở, vừa kinh doanh tạo dòng tiền thường có khả năng giữ giá tốt hơn qua các chu kỳ thị trường. Điều này khiến phân khúc bất động sản thấp tầng dần được quan tâm trở lại.

Xu hướng này cũng kéo theo sự dịch chuyển của dòng vốn sang những khu vực còn dư địa phát triển. Tại Hà Nội, khu vực phía Nam đang được nhiều nhà đầu tư chú ý khi hội tụ nhiều yếu tố thuận lợi về hạ tầng và quy hoạch. So với các khu vực phía Đông và phía Tây của Thủ đô đã phát triển mạnh nhiều năm qua, nền giá bất động sản khu Nam thấp hơn đáng kể.

Theo giá rao bán trên batdongsan.com.vn, giá đất dự án tại một số khu vực phía Nam Hà Nội như Thanh Trì, Thường Tín hiện dao động phổ biến trong khoảng 150-220 triệu đồng/m², tùy vị trí và hạ tầng. Trong khi đó, nhiều khu đô thị tại phía Đông Hà Nội như Gia Lâm hay Long Biên đã ghi nhận mức giá 250-340 triệu đồng/m². Khoảng chênh lệch này cho thấy khu vực phía Nam Hà Nội vẫn còn biên độ tăng trưởng đáng kể, đặc biệt khi hạ tầng khu vực được đầu tư mạnh.

Một trong những yếu tố quan trọng thúc đẩy sự phát triển của khu vực phía Nam Hà Nội là hệ thống hạ tầng đang triển khai. Trong đó, dự án Vành đai 4 - Vùng Thủ đô được xem là công trình trọng điểm. Tuyến đường dài khoảng 112km, tổng mức đầu tư hơn 85.000 tỷ đồng, dự kiến hoàn thành năm 2027.

Bên cạnh đó, tổ hợp ga Ngọc Hồi được quy hoạch là đầu mối đường sắt lớn nhất miền Bắc, kết nối các tuyến đường sắt quốc gia và đường sắt đô thị. Công trình này được kỳ vọng sẽ trở thành trung tâm giao thông quan trọng của khu vực Nam Thủ đô. Ngoài ra, các tuyến giao thông hiện hữu như quốc lộ 1A và cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ cũng đang tiếp tục được nâng cấp, đóng vai trò kết nối nội đô với khu vực phía Nam.

Trong bối cảnh đó, Him Lam Thượng Phúc Legend là một trong những dự án tại khu vực phía Nam Hà Nội được giới đầu tư quan tâm. Dự án nằm trên giao điểm của đại lộ Lý Tử Tấn - Nguyễn Vĩnh Tích, trong lõi phân khu B thành phố thể thao Olympic.

Vị trí này nằm trên trục giao thông quan trọng gồm quốc lộ 1A, cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ và Vành đai 4, giúp kết nối thuận tiện với trung tâm Hà Nội cũng như các tỉnh phía Nam. Một trong những lợi thế nổi bật của dự án là khoảng cách gần tổ hợp ga Ngọc Hồi - đầu mối đường sắt lớn nhất miền Bắc trong tương lai.

Ngoài ra, Him Lam Thượng Phúc Legend còn nằm liền kề sân vận động Trống Đồng với sức chứa dự kiến lên tới 135.000 chỗ ngồi, được kỳ vọng trở thành trung tâm tổ chức các sự kiện thể thao và văn hóa quy mô lớn. Các công trình mang tính biểu tượng như vậy thường tạo ra lực hút về du lịch, dịch vụ và thương mại, góp phần hình thành sức sống đô thị.

Một trong những điểm nổi bật của dự án là dòng sản phẩm shophouse thấp tầng hai mặt tiền. Với mật độ xây dựng 35%, dự án gồm 155 căn shophouse, liền kề được thiết kế thông thoáng, tối ưu ánh sáng tự nhiên và công năng sử dụng. Đây là loại hình bất động sản đang ngày càng khan hiếm tại Hà Nội khi quỹ đất phát triển đô thị dần thu hẹp. Theo đơn vị phát triển, dự án có pháp lý sở hữu lâu dài, đơn giá sau chiết khấu khoảng 185 triệu đồng/m².

Ngoài ra, chủ đầu tư cũng đưa ra các chính sách hỗ trợ tài chính như chia nhỏ 9 đợt thanh toán hoặc gói vay tới 70% giá trị sản phẩm và ưu đãi lãi suất trong 12 tháng, ân hạn nợ gốc lên đến 24 tháng. Trong bối cảnh lãi suất vay mua bất động sản tại nhiều ngân hàng có xu hướng tăng trở lại, các chính sách này được cho là giúp giảm áp lực dòng vốn ban đầu cho người mua.

